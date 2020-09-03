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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1742174317441745

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 255
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
29
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
40
Всього голосів : 255
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 09:03

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Новости коронои: одевайте маску на время сексуального акта и избегайте поцелуев, советуют канадские доктора.
https://www.reuters.com/article/us-heal ... SKBN25T2Y9
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 09:07

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://covid19.rnbo.gov.ua/
3 сентября, в Украине выявили 2723 - заболевших
скончался - 51 человек

по госпиализациям информации нет.
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