Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1744174517461747 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 255 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 29 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 22% 56 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 39 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 5% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 40 Всього голосів : 255 Додано: П'ят 04 вер, 2020 14:04 Re: Эпидемия коронавируса в мире Из новостей коронавирусного мира.



Российская верхушка продолжает активно вакцинироваться. Список пополнил мэр Москвы Собянин.



Заболевший на этой неделе Берлускони, чтобы долго не тянуть, перешел в стадию двухсторонней пневмонии. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18286 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4399 раз. Подякували: 7096 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 вер, 2020 14:30 yama написав: adeges написав: Сколько человек должно умирать в день от Ковид - официально - чтобы вы согласились с тем, что вирус представляет опасность. Сколько человек должно умирать в день от Ковид - официально - чтобы вы согласились с тем, что вирус представляет опасность.

11000 в день +- 1000 11000 в день +- 1000

При такой смертности, улицы будут сами по себе пустые. Никакие законы не понадобятся При такой смертности, улицы будут сами по себе пустые. Никакие законы не понадобятся safonovstanislav Повідомлень: 2874 З нами з: 10.05.14 Подякував: 210 раз. Подякували: 455 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 вер, 2020 15:00 "С 07.09.2020 ГУ ''КМЛЦ МЗУ" прекращает обследование на Covid-19 частных лиц", - говорится в их сообщении.



По словам главы Госпродпотребслужбы столицы Олега Рубана, причиной такого решения стала перегруженность центра.



"В связи с перегруженностью лабораторным центром образцами он не будет проводить забор материалов за оплату, когда люди прибыли из-за границы, по собственному желанию. Когда перегрузка завершится, работу лабораторного центра будет восстановлено в полном объеме", - сказал он.

https://kurs.com.ua/novost/209795-laboratornii-centr-v-kieve-prekratit-testirovat-chastnikov ЛАД 2 Повідомлень: 17122 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4530 раз. Подякували: 4212 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 вер, 2020 15:03 Вкладчик1234 написав: change_pm написав: зі. Прогноз по зельоним - до весни будуть підвішені за яйки. втікти ніхто не встигне. причому підвішені будуть не фігурально, а реально...

ззі. під зельоними розуміти всю владу - і голос, і бпп, і опзж...всі хто попаде під руку. зі. Прогноз по зельоним - до весни будуть підвішені за яйки. втікти ніхто не встигне. причому підвішені будуть не фігурально, а реально...ззі. під зельоними розуміти всю владу - і голос, і бпп, і опзж...всі хто попаде під руку.

Пипл у нас инертный и боягулзивый, сам на такое не пойдёт. Разве что кто-то организует и оплатит.

Или власть возьмут (подберут) "более активные" и "сильные" группы - типа бориспольских маршрутчиков, или "детей гор" из Украинки, "местные самообороны" и т.п. Разве что кто-то организует и оплатит.Или власть возьмут (подберут) "более активные" и "сильные" группы - типа бориспольских маршрутчиков, или "детей гор" из Украинки, "местные самообороны" и т.п.

stm написав: Проблема что вторая и третья не имеют подвода кислорода на эти койки, а без такой радости пациентам всё хуже.

Вот поэтому и строили даже в Москву сити отдельную больничку на хз сколько коек... Не для запугивания граждан, а для возможности увеличения пациентов желающих подышать... Вот поэтому и строили даже в Москву сити отдельную больничку на хз сколько коек... Не для запугивания граждан, а для возможности увеличения пациентов желающих подышать...

Вся сіль в цьому - коли кожен другий буде мати родича в 3-4-25 черзі, в якіх нема кіслороду, і лікарів, і ліків, то якось інертність і пройде...



Всі ж знають, де іліти обітають, можно прямим ходом йти і питатись:

- чого "стрекоза лето красное пропела" і як гарні дороги, великі вилли, і все па бахатому, допомогли їх родичам не вижити.

зі. Ну, якщо і тут промовчать, тоді вже ніхто не допоможе, коли прийдуть і за ними... Вся сіль в цьому - коли кожен другий буде мати родича в 3-4-25 черзі, в якіх нема кіслороду, і лікарів, і ліків, то якось інертність і пройде...Всі ж знають, де іліти обітають, можно прямим ходом йти і питатись:зі. Ну, якщо і тут промовчать, тоді вже ніхто не допоможе, коли прийдуть і за ними... change_pm Повідомлень: 2011 З нами з: 03.02.16 Подякував: 60 раз. Подякували: 443 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 вер, 2020 15:16 change_pm написав: Вся сіль в цьому - коли кожен другий буде мати родича в 3-4-25 черзі, в якіх нема кіслороду, і лікарів, і ліків, то якось інертність і пройде...



Всі ж знають, де іліти обітають, можно прямим ходом йти і питатись: Вся сіль в цьому - коли кожен другий буде мати родича в 3-4-25 черзі, в якіх нема кіслороду, і лікарів, і ліків, то якось інертність і пройде...Всі ж знають, де іліти обітають, можно прямим ходом йти і питатись:

Никто никуда не пойдёт

Да и не подпустят никого к "илите" Никто никуда не пойдётДа и не подпустят никого к "илите" Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12464 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7114 раз. Подякували: 3290 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1744174517461747 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7206 1639629

ЛОБ Чет 03 вер, 2020 23:01