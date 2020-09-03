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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1742174317441745>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 255
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
29
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
40
Всього голосів : 255
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 01:14

Re: Эпидемия коронавируса в мире

hxbbgaf написав:Я вот не пойму еще, говорят, в Европе научились лечить вирус, поэтому опять по 8000 случаев в день как в марте, но смертность 20 человек, а не 500 и не 1000 как весной. Но почему тогда в США смертность все равно по 1000 человек в день, в Америке не научились? Европейцы им не могут подсказать?


Злые языки утверждают, что среди американских чернокожих гораздо выше процент полных людей, которые традиционно плохо переносят ковид.
Кроме того сейчас основной очаг смертности в США это южные штаты, где много нелегальных мигрантов-латиносов, у которых затруднен доступ к медицинской помощи.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 01:29

Антитіла до COVID-19 можуть зберігатися не менше 4 місяців - дослідження
https://www.unn.com.ua/uk/news/1889524- ... lidzhennya
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 09:03

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Новости коронои: одевайте маску на время сексуального акта и избегайте поцелуев, советуют канадские доктора.
https://www.reuters.com/article/us-heal ... SKBN25T2Y9
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 09:07

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://covid19.rnbo.gov.ua/
3 сентября, в Украине выявили 2723 - заболевших
скончался - 51 человек

по госпиализациям информации нет.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 09:33

  _Mykola_ написав:https://covid19.rnbo.gov.ua/
3 сентября, в Украине выявили 2723 - заболевших
скончался - 51 человек


Есть еще много возможностей для роста.
Вчера, например, Аргентина, страна в достаточной мере похожая на нашу, начиная от численности населения, заканчивая склонностью к перманентному пофигизму - количество новых коронавирусников + 12 000, количество умерших за сутки + 243.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 09:41

Re: Эпидемия коронавируса в мире

freeze написав:
Тракторист написав:
  freeze написав:Можно дать ссылку на количество жертв коронабесия, а то все фантазируют в зависимости от возраста, склада характера. :mrgreen:

только потери мирового туризма от коронавируса составляют около $1 трлн. + несколько миллионов людей потеряли работу в туристической сфере + сотни миллионов людей в мире остались без полноценного отдыха и т.д. и т.п.


Нет никаких потерь, проходили в школе закон сохранения материи то ли Ломоносова, то ли конкурента его.
.

Ломоносов не флрмулировал никаких законов или теорий, и не написал никаких научных трудов. Часто припысываемый ему на постсовке "закон сохранения массы и энергии" всего лишь взято из его конспектов, когда он учился в Европе за казенный кошт :)
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 10:23

  _Mykola_ написав:https://covid19.rnbo.gov.ua/
3 сентября, в Украине выявили 2723 - заболевших
скончался - 51 человек

по госпиализациям информации нет.


тю. да всего 531 человек.

https://www.pravda.com.ua/news/2020/09/4/7265225/

скоро под больницами будут очереди из скорых. кстати, из тех больниц, из которых выгоняют на улицу массово всех остальных пациентов (https://lb.ua/society/2020/09/03/465177 ... etsya.html). Там к слову много интересного. Слабонервным не читать

а потом - с каким-то интервалов - уже и рефрижераторы с трупами. и похоже, это будет намного быстрее, чем я думал раньше

ЗЫ. в общем до 400,000 трупов в день еще далеко. но дорогу осилит идущий. как говорится фестина лентой, как говорили древние
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 10:28

Re: Эпидемия коронавируса в мире

кстати, по поводу отношения публики. был я вчера на встрече в одной державной установе. встреча 2.5 часа. в комнате было около 15 человек. в масках было в первые пять минут 6 человек, а потом 3. через какое-то время один из участников (без маски) начал аккуратно покашливать. интеллегентно так. при полном безразличии окружающих. после 3-го раза мои нервы окончательно сдали и я поменял интеллегентсткую хирургическую повязку на респиратор
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 10:29

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Возить один труп рефрижератором? Грета не одобряет.
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  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
  • Банка на відпустку https://cutt.ly/Cosford_Airshow
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 10:31

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