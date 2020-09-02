ЛАД написав:В связи с этим усиливаются сомнения в российской вакцине.
Сомнения могут позволить себе только те, кто имеет деньги. У кого денег нет - может позволить себе не сомнения, нет, лишь пустую болтовню. А вот те, кто имеет деньги, делает свой выбор. ------------------------------------------------ Россия заключила соглашение с индийскими компаниями на производство более 300 миллионов доз в год вакцины против коронавируса "Спутник V", сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. ......
"Говорите и вы". Тут вчера выкладывали выступление Чубайса в 2011 году. Тоже красиво рассказывал.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася, Igneus - бан.
antey1969 написав:Майже 60% українців вважають, що медицина в Україні має бути частково платною https://life.pravda.com.ua/health/2020/09/3/242205/ А вообще, мне нравятся эти нарисованные проценты. Прикиньте, в стране, где треть населения не может заплатить за коммуналку без субсидий, где более половины работающих горбатится по сути за еду и секондхенд, 60% вдруг жутко захотели отказаться от конституционных прав и доплачивать за медуслуги из своего дырявого кармана. Нет, я понимаю, что по факту оно так и есть по причине дикого недофинансирования от государства, но чтобы наш нищий пипл захотел это зафиксировать на бумаге? Ни в жизнь не поверю. Ооо! Похоже нас ждет еще та медицинская реформа от профессиональных самокатчиков.
Каждому нужно дать выбор - или государство оплачивает абонемент на бесплатное обслуживание в госклинике, как это делается сейчас, или выдаёт эти деньги человеку наличкой на руки, и лечись за них где хочешь
То же самое и со школами и детскими садиками
Идея хорошая, но Вы прозреете, когда получите на руки от государства в год 800 грн на медицину и столько же на школу ребенку Можно еще отказаться от услуг канализации за 100 грн в год и от электричества за 200. Кто хочет - септик строит, кто не хочет - во двор валит. И правоохранительная система плохая, значит дайте мне 1000 грн, добавлю себе на "ружжо" и буду сам себя защищать. Так? Эдак мы придем, батенька, к анархии
к становлению демократии к ее истокам, просто сша это прошли во времена ковбоев а мы до сих пор нет, а как заставить кого то уважать закон и час ную собственность как сделать всех равными перед законом, подсказка дать каждому кольт, бог сотворил людей сильными и слабыми а семюель кольт уравнял их, вот почему не видать вам корокоствола. прошу пртщения за ошибки с телефона
можно ли эти 444 тысячи считать жертвами коронабесия?...
Считайте, кто может запретить слоненку считать до 10 как в известном советском мультике. Кто-то заработал, кто-то потерял, может вы надеетесь, что Зеленский с Билом Гейтсом зайдут на эту ветку и будут с вами спорить о смысле жизни ))) Немножко перепутали место приложения недовольства. Создавайте петиции на сайте президента, больше толку будет.
Может чуть позже переведу, если будет "час та натхнення"
Смысл переводить международный. Просто раз подписаны у Илона Маска, то спросите откуда у него информация о ложно положительных тестах в то время, когда весь мир жалуются на ложно отрицательные ? Можете на русском спросить, говорят Илон хорошо по русски говорит )))
Востаннє редагувалось freeze в Чет 03 вер, 2020 20:29, всього редагувалось 1 раз.
можно ли эти 444 тысячи считать жертвами коронабесия?...
Считайте, кто может запретить слоненку считать до 10 как в известном советском мультике. Кто-то заработал, кто-то потерял, может вы надеетесь, что Зеленский с Билом Гейтсом зайдут на эту ветку и будут с вами спорить о смысле жизни ))) Немножко перепутали место приложения недовольства. Создавайте петиции на сайте президента, больше толку будет.
то есть лично вас жертвы коронабесия не интересуют? зачем же тогда задаёте вопросы если ответы вам не интересны?
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
adeges написав: Предлагаю пойти другим путем. Сколько человек должно умирать в день от Ковид - официально - чтобы вы согласились с тем, что вирус представляет опасность.
А я дам дату.
уже отвечал месяц назад - 10% населения за 10 дней, то есть 3-4 млн украинцев в неделю, или 300 000 в день
И тут даже партайгейноссе Гиммлер заплакал - какие жестокие люди встречаются на этих славянских диких просторах Может приступ шизофрении ))) Сами поняли, что отчебучили
ну а сколько Украина потеряла за время голодомора 1933? ну чуть-чуть преувеличил, какая смертность от эболы? а от чумы?
Чаще всего разные источники утверждают, что во время Голодомора погибло от 3,5 до 4 миллионов человек. Но некоторые эксперты подсчитали, что всего от голода скончались 7 или даже 12 миллионов жителей Советского союза, преимущественно украинцев (81%). Даже по самым скромным подсчетам, голод 32-33 годов выкосил больше украинцев, чем Вторая мировая война. но учтите что тогда население было меньше чем сейчас ну по поводу 10 дней я переусердствовал пусть 4 млн за год, дальше считайте количество в день самостоятельно
Востаннє редагувалось yama в Чет 03 вер, 2020 20:33, всього редагувалось 1 раз.