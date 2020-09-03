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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1741174217431744

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 255
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
29
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
40
Всього голосів : 255
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 22:08

  ЛАД написав:https://m.rosbalt.ru/moscow/2020/09/02/1861521.html
Это из серии: "Маразм крепчает"?

montagvide
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 22:19

  ЛАД написав:
Осенние листья несут собой угрозу для здоровья человека в период распространения коронавируса. Об этом сообщила врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа.

Медик пояснила, что гниющие осенние листья являются рассадником грибковой инфекции, которая способна спровоцировать сильную аллергию и ослабить иммунитет. Специалист в эфире радиостанции Sputnik отметила, что ослабленный организм — легкая добыча для вирусов.

«Когда начинаются дожди, начинает гнить листва, там развиваются грибы, а грибковая инфекция воспаляет слизистую, и любой вирус быстро подседает», — сказала терапевт, призвав в связи с этим отказаться от прогулок по осенним паркам. Врач подчеркнула, что для заражения достаточно одной такой прогулки.

https://m.rosbalt.ru/moscow/2020/09/02/1861521.html
Это из серии: "Маразм крепчает"?

Походу, она просто скомуниздила идеи нашего Ляшка, но на осенний лад. Типа, не плагиат.
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 22:25

  freeze написав:
  Вкладчик1234 написав:
  yama написав:можна на словянском

Может чуть позже переведу, если будет "час та натхнення" :)


Смысл переводить международный.
Просто раз подписаны у Илона Маска, то спросите откуда у него информация о ложно положительных тестах в то время, когда весь мир жалуются на ложно отрицательные ?
Можете на русском спросить, говорят Илон хорошо по русски говорит )))

На моём скрине он сам и пишет:

Зображення

"Some of the tests we initially tried at Tesla were ~50% false positive, including some from major medical device companies. Too many testing methods were approved too quickly. Wouldn’t blame the FDA, though. Public was demanding fast test approval."

"Некоторые из тестов, которые мы первоначально пробовали в Tesla, были ложноположительными на ~50%, в том числе некоторые из крупных компаний, производящих медицинское оборудование. Слишком многие методы тестирования были одобрены слишком быстро. Впрочем, я бы не стал винить FDA. Публика требовала быстрого одобрения теста."

Плюс есть и другие каменты. И сама статья из НЮ Таймс
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 22:30

Т.е. в данном случае, это практика с заводов Тесла. И тесты были не "подвал", а от "мэйджоров" (топовых компаний)

Он не винит FDA, т.к. "вопрос требовал быстрых действий".
Тем не менее - вопрос статистики-то остался.
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 22:44

Оттуда же:

https://twitter.com/elonmusk/status/1300088433130561536

Antibody half-life for cov2 is very short. In a study that SpaceX did working with Harvard epidemiology, it appears to be as low as 2 or 3 weeks. Nonetheless, reinfection rates are very low & symptoms are minor, perhaps due to memory T cells
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Memory_T_cell

Период "полураспада" ("полужизни", "полувыведения из организма", хз?) антител для cov2 очень короток. В исследовании, которое SpaceX проводила совместно с Гарвардской эпидемиологией, он (этот период), по-видимому, составляет всего 2 или 3 недели. Тем не менее, частота реинфекций (повторного заражения) очень низка , а симптомы незначительны, возможно, благодаря памяти Т-клеток
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 00:43

  ЛАД написав:
Осенние листья несут собой угрозу для здоровья человека в период распространения коронавируса. Об этом сообщила врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа.

Медик пояснила, что гниющие осенние листья являются рассадником грибковой инфекции, которая способна спровоцировать сильную аллергию и ослабить иммунитет. Специалист в эфире радиостанции Sputnik отметила, что ослабленный организм — легкая добыча для вирусов.

«Когда начинаются дожди, начинает гнить листва, там развиваются грибы, а грибковая инфекция воспаляет слизистую, и любой вирус быстро подседает», — сказала терапевт, призвав в связи с этим отказаться от прогулок по осенним паркам. Врач подчеркнула, что для заражения достаточно одной такой прогулки.

https://m.rosbalt.ru/moscow/2020/09/02/1861521.html
Это из серии: "Маразм крепчает"?

а есть ли предел для маразма? ;)
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 00:45

Я вот не пойму еще, говорят, в Европе научились лечить вирус, поэтому опять по 8000 случаев в день как в марте, но смертность 20 человек, а не 500 и не 1000 как весной. Но почему тогда в США смертность все равно по 1000 человек в день, в Америке не научились? Европейцы им не могут подсказать?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 01:02

  hxbbgaf написав:Я вот не пойму еще, говорят, в Европе научились лечить вирус, поэтому опять по 8000 случаев в день как в марте, но смертность 20 человек, а не 500 и не 1000 как весной. Но почему тогда в США смертность все равно по 1000 человек в день, в Америке не научились? Европейцы им не могут подсказать?

основная причина в том что уровень общедоступной медицины в ЕС на порядок лучше чем в США, где медицина ориентирована на людей с деньгами...

кроме того разница в уровне смертности по странам во многом зависит не от вируса, а от статистики...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 01:14

Re: Эпидемия коронавируса в мире

hxbbgaf написав:Я вот не пойму еще, говорят, в Европе научились лечить вирус, поэтому опять по 8000 случаев в день как в марте, но смертность 20 человек, а не 500 и не 1000 как весной. Но почему тогда в США смертность все равно по 1000 человек в день, в Америке не научились? Европейцы им не могут подсказать?


Злые языки утверждают, что среди американских чернокожих гораздо выше процент полных людей, которые традиционно плохо переносят ковид.
Кроме того сейчас основной очаг смертности в США это южные штаты, где много нелегальных мигрантов-латиносов, у которых затруднен доступ к медицинской помощи.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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