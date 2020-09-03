Насморк становится реальной проблемой для загруженности медицинских заведений. И все ж понимают, что это только начало. Сейчас начнутся занятия в учебных заведениях, похолодает и в маршрутках, троллейбусах закупорят окна, так что аэрозоль кашляющего получит возможность надолго зависнуть в воздухе.
adeges написав:кстати, по поводу отношения публики. был я вчера на встрече в одной державной установе. встреча 2.5 часа. в комнате было около 15 человек. в масках было в первые пять минут 6 человек, а потом 3. через какое-то время один из участников (без маски) начал аккуратно покашливать. интеллегентно так. при полном безразличии окружающих. после 3-го раза мои нервы окончательно сдали и я поменял интеллегентсткую хирургическую повязку на респиратор
может быть у вас верминофобия?..
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
adeges написав:кстати, по поводу отношения публики. был я вчера на встрече в одной державной установе. встреча 2.5 часа. в комнате было около 15 человек. в масках было в первые пять минут 6 человек, а потом 3. через какое-то время один из участников (без маски) начал аккуратно покашливать. интеллегентно так. при полном безразличии окружающих. после 3-го раза мои нервы окончательно сдали и я поменял интеллегентсткую хирургическую повязку на респиратор
может быть у вас верминофобия?..
да, нет. простая насморкофобия и немного здравого смысла. я мега рисковый сегодня по сравнению с собой в марте-мае
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Все 50 штатов США получили указания приготовиться к вакцинации от Covid-19 некоторых групп населения к 1 ноября. Учитывая, что ни одна известная вакцина от коронавируса еще не прошла всех стадий испытаний, некоторые эпидемиологи называют этот план политизированным. 3 ноября в США пройдут президентские выборы. ..... Авторы документов подчеркивают, что в первую очередь вакцину должны получить работники медицинских учреждений, люди старше 65 лет и те, кто находится в выявленных группах повышенного риска.
Проблемы с тестированием есть во всех странах и задача разработки быстрых тестов стоит перед всеми:
Правительство, в свою очередь, сообщает, что вкладывает 500 млнмфунтов в исследования нового теста на коронавирус через слюну, результаты которого должны быть готовы всего через 20 минут. В настоящий момент только 20 процентов проводимых в Британии анализов становятся известны в течение 24 часов.
Демократия vs безопасности:
Видео ареста беременной женщины вызвало скандал. ...власти Австралии встали на сторону полиции. "Сейчас не время устраивать протесты, каким бы ни был повод. Это сейчас небезопасно", - сказал премьер-министр Дэниэл Эндрюс.
Из-за строгих мер в штате Виктория, которые включают штраф в размере 1,3 тысячи долларов США за нарушение локдауна, число новых случаев за последние недели сократилось с 700 до менее 100 в день.
В телеграмах пишут, что план на осень такой: проводим выборы и опять запускаем жёсткий локдаун. Профиты: 1. Результат выборов зафиксирован, и можно не париться с мнением электората 2. Экономия на коммуналке в гос и коммунальной сфере, а также зарплатах и т.д. 3. Загон "недовольных" в стойло, под лозунгом "заботы о здоровье"
Есть ещё вариант отмены выборов, но это на крайний случай
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