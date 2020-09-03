Осенние листья несут собой угрозу для здоровья человека в период распространения коронавируса. Об этом сообщила врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа.
Медик пояснила, что гниющие осенние листья являются рассадником грибковой инфекции, которая способна спровоцировать сильную аллергию и ослабить иммунитет. Специалист в эфире радиостанции Sputnik отметила, что ослабленный организм — легкая добыча для вирусов.
«Когда начинаются дожди, начинает гнить листва, там развиваются грибы, а грибковая инфекция воспаляет слизистую, и любой вирус быстро подседает», — сказала терапевт, призвав в связи с этим отказаться от прогулок по осенним паркам. Врач подчеркнула, что для заражения достаточно одной такой прогулки.
Вкладчик1234 написав:В телеграмах пишут, что план на осень такой: проводим выборы и опять запускаем жёсткий локдаун. Профиты: 1. Результат выборов зафиксирован, и можно не париться с мнением электората 2. Экономия на коммуналке в гос и коммунальной сфере, а также зарплатах и т.д. 3. Загон "недовольных" в стойло, под лозунгом "заботы о здоровье"
Есть ещё вариант отмены выборов, но это на крайний случай
Зелені планують, Ковід банкує...
Як би не вийшло так, що сам народ затрєбує локдайн через пару тижнів через ріст випадків. І зельоним нічого не залишиться, як його вводити.
зі. Прогноз по зельоним - до весни будуть підвішені за яйки. втікти ніхто не встигне. причому підвішені будуть не фігурально, а реально...
ззі. під зельоними розуміти всю владу - і голос, і бпп, і опзж...всі хто попаде під руку.
change_pm написав:зі. Прогноз по зельоним - до весни будуть підвішені за яйки. втікти ніхто не встигне. причому підвішені будуть не фігурально, а реально...
ззі. під зельоними розуміти всю владу - і голос, і бпп, і опзж...всі хто попаде під руку.
Пипл у нас инертный и боягулзивый, сам на такое не пойдёт. Разве что кто-то организует и оплатит. Или власть возьмут (подберут) "более активные" и "сильные" группы - типа бориспольских маршрутчиков, или "детей гор" из Украинки, "местные самообороны" и т.п.
Украина - богатая страна! ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Накануне выходных такая информация по Киеву. 1) Суточное количество госпитализаций нарастает. 2) Ковидные отделения больниц второй очереди заполнены примерно на 85-90%. 3) В 8-ой больнице на Кондратюка срочно готовят 120-140 новых коек для инфекционных больных, перепрофилируя соседние отделения. 4) Принято решение о подготовке 10-ой и 12-ой городских клинических больниц к приему пациентов с Ковидом
antey1969 написав:Накануне выходных такая информация по Киеву. 1) Суточное количество госпитализаций нарастает. 2) Ковидные отделения больниц второй очереди заполнены примерно на 85-90%. 3) В 8-ой больнице на Кондратюка срочно готовят 120-140 новых коек для инфекционных больных, перепрофилируя соседние отделения. 4) Принято решение о подготовке 10-ой и 12-ой городских клинических больниц к приему пациентов с Ковидом
А на скільки приблизно хворих передбачено заповненість якщо на 100% лікарень другої хвилі в Києві?
antey1969 написав:Накануне выходных такая информация по Киеву. 1) Суточное количество госпитализаций нарастает. 2) Ковидные отделения больниц второй очереди заполнены примерно на 85-90%. 3) В 8-ой больнице на Кондратюка срочно готовят 120-140 новых коек для инфекционных больных, перепрофилируя соседние отделения. 4) Принято решение о подготовке 10-ой и 12-ой городских клинических больниц к приему пациентов с Ковидом
Если уже вторая очередь заполнена на 85-90%, это уже под красную зону Киев, но никак не желтая.
antey1969 написав:Накануне выходных такая информация по Киеву. 1) Суточное количество госпитализаций нарастает. 2) Ковидные отделения больниц второй очереди заполнены примерно на 85-90%. 3) В 8-ой больнице на Кондратюка срочно готовят 120-140 новых коек для инфекционных больных, перепрофилируя соседние отделения. 4) Принято решение о подготовке 10-ой и 12-ой городских клинических больниц к приему пациентов с Ковидом
А на скільки приблизно хворих передбачено заповненість якщо на 100% лікарень другої хвилі в Києві?
Проблема что вторая и третья не имеют подвода кислорода на эти койки, а без такой радости пациентам всё хуже. Вот поэтому и строили даже в Москву сити отдельную больничку на хз сколько коек... Не для запугивания граждан, а для возможности увеличения пациентов желающих подышать...