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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1743174417451746

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 255
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
29
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
40
Всього голосів : 255
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 11:46

ЛАД, перед выборами никто не решится злить электорат :)
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 11:49

  vetka написав:change_pm утверждать не буду конечно, но думаю что такой вакцины в аптеках не продают. Мне её в поликлинике, как сотруднику делали.

Ось https://tabletki.ua/Энджерикс-в/

Я купував в Кийові, хотів з"єкономити, але не витримав холодовий цикл (по словам сімейника) - довелось викинути, і зробити в Польщі за 100 злотих.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 11:56

  antey1969 написав:
  ЛАД написав:
Осенние листья несут собой угрозу для здоровья человека в период распространения коронавируса. Об этом сообщила врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа.

Медик пояснила, что гниющие осенние листья являются рассадником грибковой инфекции, которая способна спровоцировать сильную аллергию и ослабить иммунитет. Специалист в эфире радиостанции Sputnik отметила, что ослабленный организм — легкая добыча для вирусов.

«Когда начинаются дожди, начинает гнить листва, там развиваются грибы, а грибковая инфекция воспаляет слизистую, и любой вирус быстро подседает», — сказала терапевт, призвав в связи с этим отказаться от прогулок по осенним паркам. Врач подчеркнула, что для заражения достаточно одной такой прогулки.

https://m.rosbalt.ru/moscow/2020/09/02/1861521.html
Это из серии: "Маразм крепчает"?

Походу, она просто скомуниздила идеи нашего Ляшка, но на осенний лад. Типа, не плагиат.

Народ, тисячі років ми ходили по гниючим листям, спали на траві, в печерах і так далі. Все було ОК! Тепер це небезпечно!

Якщо у вас немає ще панічних атак, вам обов"язково, щось придумають! Щоб ви всі боялись, сиділи по домам, там від голода чи від вірусу помирали!

Щоб ви боялись вийти на вулицю, зібратись в толпу і зачеленджіти дії влади!

Це стосується всіх країн...Йде війна не за наше здоров"я і гарне життя, а війна на розвал всього чого тільки можна.

Щоб ви, бідні і нещасні, були раді пайці, сиділи і не виступали, коли будуть нас один за одний винишувати, звільняючи Землю для наступного циклу заселення.
change_pm
 
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