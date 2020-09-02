Коронавирус обнаружили в одной из школ Николаева. Сейчас на карантине целый класс. Кроме того, инфекцию диагностировали и в двух садиках. Учреждения пока не закрывают. Две группы в садике отправили на карантин. По словам городского головы, именно такой алгоритм будут применять и в дальнейшем: на самоизоляцию отправлять классы и группы, и только в случае увеличения количества больных – полностью закрывать учебные заведения. https://www.5.ua/ru/rehyoni/v-odnoi-yz- ... 23052.html
Вообще, я тащусь от разъяснений НСЗУ, что включено в бесплатное. Как минимум НСЗУ берет на себя смелость трактовать по-своему целую статью Конституции Украины, которую никто не отменял. Нет, я понимаю, чем отличается деюре от дефакто, но там что не "разъяснение", то на запрос в КСУ тянет. Хотят сбросить медицину, пусть принимают решение - 300 голосов, и все в Украине утерлись. А если учесть, что трактовки НЗСУ меняются по несколько раз в месяц, я вообще не понимаю, зачем создали эту бюрократическую дублирующую МОЗ прослойку.
Не разрушайте у человека состояние наркотической эйфории!
В мене немає нажаль ейфорії.
А комент відносно КСУ супер!
Я тут пару раз піднімав питання, що якщо вистрачить сил відлікуватись і це потягне за собою витрату коштів, тоді можна сміливо починати судитись!
antey1969 написав:А если учесть, что трактовки НЗСУ меняются по несколько раз в месяц, я вообще не понимаю, зачем создали эту бюрократическую дублирующую МОЗ прослойку.
Это не имеет отношения к медицине. Это идёт, вернее срабатывает регуляторный механизм ухода от уголовной ответственности по принципу "Института лиц имеющих Право вынесения экспертного решения" Только в иных вариантах - есть заказчик(МинЮст) - есть вариант решения.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Я тут пару раз піднімав питання, що якщо вистрачить сил відлікуватись і це потягне за собою витрату коштів, тоді можна сміливо починати судитись!
Одумайтесь! Вы городите глупость! - Это если этот случай для Вас "страховой". Но в Украине такового нет официально!
Вы в праве ставить эти вопросы участникам форума. Дабы остыли и одумались Отдельно укажу на что Вам было указанно: 1. койка - 3грн/сутки 2. питание 1.50грн/сутки 3. лекарства: стрептоцид, зелёнка, аспирин и т.д. на 15грн/сутки. Это и есть "рекомендации МОЗ" по лечению ... - вернее не эти именно но в этих цифрах. - Единственно ежемесячно меняются рекомендации. Так же и названия.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 03 вер, 2020 22:01, всього редагувалось 2 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
vetka написав:change_pm утверждать не буду конечно, но думаю что такой вакцины в аптеках не продают. Мне её в поликлинике, как сотруднику делали.
Несколько лет назад покупал в сети Пани аптека вакцину от гепатита В. Сейчас не знаю, может что то и менялось. Но надо сказать, что не все аптеки имеют право продавать вакцины, для этого нужна специальная сертификация. В миллионной Одессе всего около десятка аптек продают вакцины. Причем сертифицируется не сеть аптек, а конкретная аптека. Например, у нас большая сеть аптек Фармация, но вакцины продают только в единственной точке этой сети.
vetka написав:change_pm утверждать не буду конечно, но думаю что такой вакцины в аптеках не продают. Мне её в поликлинике, как сотруднику делали.
Несколько лет назад покупал в сети Пани аптека вакцину от гепатита В. Сейчас не знаю, может что то и менялось. Но надо сказать, что не все аптеки имеют право продавать вакцины, для этого нужна специальная сертификация. В миллионной Одессе всего около десятка аптек продают вакцины. Причем сертифицируется не сеть аптек, а конкретная аптека. Например, у нас большая сеть аптек Фармация, но вакцины продают только в единственной точке этой сети.
Спасибо, буду знать. Я просто вообще никогда не покупала вакцины, поэтому не в курсе где они продаются.
Осенние листья несут собой угрозу для здоровья человека в период распространения коронавируса. Об этом сообщила врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа.
Медик пояснила, что гниющие осенние листья являются рассадником грибковой инфекции, которая способна спровоцировать сильную аллергию и ослабить иммунитет. Специалист в эфире радиостанции Sputnik отметила, что ослабленный организм — легкая добыча для вирусов.
«Когда начинаются дожди, начинает гнить листва, там развиваются грибы, а грибковая инфекция воспаляет слизистую, и любой вирус быстро подседает», — сказала терапевт, призвав в связи с этим отказаться от прогулок по осенним паркам. Врач подчеркнула, что для заражения достаточно одной такой прогулки.