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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1739174017411742>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 255
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
29
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
40
Всього голосів : 255
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 20:06

  adeges написав:
  Вкладчик1234 написав:
  change_pm написав:Почекай кінця жовтня, все буде...

А что если нет? :)


Предлагаю пойти другим путем. Сколько человек должно умирать в день от Ковид - официально - чтобы вы согласились с тем, что вирус представляет опасность.

А я дам дату.

уже отвечал месяц назад - 10% населения за 10 дней, то есть 3-4 млн украинцев за 10 дней, или 300 000 в день
Востаннє редагувалось yama в Чет 03 вер, 2020 20:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 20:13

  Баблонавт написав:
  ЛАД написав:В связи с этим усиливаются сомнения в российской вакцине.
Сомнения могут позволить себе только те, кто имеет деньги.
У кого денег нет - может позволить себе не сомнения, нет, лишь пустую болтовню.
А вот те, кто имеет деньги, делает свой выбор.
------------------------------------------------
Россия заключила соглашение с индийскими компаниями на производство более 300 миллионов доз в год вакцины против коронавируса "Спутник V", сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
......

"Говорите и вы". :)
Тут вчера выкладывали выступление Чубайса в 2011 году. Тоже красиво рассказывал. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася, Igneus - бан.
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 20:14

  antey1969 написав:
  safonovstanislav написав:
  antey1969 написав:Майже 60% українців вважають, що медицина в Україні має бути частково платною
https://life.pravda.com.ua/health/2020/09/3/242205/
А вообще, мне нравятся эти нарисованные проценты.
Прикиньте, в стране, где треть населения не может заплатить за коммуналку без субсидий, где более половины работающих горбатится по сути за еду и секондхенд, 60% вдруг жутко захотели отказаться от конституционных прав и доплачивать за медуслуги из своего дырявого кармана.
Нет, я понимаю, что по факту оно так и есть по причине дикого недофинансирования от государства, но чтобы наш нищий пипл захотел это зафиксировать на бумаге? Ни в жизнь не поверю.
Ооо! Похоже нас ждет еще та медицинская реформа от профессиональных самокатчиков.

Каждому нужно дать выбор - или государство оплачивает абонемент на бесплатное обслуживание в госклинике, как это делается сейчас, или выдаёт эти деньги человеку наличкой на руки, и лечись за них где хочешь

То же самое и со школами и детскими садиками

Идея хорошая, но Вы прозреете, когда получите на руки от государства в год 800 грн на медицину и столько же на школу ребенку :roll:
Можно еще отказаться от услуг канализации за 100 грн в год и от электричества за 200. Кто хочет - септик строит, кто не хочет - во двор валит.
И правоохранительная система плохая, значит дайте мне 1000 грн, добавлю себе на "ружжо" и буду сам себя защищать. Так?
Эдак мы придем, батенька, к анархии
к становлению демократии к ее истокам, просто сша это прошли во времена ковбоев а мы до сих пор нет, а как заставить кого то уважать закон и час ную собственность как сделать всех равными перед законом, подсказка дать каждому кольт, бог сотворил людей сильными и слабыми а семюель кольт уравнял их, вот почему не видать вам корокоствола. прошу пртщения за ошибки с телефона
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 20:17

  yama написав:
  adeges написав:
  Вкладчик1234 написав:А что если нет? :)


Предлагаю пойти другим путем. Сколько человек должно умирать в день от Ковид - официально - чтобы вы согласились с тем, что вирус представляет опасность.

А я дам дату.

уже отвечал месяц назад - 10% населения за 10 дней, то есть 3-4 млн украинцев в неделю, или 300 000 в день

И тут даже партайгейноссе Гиммлер заплакал - какие жестокие люди встречаются на этих славянских диких просторах :mrgreen:
Может приступ шизофрении ))) Сами поняли, что отчебучили :mrgreen:
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 20:26

  Тракторист написав:
  freeze написав:Можно дать ссылку на количество жертв коронабесия, а то все фантазируют в зависимости от возраста, склада характера.

С начала карантина статус безработного получили 444 тысячи украинцев
https://news.finance.ua/ru/news/-/47768 ... ukraintsev

можно ли эти 444 тысячи считать жертвами коронабесия?... ;)


Считайте, кто может запретить слоненку считать до 10 как в известном советском мультике.
Кто-то заработал, кто-то потерял, может вы надеетесь, что Зеленский с Билом Гейтсом зайдут на эту ветку и будут с вами спорить о смысле жизни )))
Немножко перепутали место приложения недовольства. Создавайте петиции на сайте президента, больше толку будет.
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 20:26

  yama написав:можна на словянском

Может чуть позже переведу, если будет "час та натхнення" :)
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 20:29

  Вкладчик1234 написав:
  yama написав:можна на словянском

Может чуть позже переведу, если будет "час та натхнення" :)


Смысл переводить международный.
Просто раз подписаны у Илона Маска, то спросите откуда у него информация о ложно положительных тестах в то время, когда весь мир жалуются на ложно отрицательные ?
Можете на русском спросить, говорят Илон хорошо по русски говорит )))
Востаннє редагувалось freeze в Чет 03 вер, 2020 20:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 20:29

  freeze написав:
  Тракторист написав:
  freeze написав:Можно дать ссылку на количество жертв коронабесия, а то все фантазируют в зависимости от возраста, склада характера.

С начала карантина статус безработного получили 444 тысячи украинцев
https://news.finance.ua/ru/news/-/47768 ... ukraintsev

можно ли эти 444 тысячи считать жертвами коронабесия?... ;)


Считайте, кто может запретить слоненку считать до 10 как в известном советском мультике.
Кто-то заработал, кто-то потерял, может вы надеетесь, что Зеленский с Билом Гейтсом зайдут на эту ветку и будут с вами спорить о смысле жизни )))
Немножко перепутали место приложения недовольства. Создавайте петиции на сайте президента, больше толку будет.

то есть лично вас жертвы коронабесия не интересуют? зачем же тогда задаёте вопросы если ответы вам не интересны?
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 20:29

  freeze написав:
  yama написав:
  adeges написав:
Предлагаю пойти другим путем. Сколько человек должно умирать в день от Ковид - официально - чтобы вы согласились с тем, что вирус представляет опасность.

А я дам дату.

уже отвечал месяц назад - 10% населения за 10 дней, то есть 3-4 млн украинцев в неделю, или 300 000 в день

И тут даже партайгейноссе Гиммлер заплакал - какие жестокие люди встречаются на этих славянских диких просторах :mrgreen:
Может приступ шизофрении ))) Сами поняли, что отчебучили :mrgreen:

ну а сколько Украина потеряла за время голодомора 1933? ну чуть-чуть преувеличил, какая смертность от эболы? а от чумы?

Чаще всего разные источники утверждают, что во время Голодомора погибло от 3,5 до 4 миллионов человек. Но некоторые эксперты подсчитали, что всего от голода скончались 7 или даже 12 миллионов жителей Советского союза, преимущественно украинцев (81%). Даже по самым скромным подсчетам, голод 32-33 годов выкосил больше украинцев, чем Вторая мировая война. :?:
но учтите что тогда население было меньше чем сейчас ну по поводу 10 дней я переусердствовал пусть 4 млн за год, дальше считайте количество в день самостоятельно, 11000 в день +- 1000
Востаннє редагувалось yama в Чет 03 вер, 2020 20:33, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 20:31

  freeze написав:в то время, когда весь мир жалуются на ложно отрицательные ?

а откуда вы знаете за весь мир? специалисты говорят о большом количестве как ложноположительных так и ложноотрицательных тестов...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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