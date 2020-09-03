RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1744174517461747

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 255
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
29
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
40
Всього голосів : 255
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 14:04

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Из новостей коронавирусного мира.

Российская верхушка продолжает активно вакцинироваться. Список пополнил мэр Москвы Собянин.

Заболевший на этой неделе Берлускони, чтобы долго не тянуть, перешел в стадию двухсторонней пневмонии.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
4
 
Повідомлень: 18286
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4399 раз.
Подякували: 7096 раз.
 
Профіль
22
3
5
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 14:30

  yama написав:
  adeges написав:Сколько человек должно умирать в день от Ковид - официально - чтобы вы согласились с тем, что вирус представляет опасность.

11000 в день +- 1000

При такой смертности, улицы будут сами по себе пустые. Никакие законы не понадобятся
safonovstanislav
 
Повідомлень: 2874
З нами з: 10.05.14
Подякував: 210 раз.
Подякували: 455 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 15:00

"С 07.09.2020 ГУ ''КМЛЦ МЗУ" прекращает обследование на Covid-19 частных лиц", - говорится в их сообщении.

По словам главы Госпродпотребслужбы столицы Олега Рубана, причиной такого решения стала перегруженность центра.

"В связи с перегруженностью лабораторным центром образцами он не будет проводить забор материалов за оплату, когда люди прибыли из-за границы, по собственному желанию. Когда перегрузка завершится, работу лабораторного центра будет восстановлено в полном объеме", - сказал он.

https://kurs.com.ua/novost/209795-laboratornii-centr-v-kieve-prekratit-testirovat-chastnikov
ЛАД
2
 
Повідомлень: 17122
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4530 раз.
Подякували: 4212 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 15:03

  Вкладчик1234 написав:
  change_pm написав:зі. Прогноз по зельоним - до весни будуть підвішені за яйки. втікти ніхто не встигне. причому підвішені будуть не фігурально, а реально...
ззі. під зельоними розуміти всю владу - і голос, і бпп, і опзж...всі хто попаде під руку.

Пипл у нас инертный и боягулзивый, сам на такое не пойдёт. Разве что кто-то организует и оплатит.
Или власть возьмут (подберут) "более активные" и "сильные" группы - типа бориспольских маршрутчиков, или "детей гор" из Украинки, "местные самообороны" и т.п.

  stm написав:Проблема что вторая и третья не имеют подвода кислорода на эти койки, а без такой радости пациентам всё хуже.
Вот поэтому и строили даже в Москву сити отдельную больничку на хз сколько коек... Не для запугивания граждан, а для возможности увеличения пациентов желающих подышать...

Вся сіль в цьому - коли кожен другий буде мати родича в 3-4-25 черзі, в якіх нема кіслороду, і лікарів, і ліків, то якось інертність і пройде...

Всі ж знають, де іліти обітають, можно прямим ходом йти і питатись:
- чого "стрекоза лето красное пропела" і як гарні дороги, великі вилли, і все па бахатому, допомогли їх родичам не вижити.

зі. Ну, якщо і тут промовчать, тоді вже ніхто не допоможе, коли прийдуть і за ними...
change_pm
 
Повідомлень: 2011
З нами з: 03.02.16
Подякував: 60 раз.
Подякували: 443 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 15:16

  change_pm написав:Вся сіль в цьому - коли кожен другий буде мати родича в 3-4-25 черзі, в якіх нема кіслороду, і лікарів, і ліків, то якось інертність і пройде...

Всі ж знають, де іліти обітають, можно прямим ходом йти і питатись:

Никто никуда не пойдёт
Да и не подпустят никого к "илите"
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 12464
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7114 раз.
Подякували: 3290 раз.
 
Профіль
3
2
3
  #<1 ... 1744174517461747
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 719, 720, 721
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7206 1639629
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 вер, 2020 23:01
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Мегабанк (3346)
04.09.2020 15:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.