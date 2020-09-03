"С 07.09.2020 ГУ ''КМЛЦ МЗУ" прекращает обследование на Covid-19 частных лиц", - говорится в их сообщении.
По словам главы Госпродпотребслужбы столицы Олега Рубана, причиной такого решения стала перегруженность центра.
"В связи с перегруженностью лабораторным центром образцами он не будет проводить забор материалов за оплату, когда люди прибыли из-за границы, по собственному желанию. Когда перегрузка завершится, работу лабораторного центра будет восстановлено в полном объеме", - сказал он.
change_pm написав:зі. Прогноз по зельоним - до весни будуть підвішені за яйки. втікти ніхто не встигне. причому підвішені будуть не фігурально, а реально... ззі. під зельоними розуміти всю владу - і голос, і бпп, і опзж...всі хто попаде під руку.
Пипл у нас инертный и боягулзивый, сам на такое не пойдёт. Разве что кто-то организует и оплатит. Или власть возьмут (подберут) "более активные" и "сильные" группы - типа бориспольских маршрутчиков, или "детей гор" из Украинки, "местные самообороны" и т.п.
stm написав:Проблема что вторая и третья не имеют подвода кислорода на эти койки, а без такой радости пациентам всё хуже. Вот поэтому и строили даже в Москву сити отдельную больничку на хз сколько коек... Не для запугивания граждан, а для возможности увеличения пациентов желающих подышать...
Вся сіль в цьому - коли кожен другий буде мати родича в 3-4-25 черзі, в якіх нема кіслороду, і лікарів, і ліків, то якось інертність і пройде...
Всі ж знають, де іліти обітають, можно прямим ходом йти і питатись:
- чого "стрекоза лето красное пропела" і як гарні дороги, великі вилли, і все па бахатому, допомогли їх родичам не вижити.
зі. Ну, якщо і тут промовчать, тоді вже ніхто не допоможе, коли прийдуть і за ними...