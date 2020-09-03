hxbbgaf написав:Я вот не пойму еще, говорят, в Европе научились лечить вирус, поэтому опять по 8000 случаев в день как в марте, но смертность 20 человек, а не 500 и не 1000 как весной. Но почему тогда в США смертность все равно по 1000 человек в день, в Америке не научились? Европейцы им не могут подсказать?
Злые языки утверждают, что среди американских чернокожих гораздо выше процент полных людей, которые традиционно плохо переносят ковид. Кроме того сейчас основной очаг смертности в США это южные штаты, где много нелегальных мигрантов-латиносов, у которых затруднен доступ к медицинской помощи.
_Mykola_ написав:https://covid19.rnbo.gov.ua/ 3 сентября, в Украине выявили 2723 - заболевших скончался - 51 человек
Есть еще много возможностей для роста. Вчера, например, Аргентина, страна в достаточной мере похожая на нашу, начиная от численности населения, заканчивая склонностью к перманентному пофигизму - количество новых коронавирусников + 12 000, количество умерших за сутки + 243.
freeze написав:Можно дать ссылку на количество жертв коронабесия, а то все фантазируют в зависимости от возраста, склада характера.
только потери мирового туризма от коронавируса составляют около $1 трлн. + несколько миллионов людей потеряли работу в туристической сфере + сотни миллионов людей в мире остались без полноценного отдыха и т.д. и т.п.
Нет никаких потерь, проходили в школе закон сохранения материи то ли Ломоносова, то ли конкурента его. .
Ломоносов не флрмулировал никаких законов или теорий, и не написал никаких научных трудов. Часто припысываемый ему на постсовке "закон сохранения массы и энергии" всего лишь взято из его конспектов, когда он учился в Европе за казенный кошт
кстати, по поводу отношения публики. был я вчера на встрече в одной державной установе. встреча 2.5 часа. в комнате было около 15 человек. в масках было в первые пять минут 6 человек, а потом 3. через какое-то время один из участников (без маски) начал аккуратно покашливать. интеллегентно так. при полном безразличии окружающих. после 3-го раза мои нервы окончательно сдали и я поменял интеллегентсткую хирургическую повязку на респиратор
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California