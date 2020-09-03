Додано: Чет 03 вер, 2020 22:30

Т.е. в данном случае, это практика с заводов Тесла. И тесты были не "подвал", а от "мэйджоров" (топовых компаний)



Он не винит FDA, т.к. "вопрос требовал быстрых действий".

Тем не менее - вопрос статистики-то остался.

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