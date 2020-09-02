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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 17381739174017411742>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 255
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
29
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
40
Всього голосів : 255
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 19:21

  freeze написав:
  Тракторист написав:
  adeges написав:Сколько человек должно умирать в день от Ковид - официально - чтобы вы согласились с тем, что вирус представляет опасность

любой вирус представляет опасность, но опасность коронавируса сильно преувеличина и в настоящий момент жертв от коронабесия больше чем от коронавируса...


Можно дать ссылку на количество жертв коронабесия, а то все фантазируют в зависимости от возраста, склада характера. :mrgreen:

только потери мирового туризма от коронавируса составляют около $1 трлн. + несколько миллионов людей потеряли работу в туристической сфере + сотни миллионов людей в мире остались без полноценного отдыха и т.д. и т.п.
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 19:24

  freeze написав:
  Kudrjavuy написав:Вернулись к тому, с чего начали.
- Проблема Украины в шакалах, что разрывают на части её остатки.


Проблема больше в неоднородности населения, в отличие от той же Польши, Чехии, Словакии.
Каждая группа населения считает долгом защиту своих шакалов, которые льют в уши пропагандистский изюм. В результате ломаются копья над пропагандистским Армовиром, кто лучше споёт, какой язык важнее, какие квоты должны быть в СМИ, хороший или плохой Бандера или Жуков.
Вместо того, чтобы люди отложили на хрен всю эту пропагандистскую шелупонь, и голосовали исключительно руководствуясь экономическими интересами, тогда бы жизнь наладилась. А так этот бардак на десятилетия.
Как только где-то политики начинают играть на волынке идеологии, точная примета - собираются что-то свистнуть, спереть, приватизировать, повысить тарифы, народомассу надо отвлечь грызней. :mrgreen:

Увы, не согласен в тезисе лиш "о людях и их неоднородности".
- Люди как люди, каждый должен иметь своё мнение, но понимать цель и результат своих действий, как раз их разношерстность - и есть "демократия". Трагедия, когда выполняя свои обязанности (рабочие) - они не хотят видеть результат(а это уже не демократия, а саботаж - я разложил мух отдельно от котлет?).
- Этот тезис при чём системный приводит в выводу средств.
- Результатом чего должно остаться нищее, безграмотное население, лишенное не только средств производства, но и Права на Землю Украины - [b]НО ОДНОРОДНОЕ.[/b]
- Только в таком виде работает этот тезис - с чем я совершенно не согласен.
остальное в +
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 03 вер, 2020 19:30, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 19:29

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Тракторист написав:
  freeze написав:Можно дать ссылку на количество жертв коронабесия, а то все фантазируют в зависимости от возраста, склада характера. :mrgreen:

только потери мирового туризма от коронавируса составляют около $1 трлн. + несколько миллионов людей потеряли работу в туристической сфере + сотни миллионов людей в мире остались без полноценного отдыха и т.д. и т.п.


Нет никаких потерь, проходили в школе закон сохранения материи то ли Ломоносова, то ли конкурента его.
Деньги не исчезают, деньги перераспределяются. Один ковидоненавистник Илон Маск заработал с начала эпидемии чуть ли не полтяху миллиардов, Безос ещё больше.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 19:39

  freeze написав:Деньги не исчезают, деньги перераспределяются. Один ковидоненавистник Илон Маск заработал с начала эпидемии чуть ли не полтяху миллиардов, Безос ещё больше.

1 млрд. в плюсе у олигархов = снижение уровня жизни примерно у 1 млн. простых граждан. так что не совсем понятен ваш восторг по этому поводу...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 19:46

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Тракторист написав:
  freeze написав:Деньги не исчезают, деньги перераспределяются. Один ковидоненавистник Илон Маск заработал с начала эпидемии чуть ли не полтяху миллиардов, Безос ещё больше.

1 млрд. в плюсе у олигархов = снижение уровня жизни примерно у 1 млн. простых граждан. так что не совсем понятен ваш восторг по этому поводу...


А где восторг ?
Может меня перепутали с Маском или с Безосом ?
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 19:51

  freeze написав:
Тракторист написав:
  freeze написав:Деньги не исчезают, деньги перераспределяются. Один ковидоненавистник Илон Маск заработал с начала эпидемии чуть ли не полтяху миллиардов, Безос ещё больше.

1 млрд. в плюсе у олигархов = снижение уровня жизни примерно у 1 млн. простых граждан. так что не совсем понятен ваш восторг по этому поводу...


А где восторг ?
Может меня перепутали с Маском или с Безосом ?

тогда непонятно ваше утверждение что "Нет никаких потерь" или может быть из-за коронабессия в США уменьшилось число людей проживающих за чертой бедности (больше 10% населения)?...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 20:01

  vetka написав:
  freeze написав:А вы в курсе, что есть прививка от гепатита В? Почему не хотите вакцинироваться?

подскажите где во Львове есть? я не могу найти для взрослых
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 20:03

  Вкладчик1234 написав:
  freeze написав:
  Вкладчик1234 написав:С учётом того, что до 50% тестов дают ложноположительный результат...


Можно ссылочку на этот бред )))


Вышел на "этот бред", т.к. подписан на Илона Маска:

Оригинал поста:
Зображення

https://twitter.com/tlowdon/status/1299736519184232449

Ответы Маска:

Зображення

https://twitter.com/elonmusk/status/1300077893352030209
можна на словянском :oops:
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 20:05

  Starikan написав:
  ЛАД написав: При жёстком контроле въезжающих в страну, наличии быстрых и точных тестов и строгом отслеживании контактов отдельные новые случаи заболевания не будут представлять большой опасности.

Это так, но всё это не про нас.
Границ (настоящих) у нас нет.
Строгое отслеживание контактов возможно только в тоталитарных странах с жесткой дисциплиной типа Китая. Или в странах с малым населением типа Израиля, где, например, записывают в специальный журнал всех посетителей аптек с отметкой времени посещения (причем там все привязаны к определенным аптекам, где работает их медстраховка).

А быстрых и точных тестов нет ни у кого. Насколько я понимаю, это связано с самим принципом работы теста ПЦР.

По отслеживанию.
Вроде писали о приложениях, устанавливаемых на мобилки в Японии, в Ю.Корее для контроля контактов.
Когда у нас будет достаточно переболевших, а не так, как сейчас, когда подавляющее большинство говорит, что не имеет переболевших знакомых, то, думаю, отношение изменится.

О точности тестов.
Главное, на мой взгляд, чтобы не было ложноотрицательных результатов. Ложноположительные можно и перепроверить.
Насколько понимаю, проблемы с точностью уже решены. Первые тест-наборы, действительно, давали ошибочные результаты довольно часто.

О скорости тестов.
По-моему, она и сейчас неплохая. Проблема больше в мощности лабораторий.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 20:06

  freeze написав:Можно дать ссылку на количество жертв коронабесия, а то все фантазируют в зависимости от возраста, склада характера.

С начала карантина статус безработного получили 444 тысячи украинцев
https://news.finance.ua/ru/news/-/47768 ... ukraintsev

можно ли эти 444 тысячи считать жертвами коронабесия?... ;)
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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