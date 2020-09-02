yama написав:уже отвечал месяц назад - 10% населения за 10 дней, то есть 3-4 млн украинцев в неделю, или 300 000 в день
И тут даже партайгейноссе Гиммлер заплакал - какие жестокие люди встречаются на этих славянских диких просторах Может приступ шизофрении ))) Сами поняли, что отчебучили
ну а сколько Украина потеряла за время голодомора 1933? ну чуть-чуть преувеличил, какая смертность от эболы? а от чумы?
Да, в Освенциме по большому счёту вообще самая малость ушла. Причём здесь Эбола. Говорят есть общечеловеческие ценности, вроде из джунглей давно вышли и даже каннибализмом перестали баловаться. А вы на том же диком уровне до прямохождения человека что-то рассказываете
antey1969 написав:Майже 60% українців вважають, що медицина в Україні має бути частково платною https://life.pravda.com.ua/health/2020/09/3/242205/ А вообще, мне нравятся эти нарисованные проценты. Прикиньте, в стране, где треть населения не может заплатить за коммуналку без субсидий, где более половины работающих горбатится по сути за еду и секондхенд, 60% вдруг жутко захотели отказаться от конституционных прав и доплачивать за медуслуги из своего дырявого кармана. Нет, я понимаю, что по факту оно так и есть по причине дикого недофинансирования от государства, но чтобы наш нищий пипл захотел это зафиксировать на бумаге? Ни в жизнь не поверю. Ооо! Похоже нас ждет еще та медицинская реформа от профессиональных самокатчиков.
Люди, возможно, надеются, что при официальной оплате выйдет дешевле, чем по-черному. Естественно, напрасно надеются.
antey1969 написав:Майже 60% українців вважають, що медицина в Україні має бути частково платною https://life.pravda.com.ua/health/2020/09/3/242205/ А вообще, мне нравятся эти нарисованные проценты. Прикиньте, в стране, где треть населения не может заплатить за коммуналку без субсидий, где более половины работающих горбатится по сути за еду и секондхенд, 60% вдруг жутко захотели отказаться от конституционных прав и доплачивать за медуслуги из своего дырявого кармана. Нет, я понимаю, что по факту оно так и есть по причине дикого недофинансирования от государства, но чтобы наш нищий пипл захотел это зафиксировать на бумаге? Ни в жизнь не поверю. Ооо! Похоже нас ждет еще та медицинская реформа от профессиональных самокатчиков.
Люди, возможно, надеются, что при официальной оплате выйдет дешевле, чем по-черному. Естественно, напрасно надеются.
Не берите в голову соросятские опросы - надо ли убрать бесплатную медицину ))) Это все равно что на сайте Партии Шария запустить опрос - кто будет лучшим президентом, или на телеканале Прямой аналогично.
Вкладчик1234 написав:3. Сами говорили, что "вакцинация идёт, никто не жалуются, все довольны". Так в чём кипиш?
Где-то идёт, у нас не идёт и когда будет непонятно. А в чём у нас кипиш ? Карантина нет, вильнолюди ходят без масок где хотят, проводятся массовые мероприятия. Если будет кипиш, вы обязательно это заметите, пока всё тихо.
"вакцинация идёт" пока только в РФ. И то пару дней. Какие будут результаты, посмотрим.
Даже нечего ответить... - Интересно, а он понимает, кто ставит диагноз? Да просто напросто откуда он берётся? - Кто и где, и как лечит? - Сколько стоит тест, с направлением от семейного, когда нет бесплатных? специализированный транспорт,... ...........................
Про "бесплатное лечение", батенька, это лучше иноземцу глупому....
Про "всё включено" в Украине.... - Где уже на десяток лет вперёд всё украли и продали...
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Вообще, я тащусь от разъяснений НСЗУ, что включено в бесплатное. Как минимум НСЗУ берет на себя смелость трактовать по-своему целую статью Конституции Украины, которую никто не отменял. Нет, я понимаю, чем отличается деюре от дефакто, но там что не "разъяснение", то на запрос в КСУ тянет. Хотят сбросить медицину, пусть принимают решение - 300 голосов, и все в Украине утерлись. А если учесть, что трактовки НЗСУ меняются по несколько раз в месяц, я вообще не понимаю, зачем создали эту бюрократическую дублирующую МОЗ прослойку.
Вообще, я тащусь от разъяснений НСЗУ, что включено в бесплатное. Как минимум НСЗУ берет на себя смелость трактовать по-своему целую статью Конституции Украины, которую никто не отменял. Нет, я понимаю, чем отличается деюре от дефакто, но там что не "разъяснение", то на запрос в КСУ тянет. Хотят сбросить медицину, пусть принимают решение - 300 голосов, и все в Украине утерлись. А если учесть, что трактовки НЗСУ меняются по несколько раз в месяц, я вообще не понимаю, зачем создали эту бюрократическую дублирующую МОЗ прослойку.
Не разрушайте у человека состояние наркотической эйфории!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.