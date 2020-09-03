Осенние листья несут собой угрозу для здоровья человека в период распространения коронавируса. Об этом сообщила врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа.
Медик пояснила, что гниющие осенние листья являются рассадником грибковой инфекции, которая способна спровоцировать сильную аллергию и ослабить иммунитет. Специалист в эфире радиостанции Sputnik отметила, что ослабленный организм — легкая добыча для вирусов.
«Когда начинаются дожди, начинает гнить листва, там развиваются грибы, а грибковая инфекция воспаляет слизистую, и любой вирус быстро подседает», — сказала терапевт, призвав в связи с этим отказаться от прогулок по осенним паркам. Врач подчеркнула, что для заражения достаточно одной такой прогулки.
Может чуть позже переведу, если будет "час та натхнення"
Смысл переводить международный. Просто раз подписаны у Илона Маска, то спросите откуда у него информация о ложно положительных тестах в то время, когда весь мир жалуются на ложно отрицательные ? Можете на русском спросить, говорят Илон хорошо по русски говорит )))
На моём скрине он сам и пишет:
"Some of the tests we initially tried at Tesla were ~50% false positive, including some from major medical device companies. Too many testing methods were approved too quickly. Wouldn’t blame the FDA, though. Public was demanding fast test approval."
"Некоторые из тестов, которые мы первоначально пробовали в Tesla, были ложноположительными на ~50%, в том числе некоторые из крупных компаний, производящих медицинское оборудование. Слишком многие методы тестирования были одобрены слишком быстро. Впрочем, я бы не стал винить FDA. Публика требовала быстрого одобрения теста."
Плюс есть и другие каменты. И сама статья из НЮ Таймс
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Antibody half-life for cov2 is very short. In a study that SpaceX did working with Harvard epidemiology, it appears to be as low as 2 or 3 weeks. Nonetheless, reinfection rates are very low & symptoms are minor, perhaps due to memory T cells https://en.m.wikipedia.org/wiki/Memory_T_cell
Период "полураспада" ("полужизни", "полувыведения из организма", хз?) антител для cov2 очень короток. В исследовании, которое SpaceX проводила совместно с Гарвардской эпидемиологией, он (этот период), по-видимому, составляет всего 2 или 3 недели. Тем не менее, частота реинфекций (повторного заражения) очень низка , а симптомы незначительны, возможно, благодаря памяти Т-клеток
Украина - богатая страна! ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Осенние листья несут собой угрозу для здоровья человека в период распространения коронавируса. Об этом сообщила врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа.
Медик пояснила, что гниющие осенние листья являются рассадником грибковой инфекции, которая способна спровоцировать сильную аллергию и ослабить иммунитет. Специалист в эфире радиостанции Sputnik отметила, что ослабленный организм — легкая добыча для вирусов.
«Когда начинаются дожди, начинает гнить листва, там развиваются грибы, а грибковая инфекция воспаляет слизистую, и любой вирус быстро подседает», — сказала терапевт, призвав в связи с этим отказаться от прогулок по осенним паркам. Врач подчеркнула, что для заражения достаточно одной такой прогулки.
Я вот не пойму еще, говорят, в Европе научились лечить вирус, поэтому опять по 8000 случаев в день как в марте, но смертность 20 человек, а не 500 и не 1000 как весной. Но почему тогда в США смертность все равно по 1000 человек в день, в Америке не научились? Европейцы им не могут подсказать?
hxbbgaf написав:Я вот не пойму еще, говорят, в Европе научились лечить вирус, поэтому опять по 8000 случаев в день как в марте, но смертность 20 человек, а не 500 и не 1000 как весной. Но почему тогда в США смертность все равно по 1000 человек в день, в Америке не научились? Европейцы им не могут подсказать?
основная причина в том что уровень общедоступной медицины в ЕС на порядок лучше чем в США, где медицина ориентирована на людей с деньгами...
кроме того разница в уровне смертности по странам во многом зависит не от вируса, а от статистики...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
hxbbgaf написав:Я вот не пойму еще, говорят, в Европе научились лечить вирус, поэтому опять по 8000 случаев в день как в марте, но смертность 20 человек, а не 500 и не 1000 как весной. Но почему тогда в США смертность все равно по 1000 человек в день, в Америке не научились? Европейцы им не могут подсказать?
Злые языки утверждают, что среди американских чернокожих гораздо выше процент полных людей, которые традиционно плохо переносят ковид. Кроме того сейчас основной очаг смертности в США это южные штаты, где много нелегальных мигрантов-латиносов, у которых затруднен доступ к медицинской помощи.