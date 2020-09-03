RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1743174417451746>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 255
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
29
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
40
Всього голосів : 255
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 10:42

  adeges написав:тю. да всего 531 человек.


Насморк становится реальной проблемой для загруженности медицинских заведений.
И все ж понимают, что это только начало. Сейчас начнутся занятия в учебных заведениях, похолодает и в маршрутках, троллейбусах закупорят окна, так что аэрозоль кашляющего получит возможность надолго зависнуть в воздухе.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
4
 
Повідомлень: 18285
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4397 раз.
Подякували: 7095 раз.
 
Профіль
22
3
5
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 10:49

  freeze написав:например, Аргентина, страна в достаточной мере похожая на нашу...

как можно сравнивать страну, у которой есть шансы войти в 20-ку самых мощных экономик мира и аграрную "сверхдержаву" 3-го мира?... ;)
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4778
З нами з: 06.08.08
Подякував: 249 раз.
Подякували: 750 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 10:53

  adeges написав:кстати, по поводу отношения публики. был я вчера на встрече в одной державной установе. встреча 2.5 часа. в комнате было около 15 человек. в масках было в первые пять минут 6 человек, а потом 3. через какое-то время один из участников (без маски) начал аккуратно покашливать. интеллегентно так. при полном безразличии окружающих. после 3-го раза мои нервы окончательно сдали и я поменял интеллегентсткую хирургическую повязку на респиратор

может быть у вас верминофобия?.. ;)
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4778
З нами з: 06.08.08
Подякував: 249 раз.
Подякували: 750 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 10:58

  greenozon написав:Зображення


Кількість людей на Планеті за весь час + прогноз

Не очень понимаю смысл таких подсчётов.
Тем более, что прогнозные цифры, по-моему, заметно занижены.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 04 вер, 2020 11:40, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 17121
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4530 раз.
Подякували: 4212 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 11:04

  Тракторист написав:
  adeges написав:кстати, по поводу отношения публики. был я вчера на встрече в одной державной установе. встреча 2.5 часа. в комнате было около 15 человек. в масках было в первые пять минут 6 человек, а потом 3. через какое-то время один из участников (без маски) начал аккуратно покашливать. интеллегентно так. при полном безразличии окружающих. после 3-го раза мои нервы окончательно сдали и я поменял интеллегентсткую хирургическую повязку на респиратор

может быть у вас верминофобия?.. ;)


да, нет. простая насморкофобия и немного здравого смысла. я мега рисковый сегодня по сравнению с собой в марте-мае
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
Повідомлень: 3395
З нами з: 14.03.06
Подякував: 214 раз.
Подякували: 487 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 11:10

Политизация вакцины не только в РФ:
Все 50 штатов США получили указания приготовиться к вакцинации от Covid-19 некоторых групп населения к 1 ноября. Учитывая, что ни одна известная вакцина от коронавируса еще не прошла всех стадий испытаний, некоторые эпидемиологи называют этот план политизированным. 3 ноября в США пройдут президентские выборы.
.....
Авторы документов подчеркивают, что в первую очередь вакцину должны получить работники медицинских учреждений, люди старше 65 лет и те, кто находится в выявленных группах повышенного риска.


Проблемы с тестированием есть во всех странах и задача разработки быстрых тестов стоит перед всеми:
Правительство, в свою очередь, сообщает, что вкладывает 500 млнмфунтов в исследования нового теста на коронавирус через слюну, результаты которого должны быть готовы всего через 20 минут. В настоящий момент только 20 процентов проводимых в Британии анализов становятся известны в течение 24 часов.


Демократия vs безопасности:
Видео ареста беременной женщины вызвало скандал.
...власти Австралии встали на сторону полиции. "Сейчас не время устраивать протесты, каким бы ни был повод. Это сейчас небезопасно", - сказал премьер-министр Дэниэл Эндрюс.

Из-за строгих мер в штате Виктория, которые включают штраф в размере 1,3 тысячи долларов США за нарушение локдауна, число новых случаев за последние недели сократилось с 700 до менее 100 в день.


Всё отсюда - https://www.bbc.com/russian/news-54014447. Рекомендую глянуть полностью. Там ещё и о мерах, планируемых Францией в 2021 по выходу из коронакризиса.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 17121
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4530 раз.
Подякували: 4212 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 11:19

Для поклонников теории "насморка" - "Коронавирус: почему молодых, спортивных людей болезнь не отпускает так долго? Заметки врача" - https://www.bbc.com/russian/features-53393606
ЛАД
2
 
Повідомлень: 17121
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4530 раз.
Подякували: 4212 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 11:29

  ЛАД написав:Для поклонников теории "насморка" - "Коронавирус: почему молодых, спортивных людей болезнь не отпускает так долго? Заметки врача" - https://www.bbc.com/russian/features-53393606

Это ж ВВС - главный рупор короно-поклонничества. О чём ещё они могли написать? :)
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 12458
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7113 раз.
Подякували: 3289 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 11:36

В телеграмах пишут, что план на осень такой:
проводим выборы и опять запускаем жёсткий локдаун.
Профиты:
1. Результат выборов зафиксирован, и можно не париться с мнением электората
2. Экономия на коммуналке в гос и коммунальной сфере, а также зарплатах и т.д.
3. Загон "недовольных" в стойло, под лозунгом "заботы о здоровье"

Есть ещё вариант отмены выборов, но это на крайний случай
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 12458
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7113 раз.
Подякували: 3289 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 11:44

Вкладчик1234
Профиты 1 и 2 очень сомнительны.
Профит 3 получается постоянно. С мнением электората "не особо парятся" практически всегда.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 17121
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4530 раз.
Подякували: 4212 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 1743174417451746>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: CNEWS, lrs7719, Moneta, VALONI і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 719, 720, 721
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7206 1639560
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 вер, 2020 23:01
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (89056)
04.09.2020 12:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.