|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 04 вер, 2020 09:03
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Новости коронои: одевайте маску на время сексуального акта и избегайте поцелуев, советуют канадские доктора.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: П'ят 04 вер, 2020 09:07
Re: Эпидемия коронавируса в мире
3 сентября, в Украине выявили 2723 - заболевших
скончался - 51 человек
по госпиализациям информации нет.
Зараз переглядають цей форум: prilepskiy і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|