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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1743174417451746 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 255 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 29 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 22% 56 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 39 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 5% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 40 Всього голосів : 255 Додано: П'ят 04 вер, 2020 11:46 ЛАД, перед выборами никто не решится злить электорат перед выборами никто не решится злить электорат Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12461 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7114 раз. Подякували: 3290 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 вер, 2020 11:49 vetka написав: change_pm утверждать не буду конечно, но думаю что такой вакцины в аптеках не продают. Мне её в поликлинике, как сотруднику делали. утверждать не буду конечно,. Мне её в поликлинике, как сотруднику делали.

Ось https://tabletki.ua/ Энджерикс-в/



Я купував в Кийові, хотів з"єкономити, але не витримав холодовий цикл (по словам сімейника) - довелось викинути, і зробити в Польщі за 100 злотих. ОсьЭнджерикс-в/Я купував в Кийові, хотів з"єкономити, але не витримав холодовий цикл (по словам сімейника) - довелось викинути, і зробити в Польщі за 100 злотих. change_pm Повідомлень: 2004 З нами з: 03.02.16 Подякував: 60 раз. Подякували: 443 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 вер, 2020 11:56 antey1969 написав: ЛАД написав: Осенние листья несут собой угрозу для здоровья человека в период распространения коронавируса. Об этом сообщила врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа.



Медик пояснила, что гниющие осенние листья являются рассадником грибковой инфекции, которая способна спровоцировать сильную аллергию и ослабить иммунитет. Специалист в эфире радиостанции Sputnik отметила, что ослабленный организм — легкая добыча для вирусов.



«Когда начинаются дожди, начинает гнить листва, там развиваются грибы, а грибковая инфекция воспаляет слизистую, и любой вирус быстро подседает», — сказала терапевт, призвав в связи с этим отказаться от прогулок по осенним паркам. Врач подчеркнула, что для заражения достаточно одной такой прогулки.

https://m.rosbalt.ru/moscow/2020/09/02/1861521.html

Это из серии: "Маразм крепчает"? Это из серии: "Маразм крепчает"?

Походу, она просто скомуниздила идеи нашего Ляшка, но на осенний лад. Типа, не плагиат. Походу, она просто скомуниздила идеи нашего Ляшка, но на осенний лад. Типа, не плагиат.

Народ, тисячі років ми ходили по гниючим листям, спали на траві, в печерах і так далі. Все було ОК! Тепер це небезпечно!



Якщо у вас немає ще панічних атак, вам обов"язково, щось придумають! Щоб ви всі боялись, сиділи по домам, там від голода чи від вірусу помирали!



Щоб ви боялись вийти на вулицю, зібратись в толпу і зачеленджіти дії влади!



Це стосується всіх країн...Йде війна не за наше здоров"я і гарне життя, а війна на розвал всього чого тільки можна.



Щоб ви, бідні і нещасні, були раді пайці, сиділи і не виступали, коли будуть нас один за одний винишувати, звільняючи Землю для наступного циклу заселення. Народ, тисячі років ми ходили по гниючим листям, спали на траві, в печерах і так далі. Все було ОК! Тепер це небезпечно!Якщо у вас немає ще панічних атак, вам обов"язково, щось придумають! Щоб ви всі боялись, сиділи по домам, там від голода чи від вірусу помирали!Щоб ви боялись вийти на вулицю, зібратись в толпу і зачеленджіти дії влади!Це стосується всіх країн...Йде війна не за наше здоров"я і гарне життя, а війна на розвал всього чого тільки можна.Щоб ви, бідні і нещасні, були раді пайці, сиділи і не виступали, коли будуть нас один за одний винишувати, звільняючи Землю для наступного циклу заселення. change_pm Повідомлень: 2004 З нами з: 03.02.16 Подякував: 60 раз. Подякували: 443 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 вер, 2020 12:16 Вкладчик1234 написав: В телеграмах пишут, что план на осень такой:

проводим выборы и опять запускаем жёсткий локдаун.

Профиты:

1. Результат выборов зафиксирован, и можно не париться с мнением электората

2. Экономия на коммуналке в гос и коммунальной сфере, а также зарплатах и т.д.

3. Загон "недовольных" в стойло, под лозунгом "заботы о здоровье"



Есть ещё вариант отмены выборов, но это на крайний случай В телеграмах пишут, чтопроводим выборы и опять запускаем жёсткий локдаун.Профиты:1. Результат выборов зафиксирован, и можно не париться с мнением электората2. Экономия на коммуналке в гос и коммунальной сфере, а также зарплатах и т.д.3. Загон "недовольных" в стойло, под лозунгом "заботы о здоровье"Есть ещё вариант отмены выборов, но это на крайний случай

Зелені планують, Ковід банкує...



Як би не вийшло так, що сам народ затрєбує локдайн через пару тижнів через ріст випадків. І зельоним нічого не залишиться, як його вводити.



зі. Прогноз по зельоним - до весни будуть підвішені за яйки. втікти ніхто не встигне. причому підвішені будуть не фігурально, а реально...



ззі. під зельоними розуміти всю владу - і голос, і бпп, і опзж...всі хто попаде під руку. Зелені планують, Ковід банкує...Як би не вийшло так, що сам народ затрєбує локдайн через пару тижнів через ріст випадків. І зельоним нічого не залишиться, як його вводити.зі. Прогноз по зельоним - до весни будуть підвішені за яйки. втікти ніхто не встигне. причому підвішені будуть не фігурально, а реально...ззі. під зельоними розуміти всю владу - і голос, і бпп, і опзж...всі хто попаде під руку. change_pm Повідомлень: 2004 З нами з: 03.02.16 Подякував: 60 раз. Подякували: 443 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 вер, 2020 12:16 Нам може не вистачити лікарів: Степанов розповів про боротьбу з covid-19

Більше читайте тут: https://tsn.ua/coronavirus/nam-mozhe-ne ... 19287.html Більше читайте тут: change_pm Повідомлень: 2004 З нами з: 03.02.16 Подякував: 60 раз. Подякували: 443 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 вер, 2020 12:29 change_pm написав: зі. Прогноз по зельоним - до весни будуть підвішені за яйки. втікти ніхто не встигне. причому підвішені будуть не фігурально, а реально...



ззі. під зельоними розуміти всю владу - і голос, і бпп, і опзж...всі хто попаде під руку. зі. Прогноз по зельоним - до весни будуть підвішені за яйки. втікти ніхто не встигне. причому підвішені будуть не фігурально, а реально...ззі. під зельоними розуміти всю владу - і голос, і бпп, і опзж...всі хто попаде під руку.

Пипл у нас инертный и боягулзивый, сам на такое не пойдёт. Разве что кто-то организует и оплатит.

Или власть возьмут (подберут) "более активные" и "сильные" группы - типа бориспольских маршрутчиков, или "детей гор" из Украинки, "местные самообороны" и т.п. Пипл у нас инертный и боягулзивый, сам на такое не пойдёт. Разве что кто-то организует и оплатит.Или власть возьмут (подберут) "более активные" и "сильные" группы - типа бориспольских маршрутчиков, или "детей гор" из Украинки, "местные самообороны" и т.п. Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12461 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7114 раз. Подякували: 3290 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 вер, 2020 13:21 Накануне выходных такая информация по Киеву.

1) Суточное количество госпитализаций нарастает.

2) Ковидные отделения больниц второй очереди заполнены примерно на 85-90%.

3) В 8-ой больнице на Кондратюка срочно готовят 120-140 новых коек для инфекционных больных, перепрофилируя соседние отделения.

4) Принято решение о подготовке 10-ой и 12-ой городских клинических больниц к приему пациентов с Ковидом antey1969 1

Повідомлень: 9835 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1147 раз. Подякували: 2655 раз. Профіль 2 1 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1743174417451746 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7206 1639605

ЛОБ Чет 03 вер, 2020 23:01