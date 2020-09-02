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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 17401741174217431744>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 255
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
29
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
40
Всього голосів : 255
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 20:33

  yama написав:
  freeze написав:
  yama написав:уже отвечал месяц назад - 10% населения за 10 дней, то есть 3-4 млн украинцев в неделю, или 300 000 в день

И тут даже партайгейноссе Гиммлер заплакал - какие жестокие люди встречаются на этих славянских диких просторах :mrgreen:
Может приступ шизофрении ))) Сами поняли, что отчебучили :mrgreen:

ну а сколько Украина потеряла за время голодомора 1933? ну чуть-чуть преувеличил, какая смертность от эболы? а от чумы?


Да, в Освенциме по большому счёту вообще самая малость ушла.
Причём здесь Эбола. Говорят есть общечеловеческие ценности, вроде из джунглей давно вышли и даже каннибализмом перестали баловаться. :mrgreen: А вы на том же диком уровне до прямохождения человека что-то рассказываете :mrgreen:
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 20:34

  antey1969 написав:Майже 60% українців вважають, що медицина в Україні має бути частково платною
https://life.pravda.com.ua/health/2020/09/3/242205/
А вообще, мне нравятся эти нарисованные проценты.
Прикиньте, в стране, где треть населения не может заплатить за коммуналку без субсидий, где более половины работающих горбатится по сути за еду и секондхенд, 60% вдруг жутко захотели отказаться от конституционных прав и доплачивать за медуслуги из своего дырявого кармана.
Нет, я понимаю, что по факту оно так и есть по причине дикого недофинансирования от государства, но чтобы наш нищий пипл захотел это зафиксировать на бумаге? Ни в жизнь не поверю.
Ооо! Похоже нас ждет еще та медицинская реформа от профессиональных самокатчиков.

Люди, возможно, надеются, что при официальной оплате выйдет дешевле, чем по-черному.
Естественно, напрасно надеются.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 20:40

  ЛАД написав:
  antey1969 написав:Майже 60% українців вважають, що медицина в Україні має бути частково платною
https://life.pravda.com.ua/health/2020/09/3/242205/
А вообще, мне нравятся эти нарисованные проценты.
Прикиньте, в стране, где треть населения не может заплатить за коммуналку без субсидий, где более половины работающих горбатится по сути за еду и секондхенд, 60% вдруг жутко захотели отказаться от конституционных прав и доплачивать за медуслуги из своего дырявого кармана.
Нет, я понимаю, что по факту оно так и есть по причине дикого недофинансирования от государства, но чтобы наш нищий пипл захотел это зафиксировать на бумаге? Ни в жизнь не поверю.
Ооо! Похоже нас ждет еще та медицинская реформа от профессиональных самокатчиков.

Люди, возможно, надеются, что при официальной оплате выйдет дешевле, чем по-черному.
Естественно, напрасно надеются.


Не берите в голову соросятские опросы - надо ли убрать бесплатную медицину )))
Это все равно что на сайте Партии Шария запустить опрос - кто будет лучшим президентом, или на телеканале Прямой аналогично. :mrgreen:
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 20:40

  freeze написав:......
  Вкладчик1234 написав:3. Сами говорили, что "вакцинация идёт, никто не жалуются, все довольны". Так в чём кипиш?

Где-то идёт, у нас не идёт и когда будет непонятно. А в чём у нас кипиш ? Карантина нет, вильнолюди ходят без масок где хотят, проводятся массовые мероприятия.
Если будет кипиш, вы обязательно это заметите, пока всё тихо.

"вакцинация идёт" пока только в РФ. И то пару дней. Какие будут результаты, посмотрим.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 20:45

Re: Эпидемия коронавируса в мире

ЛАД написав:
  freeze написав:"вакцинация идёт" пока только в РФ. И то пару дней. Какие будут результаты, посмотрим.


В Китае идёт вакцинация, пока правда только в армии.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 20:47

Записуємо...

Безоплатне лікування коронавірусу для хворих: в НСЗУ пояснили, в якому випадку та що включено

Більше читайте тут: https://tsn.ua/coronavirus/bezoplatne-l ... 18990.html
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 21:03

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  safonovstanislav написав:То же самое и со школами и детскими садиками

Всю жизнь ходить в детский садик? :mrgreen:
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 21:05

  change_pm написав:Безоплатне лікування коронавірусу для хворих: в НСЗУ пояснили, в якому випадку та що включено

Більше читайте тут: https://tsn.ua/coronavirus/bezoplatne-l ... 18990.html

Даже нечего ответить...
- Интересно, а он понимает, кто ставит диагноз? Да просто напросто откуда он берётся?
- Кто и где, и как лечит?
- Сколько стоит тест, с направлением от семейного, когда нет бесплатных?
специализированный транспорт,...
...........................

Про "бесплатное лечение", батенька, это лучше иноземцу глупому....

Про "всё включено" в Украине....
- Где уже на десяток лет вперёд всё украли и продали...
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 21:18

  change_pm написав:Безоплатне лікування коронавірусу для хворих: в НСЗУ пояснили, в якому випадку та що включено

Більше читайте тут: https://tsn.ua/coronavirus/bezoplatne-l ... 18990.html

Вообще, я тащусь от разъяснений НСЗУ, что включено в бесплатное.
Как минимум НСЗУ берет на себя смелость трактовать по-своему целую статью Конституции Украины, которую никто не отменял. Нет, я понимаю, чем отличается деюре от дефакто, но там что не "разъяснение", то на запрос в КСУ тянет.
Хотят сбросить медицину, пусть принимают решение - 300 голосов, и все в Украине утерлись.
А если учесть, что трактовки НЗСУ меняются по несколько раз в месяц, я вообще не понимаю, зачем создали эту бюрократическую дублирующую МОЗ прослойку.
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 21:25

  antey1969 написав:
  change_pm написав:Безоплатне лікування коронавірусу для хворих: в НСЗУ пояснили, в якому випадку та що включено

Більше читайте тут: https://tsn.ua/coronavirus/bezoplatne-l ... 18990.html

Вообще, я тащусь от разъяснений НСЗУ, что включено в бесплатное.
Как минимум НСЗУ берет на себя смелость трактовать по-своему целую статью Конституции Украины, которую никто не отменял. Нет, я понимаю, чем отличается деюре от дефакто, но там что не "разъяснение", то на запрос в КСУ тянет.
Хотят сбросить медицину, пусть принимают решение - 300 голосов, и все в Украине утерлись.
А если учесть, что трактовки НЗСУ меняются по несколько раз в месяц, я вообще не понимаю, зачем создали эту бюрократическую дублирующую МОЗ прослойку.

Не разрушайте у человека состояние наркотической эйфории!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Чет 03 вер, 2020 14:48
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