Осенние листья несут собой угрозу для здоровья человека в период распространения коронавируса. Об этом сообщила врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа.
Медик пояснила, что гниющие осенние листья являются рассадником грибковой инфекции, которая способна спровоцировать сильную аллергию и ослабить иммунитет. Специалист в эфире радиостанции Sputnik отметила, что ослабленный организм — легкая добыча для вирусов.
«Когда начинаются дожди, начинает гнить листва, там развиваются грибы, а грибковая инфекция воспаляет слизистую, и любой вирус быстро подседает», — сказала терапевт, призвав в связи с этим отказаться от прогулок по осенним паркам. Врач подчеркнула, что для заражения достаточно одной такой прогулки.