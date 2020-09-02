antey1969 написав:

Майже 60% українців вважають, що медицина в Україні має бути частково платноюА вообще, мне нравятся эти нарисованные проценты.Прикиньте, в стране, где треть населения не может заплатить за коммуналку без субсидий, где более половины работающих горбатится по сути за еду и секондхенд, 60% вдруг жутко захотели отказаться от конституционных прав и доплачивать за медуслуги из своего дырявого кармана.Нет, я понимаю, что по факту оно так и есть по причине дикого недофинансирования от государства, но чтобы наш нищий пипл захотел это зафиксировать на бумаге? Ни в жизнь не поверю.Ооо! Похоже нас ждет еще та медицинская реформа от профессиональных самокатчиков.