"С 07.09.2020 ГУ ''КМЛЦ МЗУ" прекращает обследование на Covid-19 частных лиц", - говорится в их сообщении.
По словам главы Госпродпотребслужбы столицы Олега Рубана, причиной такого решения стала перегруженность центра.
"В связи с перегруженностью лабораторным центром образцами он не будет проводить забор материалов за оплату, когда люди прибыли из-за границы, по собственному желанию. Когда перегрузка завершится, работу лабораторного центра будет восстановлено в полном объеме", - сказал он.
change_pm написав:зі. Прогноз по зельоним - до весни будуть підвішені за яйки. втікти ніхто не встигне. причому підвішені будуть не фігурально, а реально... ззі. під зельоними розуміти всю владу - і голос, і бпп, і опзж...всі хто попаде під руку.
Пипл у нас инертный и боягулзивый, сам на такое не пойдёт. Разве что кто-то организует и оплатит. Или власть возьмут (подберут) "более активные" и "сильные" группы - типа бориспольских маршрутчиков, или "детей гор" из Украинки, "местные самообороны" и т.п.
stm написав:Проблема что вторая и третья не имеют подвода кислорода на эти койки, а без такой радости пациентам всё хуже. Вот поэтому и строили даже в Москву сити отдельную больничку на хз сколько коек... Не для запугивания граждан, а для возможности увеличения пациентов желающих подышать...
Вся сіль в цьому - коли кожен другий буде мати родича в 3-4-25 черзі, в якіх нема кіслороду, і лікарів, і ліків, то якось інертність і пройде...
Всі ж знають, де іліти обітають, можно прямим ходом йти і питатись:
- чого "стрекоза лето красное пропела" і як гарні дороги, великі вилли, і все па бахатому, допомогли їх родичам не вижити.
зі. Ну, якщо і тут промовчать, тоді вже ніхто не допоможе, коли прийдуть і за ними...
antey1969 написав:Накануне выходных такая информация по Киеву. 1) Суточное количество госпитализаций нарастает. 2) Ковидные отделения больниц второй очереди заполнены примерно на 85-90%. 3) В 8-ой больнице на Кондратюка срочно готовят 120-140 новых коек для инфекционных больных, перепрофилируя соседние отделения. 4) Принято решение о подготовке 10-ой и 12-ой городских клинических больниц к приему пациентов с Ковидом
А на скільки приблизно хворих передбачено заповненість якщо на 100% лікарень другої хвилі в Києві?
antey1969 написав:Накануне выходных такая информация по Киеву. 1) Суточное количество госпитализаций нарастает. 2) Ковидные отделения больниц второй очереди заполнены примерно на 85-90%. 3) В 8-ой больнице на Кондратюка срочно готовят 120-140 новых коек для инфекционных больных, перепрофилируя соседние отделения. 4) Принято решение о подготовке 10-ой и 12-ой городских клинических больниц к приему пациентов с Ковидом
Если уже вторая очередь заполнена на 85-90%, это уже под красную зону Киев, но никак не желтая.
Нет, это еще не красная зона. Во-первых, заполнены не сами больницы, а только их ковидные отделения. Там есть еще куда расширяться. Кроме всего прочего, в Киеве достаточно клиник, которые могут принимать инфекционку при определенной подготовке отделений, но не включены в первые две волны
Вкладчик1234 написав:Есть ещё вариант отмены выборов, но это на крайний случай
Кому они реально нужны? В красных зонах все закрыто, теперь люди думают, как отсюда реально выбираться, т.к. школы многих поставили в безвыходное положение. Какой то движ в крупных городах. В остальном все уже предельно ясно, на Марсе жизни нет.
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"Школи зачиняться через місяць, а у кінці жовтня матимемо ситуацію як в Італії": лікар-інфекціоніст
Андрій Александрін вважає, що суттєве погіршення ситуації з коронавірусом буде вже за кілька місяців.
"Я не хочу лякати, просто як інфекціоніст розумію: у кінці жовтня – на початку листопада ми отримаємо точно таку ситуацію, яка була весною в Італії чи Іспанії, коли до лікарні звозитимуть величезну кількість хворих, медики змушені будуть з трьох пацієнтів обирати одного, чиї шанси на одужання найвищі, і лікувати його", – додав лікар-інфекціоніст.