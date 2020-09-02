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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1741174217431744>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 255
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
29
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
40
Всього голосів : 255
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 21:25

Не прошло и 3 дня с начала учебного года...

Коронавирус обнаружили в одной из школ Николаева. Сейчас на карантине целый класс. Кроме того, инфекцию диагностировали и в двух садиках. Учреждения пока не закрывают.
Две группы в садике отправили на карантин. По словам городского головы, именно такой алгоритм будут применять и в дальнейшем: на самоизоляцию отправлять классы и группы, и только в случае увеличения количества больных – полностью закрывать учебные заведения.
https://www.5.ua/ru/rehyoni/v-odnoi-yz- ... 23052.html
fler
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 21:28

  Kudrjavuy написав:
  antey1969 написав:
  change_pm написав:Безоплатне лікування коронавірусу для хворих: в НСЗУ пояснили, в якому випадку та що включено

Більше читайте тут: https://tsn.ua/coronavirus/bezoplatne-l ... 18990.html

Вообще, я тащусь от разъяснений НСЗУ, что включено в бесплатное.
Как минимум НСЗУ берет на себя смелость трактовать по-своему целую статью Конституции Украины, которую никто не отменял. Нет, я понимаю, чем отличается деюре от дефакто, но там что не "разъяснение", то на запрос в КСУ тянет.
Хотят сбросить медицину, пусть принимают решение - 300 голосов, и все в Украине утерлись.
А если учесть, что трактовки НЗСУ меняются по несколько раз в месяц, я вообще не понимаю, зачем создали эту бюрократическую дублирующую МОЗ прослойку.

Не разрушайте у человека состояние наркотической эйфории!

В мене немає нажаль ейфорії.

А комент відносно КСУ супер!

Я тут пару раз піднімав питання, що якщо вистрачить сил відлікуватись і це потягне за собою витрату коштів, тоді можна сміливо починати судитись!
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 21:29

  antey1969 написав:А если учесть, что трактовки НЗСУ меняются по несколько раз в месяц, я вообще не понимаю, зачем создали эту бюрократическую дублирующую МОЗ прослойку.

Это не имеет отношения к медицине.
Это идёт, вернее срабатывает регуляторный механизм ухода от уголовной ответственности по принципу "Института лиц имеющих Право вынесения экспертного решения"
Только в иных вариантах - есть заказчик(МинЮст) - есть вариант решения.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 21:33

  yama написав:
  vetka написав:
  freeze написав:А вы в курсе, что есть прививка от гепатита В? Почему не хотите вакцинироваться?

подскажите где во Львове есть? я не могу найти для взрослых

А аптеках є? Якщо так, тоді сімейний лікар-аптека-сімейний лікар.

Якщо немає в аптеках, чекати поки з"явиться чи відкриється кордон до поляків.
Тоді в Пшемишле зробити.
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 21:34

  yama написав:
  vetka написав:
  freeze написав:А вы в курсе, что есть прививка от гепатита В? Почему не хотите вакцинироваться?

подскажите где во Львове есть? я не могу найти для взрослых

Нет, не в курсе. Я в Киеве живу и последний раз сталкивалась с ней, 20 лет назад, когда работала в лаборатории. Нам тогда её всем лаборантам,кто имеет контакт с кровью, делали.
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 21:36

  change_pm написав:В мене немає нажаль ейфорії.

А комент відносно КСУ супер!

Я тут пару раз піднімав питання, що якщо вистрачить сил відлікуватись і це потягне за собою витрату коштів, тоді можна сміливо починати судитись!

Одумайтесь! Вы городите глупость!
- Это если этот случай для Вас "страховой". Но в Украине такового нет официально!

:shock:
Вы в праве ставить эти вопросы участникам форума.
Дабы остыли и одумались Отдельно укажу на что Вам было указанно:
1. койка - 3грн/сутки
2. питание 1.50грн/сутки
3. лекарства: стрептоцид, зелёнка, аспирин
и т.д. на 15грн/сутки.
Это и есть "рекомендации МОЗ" по лечению ... - вернее не эти именно но в этих цифрах.
- Единственно ежемесячно меняются рекомендации.
Так же и названия.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 03 вер, 2020 22:01, всього редагувалось 2 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 21:40

change_pm утверждать не буду конечно, но думаю что такой вакцины в аптеках не продают. Мне её в поликлинике, как сотруднику делали.
vetka
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 21:48

Re: Эпидемия коронавируса в мире

vetka написав:change_pm утверждать не буду конечно, но думаю что такой вакцины в аптеках не продают. Мне её в поликлинике, как сотруднику делали.


Несколько лет назад покупал в сети Пани аптека вакцину от гепатита В.
Сейчас не знаю, может что то и менялось.
Но надо сказать, что не все аптеки имеют право продавать вакцины, для этого нужна специальная сертификация. В миллионной Одессе всего около десятка аптек продают вакцины.
Причем сертифицируется не сеть аптек, а конкретная аптека. Например, у нас большая сеть аптек Фармация, но вакцины продают только в единственной точке этой сети.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 21:55

  freeze написав:
vetka написав:change_pm утверждать не буду конечно, но думаю что такой вакцины в аптеках не продают. Мне её в поликлинике, как сотруднику делали.


Несколько лет назад покупал в сети Пани аптека вакцину от гепатита В.
Сейчас не знаю, может что то и менялось.
Но надо сказать, что не все аптеки имеют право продавать вакцины, для этого нужна специальная сертификация. В миллионной Одессе всего около десятка аптек продают вакцины.
Причем сертифицируется не сеть аптек, а конкретная аптека. Например, у нас большая сеть аптек Фармация, но вакцины продают только в единственной точке этой сети.

Спасибо, буду знать. Я просто вообще никогда не покупала вакцины, поэтому не в курсе где они продаются.
vetka
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 22:05

Осенние листья несут собой угрозу для здоровья человека в период распространения коронавируса. Об этом сообщила врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа.

Медик пояснила, что гниющие осенние листья являются рассадником грибковой инфекции, которая способна спровоцировать сильную аллергию и ослабить иммунитет. Специалист в эфире радиостанции Sputnik отметила, что ослабленный организм — легкая добыча для вирусов.

«Когда начинаются дожди, начинает гнить листва, там развиваются грибы, а грибковая инфекция воспаляет слизистую, и любой вирус быстро подседает», — сказала терапевт, призвав в связи с этим отказаться от прогулок по осенним паркам. Врач подчеркнула, что для заражения достаточно одной такой прогулки.

https://m.rosbalt.ru/moscow/2020/09/02/1861521.html
Это из серии: "Маразм крепчает"?
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Чет 03 вер, 2020 14:48
ЛОБ

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