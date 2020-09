Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1741174217431744 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 255 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 29 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 22% 56 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 39 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 5% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 40 Всього голосів : 255 Додано: Чет 03 вер, 2020 22:08 ЛАД написав: https://m.rosbalt.ru/moscow/2020/09/02/1861521.html

Это из серии: "Маразм крепчает"? Это из серии: "Маразм крепчает"?

montagvide

Повідомлень: 26 З нами з: 14.12.17 Подякував: 7 раз. Подякували: 6 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 вер, 2020 22:19 ЛАД написав: Осенние листья несут собой угрозу для здоровья человека в период распространения коронавируса. Об этом сообщила врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа.



Медик пояснила, что гниющие осенние листья являются рассадником грибковой инфекции, которая способна спровоцировать сильную аллергию и ослабить иммунитет. Специалист в эфире радиостанции Sputnik отметила, что ослабленный организм — легкая добыча для вирусов.



«Когда начинаются дожди, начинает гнить листва, там развиваются грибы, а грибковая инфекция воспаляет слизистую, и любой вирус быстро подседает», — сказала терапевт, призвав в связи с этим отказаться от прогулок по осенним паркам. Врач подчеркнула, что для заражения достаточно одной такой прогулки.

https://m.rosbalt.ru/moscow/2020/09/02/1861521.html

Это из серии: "Маразм крепчает"? Это из серии: "Маразм крепчает"?

Походу, она просто скомуниздила идеи нашего Ляшка, но на осенний лад. Типа, не плагиат. Походу, она просто скомуниздила идеи нашего Ляшка, но на осенний лад. Типа, не плагиат. antey1969 1

Повідомлень: 9839 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1148 раз. Подякували: 2660 раз. Профіль 2 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 вер, 2020 22:25 freeze написав: Вкладчик1234 написав: yama написав: можна на словянском можна на словянском

Может чуть позже переведу, если будет "час та натхнення" Может чуть позже переведу, если будет "час та натхнення"



Смысл переводить международный.

Просто раз подписаны у Илона Маска, то спросите откуда у него информация о ложно положительных тестах в то время, когда весь мир жалуются на ложно отрицательные ?

Можете на русском спросить, говорят Илон хорошо по русски говорит ))) Смысл переводить международный.Просто раз подписаны у Илона Маска, то спросите откуда у него информация о ложно положительных тестах в то время, когда весь мир жалуются на ложно отрицательные ?Можете на русском спросить, говорят Илон хорошо по русски говорит )))

На моём скрине он сам и пишет:







"Some of the tests we initially tried at Tesla were ~50% false positive, including some from major medical device companies. Too many testing methods were approved too quickly. Wouldn’t blame the FDA, though. Public was demanding fast test approval."



"Некоторые из тестов, которые мы первоначально пробовали в Tesla, были ложноположительными на ~50%, в том числе некоторые из крупных компаний, производящих медицинское оборудование. Слишком многие методы тестирования были одобрены слишком быстро. Впрочем, я бы не стал винить FDA. Публика требовала быстрого одобрения теста."



Плюс есть и другие каменты. И сама статья из НЮ Таймс На моём скрине он сам и пишет:"Some of the tests we initially tried at Tesla were ~50% false positive, including some from major medical device companies. Too many testing methods were approved too quickly. Wouldn’t blame the FDA, though. Public was demanding fast test approval.""Некоторые из тестов, которые мы первоначально пробовали в Tesla, были ложноположительными на ~50%, в том числе некоторые из крупных компаний, производящих медицинское оборудование. Слишком многие методы тестирования были одобрены слишком быстро. Впрочем, я бы не стал винить FDA. Публика требовала быстрого одобрения теста."Плюс есть и другие каменты. И сама статья из НЮ Таймс Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12450 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7113 раз. Подякували: 3289 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 вер, 2020 22:30 Т.е. в данном случае, это практика с заводов Тесла. И тесты были не "подвал", а от "мэйджоров" (топовых компаний)



Он не винит FDA, т.к. "вопрос требовал быстрых действий".

Тем не менее - вопрос статистики-то остался. Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12450 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7113 раз. Подякували: 3289 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 вер, 2020 22:44



https://twitter.com/elonmusk/status/1300088433130561536



Antibody half-life for cov2 is very short. In a study that SpaceX did working with Harvard epidemiology, it appears to be as low as 2 or 3 weeks. Nonetheless, reinfection rates are very low & symptoms are minor, perhaps due to memory T cells

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Memory_T_cell



Период "полураспада" ("полужизни", "полувыведения из организма", хз?) антител для cov2 очень короток. В исследовании, которое SpaceX проводила совместно с Гарвардской эпидемиологией, он (этот период), по-видимому, составляет всего 2 или 3 недели. Тем не менее, частота реинфекций (повторного заражения) очень низка , а симптомы незначительны, возможно, благодаря памяти Т-клеток Оттуда же:Antibody half-life for cov2 is very short. In a study that SpaceX did working with Harvard epidemiology, it appears to be as low as 2 or 3 weeks. Nonetheless, reinfection rates are very low & symptoms are minor, perhaps due to memory T cellsПериод "полураспада" ("полужизни", "полувыведения из организма", хз?) антител для cov2 очень короток. В исследовании, которое SpaceX проводила совместно с Гарвардской эпидемиологией, он (этот период), по-видимому, составляет всего 2 или 3 недели. Тем не менее, частота реинфекций (повторного заражения) очень низка , а симптомы незначительны, возможно, благодаря памяти Т-клеток Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12450 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7113 раз. Подякували: 3289 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 вер, 2020 00:43 ЛАД написав: Осенние листья несут собой угрозу для здоровья человека в период распространения коронавируса. Об этом сообщила врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа.



Медик пояснила, что гниющие осенние листья являются рассадником грибковой инфекции, которая способна спровоцировать сильную аллергию и ослабить иммунитет. Специалист в эфире радиостанции Sputnik отметила, что ослабленный организм — легкая добыча для вирусов.



«Когда начинаются дожди, начинает гнить листва, там развиваются грибы, а грибковая инфекция воспаляет слизистую, и любой вирус быстро подседает», — сказала терапевт, призвав в связи с этим отказаться от прогулок по осенним паркам. Врач подчеркнула, что для заражения достаточно одной такой прогулки.

https://m.rosbalt.ru/moscow/2020/09/02/1861521.html

Это из серии: "Маразм крепчает"? Это из серии: "Маразм крепчает"?

а есть ли предел для маразма? а есть ли предел для маразма? жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса... Тракторист

Повідомлень: 4784 З нами з: 06.08.08 Подякував: 249 раз. Подякували: 750 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 вер, 2020 00:45 Я вот не пойму еще, говорят, в Европе научились лечить вирус, поэтому опять по 8000 случаев в день как в марте, но смертность 20 человек, а не 500 и не 1000 как весной. Но почему тогда в США смертность все равно по 1000 человек в день, в Америке не научились? Европейцы им не могут подсказать? hxbbgaf Повідомлень: 21721 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1569 раз. Подякували: 2251 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 вер, 2020 01:02 hxbbgaf написав: Я вот не пойму еще, говорят, в Европе научились лечить вирус, поэтому опять по 8000 случаев в день как в марте, но смертность 20 человек, а не 500 и не 1000 как весной. Но почему тогда в США смертность все равно по 1000 человек в день, в Америке не научились? Европейцы им не могут подсказать? Я вот не пойму еще, говорят, в Европе научились лечить вирус, поэтому опять по 8000 случаев в день как в марте, но смертность 20 человек, а не 500 и не 1000 как весной. Но почему тогда в США смертность все равно по 1000 человек в день, в Америке не научились? Европейцы им не могут подсказать?

основная причина в том что уровень общедоступной медицины в ЕС на порядок лучше чем в США, где медицина ориентирована на людей с деньгами...



кроме того разница в уровне смертности по странам во многом зависит не от вируса, а от статистики... основная причина в том что уровень общедоступной медицины в ЕС на порядок лучше чем в США, где медицина ориентирована на людей с деньгами...кроме того разница в уровне смертности по странам во многом зависит не от вируса, а от статистики... жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса... Тракторист

Повідомлень: 4784 З нами з: 06.08.08 Подякував: 249 раз. Подякували: 750 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 вер, 2020 01:14 Re: Эпидемия коронавируса в мире hxbbgaf написав: Я вот не пойму еще, говорят, в Европе научились лечить вирус, поэтому опять по 8000 случаев в день как в марте, но смертность 20 человек, а не 500 и не 1000 как весной. Но почему тогда в США смертность все равно по 1000 человек в день, в Америке не научились? Европейцы им не могут подсказать?



Злые языки утверждают, что среди американских чернокожих гораздо выше процент полных людей, которые традиционно плохо переносят ковид.

Кроме того сейчас основной очаг смертности в США это южные штаты, где много нелегальных мигрантов-латиносов, у которых затруднен доступ к медицинской помощи. Злые языки утверждают, что среди американских чернокожих гораздо выше процент полных людей, которые традиционно плохо переносят ковид.Кроме того сейчас основной очаг смертности в США это южные штаты, где много нелегальных мигрантов-латиносов, у которых затруднен доступ к медицинской помощи. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18279 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4395 раз. Подякували: 7093 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1741174217431744 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостейМодератори: ТупУм Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 719 , 720 , 721

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7206 1639240

ЛОБ Чет 03 вер, 2020 23:01