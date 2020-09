Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1743174417451746> Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 255 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 29 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 22% 56 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 39 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 5% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 40 Всього голосів : 255 Додано: П'ят 04 вер, 2020 10:42 adeges написав: тю. да всего 531 человек. тю. да всего 531 человек.



Насморк становится реальной проблемой для загруженности медицинских заведений.

И все ж понимают, что это только начало. Сейчас начнутся занятия в учебных заведениях, похолодает и в маршрутках, троллейбусах закупорят окна, так что аэрозоль кашляющего получит возможность надолго зависнуть в воздухе. Насморк становится реальной проблемой для загруженности медицинских заведений.И все ж понимают, что это только начало. Сейчас начнутся занятия в учебных заведениях, похолодает и в маршрутках, троллейбусах закупорят окна, так что аэрозоль кашляющего получит возможность надолго зависнуть в воздухе. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18285 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4397 раз. Подякували: 7095 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 вер, 2020 10:49 freeze написав: например, Аргентина, страна в достаточной мере похожая на нашу... например, Аргентина, страна в достаточной мере похожая на нашу...

как можно сравнивать страну, у которой есть шансы войти в 20-ку самых мощных экономик мира и аграрную "сверхдержаву" 3-го мира?... как можно сравнивать страну, у которой есть шансы войти в 20-ку самых мощных экономик мира и аграрную "сверхдержаву" 3-го мира?... жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса... Тракторист

Повідомлень: 4778 З нами з: 06.08.08 Подякував: 249 раз. Подякували: 750 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 вер, 2020 10:53 adeges написав: кстати, по поводу отношения публики. был я вчера на встрече в одной державной установе. встреча 2.5 часа. в комнате было около 15 человек. в масках было в первые пять минут 6 человек, а потом 3. через какое-то время один из участников (без маски) начал аккуратно покашливать. интеллегентно так. при полном безразличии окружающих. после 3-го раза мои нервы окончательно сдали и я поменял интеллегентсткую хирургическую повязку на респиратор кстати, по поводу отношения публики. был я вчера на встрече в одной державной установе. встреча 2.5 часа. в комнате было около 15 человек. в масках было в первые пять минут 6 человек, а потом 3. через какое-то время один из участников (без маски) начал аккуратно покашливать. интеллегентно так. при полном безразличии окружающих. после 3-го раза мои нервы окончательно сдали и я поменял интеллегентсткую хирургическую повязку на респиратор

может быть у вас верминофобия?.. может быть у вас верминофобия?.. жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса... Тракторист

Повідомлень: 4778 З нами з: 06.08.08 Подякував: 249 раз. Подякували: 750 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 вер, 2020 10:58 greenozon написав:





Кількість людей на Планеті за весь час + прогноз Кількість людей на Планеті за весь час + прогноз

Не очень понимаю смысл таких подсчётов.

Тем более, что прогнозные цифры, по-моему, заметно занижены. Не очень понимаю смысл таких подсчётов.Тем более, что прогнозные цифры, по-моему, заметно занижены. Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 04 вер, 2020 11:40, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 17121 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4530 раз. Подякували: 4212 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 вер, 2020 11:04 Тракторист написав: adeges написав: кстати, по поводу отношения публики. был я вчера на встрече в одной державной установе. встреча 2.5 часа. в комнате было около 15 человек. в масках было в первые пять минут 6 человек, а потом 3. через какое-то время один из участников (без маски) начал аккуратно покашливать. интеллегентно так. при полном безразличии окружающих. после 3-го раза мои нервы окончательно сдали и я поменял интеллегентсткую хирургическую повязку на респиратор кстати, по поводу отношения публики. был я вчера на встрече в одной державной установе. встреча 2.5 часа. в комнате было около 15 человек. в масках было в первые пять минут 6 человек, а потом 3. через какое-то время один из участников (без маски) начал аккуратно покашливать. интеллегентно так. при полном безразличии окружающих. после 3-го раза мои нервы окончательно сдали и я поменял интеллегентсткую хирургическую повязку на респиратор

может быть у вас верминофобия?.. может быть у вас верминофобия?..



да, нет. простая насморкофобия и немного здравого смысла. я мега рисковый сегодня по сравнению с собой в марте-мае да, нет. простая насморкофобия и немного здравого смысла. я мега рисковый сегодня по сравнению с собой в марте-мае It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California adeges Повідомлень: 3395 З нами з: 14.03.06 Подякував: 214 раз. Подякували: 487 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 вер, 2020 11:10

Все 50 штатов США получили указания приготовиться к вакцинации от Covid-19 некоторых групп населения к 1 ноября. Учитывая, что ни одна известная вакцина от коронавируса еще не прошла всех стадий испытаний, некоторые эпидемиологи называют этот план политизированным. 3 ноября в США пройдут президентские выборы.

.....

Авторы документов подчеркивают, что в первую очередь вакцину должны получить работники медицинских учреждений, люди старше 65 лет и те, кто находится в выявленных группах повышенного риска.



Проблемы с тестированием есть во всех странах и задача разработки быстрых тестов стоит перед всеми:

Правительство, в свою очередь, сообщает, что вкладывает 500 млнмфунтов в исследования нового теста на коронавирус через слюну, результаты которого должны быть готовы всего через 20 минут. В настоящий момент только 20 процентов проводимых в Британии анализов становятся известны в течение 24 часов.



Демократия vs безопасности:

Видео ареста беременной женщины вызвало скандал.

...власти Австралии встали на сторону полиции. "Сейчас не время устраивать протесты, каким бы ни был повод. Это сейчас небезопасно", - сказал премьер-министр Дэниэл Эндрюс.



Из-за строгих мер в штате Виктория, которые включают штраф в размере 1,3 тысячи долларов США за нарушение локдауна, число новых случаев за последние недели сократилось с 700 до менее 100 в день.



Всё отсюда - https://www.bbc.com/russian/news-54014447 . Рекомендую глянуть полностью. Там ещё и о мерах, планируемых Францией в 2021 по выходу из коронакризиса. Политизация вакцины не только в РФ:Проблемы с тестированием есть во всех странах и задача разработки быстрых тестов стоит перед всеми:Демократия vs безопасности:Всё отсюда -. Рекомендую глянуть полностью. Там ещё и о мерах, планируемых Францией в 2021 по выходу из коронакризиса. ЛАД 2 Повідомлень: 17121 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4530 раз. Подякували: 4212 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 вер, 2020 11:19 https://www.bbc.com/russian/features-53393606 Для поклонников теории "насморка" - "Коронавирус: почему молодых, спортивных людей болезнь не отпускает так долго? Заметки врача" - ЛАД 2 Повідомлень: 17121 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4530 раз. Подякували: 4212 раз. Профіль 2 2 5 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 вер, 2020 11:29 ЛАД написав: Для поклонников теории "насморка" - "Коронавирус: почему молодых, спортивных людей болезнь не отпускает так долго? Заметки врача" - https://www.bbc.com/russian/features-53393606 Для поклонников теории "насморка" - "Коронавирус: почему молодых, спортивных людей болезнь не отпускает так долго? Заметки врача" -

Это ж ВВС - главный рупор короно-поклонничества. О чём ещё они могли написать? Это ж ВВС - главный рупор короно-поклонничества. О чём ещё они могли написать? Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12458 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7113 раз. Подякували: 3289 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 вер, 2020 11:36 В телеграмах пишут, что план на осень такой:

проводим выборы и опять запускаем жёсткий локдаун.

Профиты:

1. Результат выборов зафиксирован, и можно не париться с мнением электората

2. Экономия на коммуналке в гос и коммунальной сфере, а также зарплатах и т.д.

3. Загон "недовольных" в стойло, под лозунгом "заботы о здоровье"



Есть ещё вариант отмены выборов, но это на крайний случай Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12458 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7113 раз. Подякували: 3289 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 вер, 2020 11:44 Вкладчик1234

Профиты 1 и 2 очень сомнительны.

Профит 3 получается постоянно. С мнением электората "не особо парятся" практически всегда. ЛАД 2 Повідомлень: 17121 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4530 раз. Подякували: 4212 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1743174417451746> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Moneta,

Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: CNEWS , Google Adsense [Bot], lrs7719 VALONI і 3 гостейМодератори: ТупУм, Ірина_, Модератор Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 719 , 720 , 721

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7206 1639560

ЛОБ Чет 03 вер, 2020 23:01