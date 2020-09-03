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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1745174617471748>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 255
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
29
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
40
Всього голосів : 255
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 14:04

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Из новостей коронавирусного мира.

Российская верхушка продолжает активно вакцинироваться. Список пополнил мэр Москвы Собянин.

Заболевший на этой неделе Берлускони, чтобы долго не тянуть, перешел в стадию двухсторонней пневмонии.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 14:30

  yama написав:
  adeges написав:Сколько человек должно умирать в день от Ковид - официально - чтобы вы согласились с тем, что вирус представляет опасность.

11000 в день +- 1000

При такой смертности, улицы будут сами по себе пустые. Никакие законы не понадобятся
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 15:00

"С 07.09.2020 ГУ ''КМЛЦ МЗУ" прекращает обследование на Covid-19 частных лиц", - говорится в их сообщении.

По словам главы Госпродпотребслужбы столицы Олега Рубана, причиной такого решения стала перегруженность центра.

"В связи с перегруженностью лабораторным центром образцами он не будет проводить забор материалов за оплату, когда люди прибыли из-за границы, по собственному желанию. Когда перегрузка завершится, работу лабораторного центра будет восстановлено в полном объеме", - сказал он.

https://kurs.com.ua/novost/209795-laboratornii-centr-v-kieve-prekratit-testirovat-chastnikov
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 15:03

  Вкладчик1234 написав:
  change_pm написав:зі. Прогноз по зельоним - до весни будуть підвішені за яйки. втікти ніхто не встигне. причому підвішені будуть не фігурально, а реально...
ззі. під зельоними розуміти всю владу - і голос, і бпп, і опзж...всі хто попаде під руку.

Пипл у нас инертный и боягулзивый, сам на такое не пойдёт. Разве что кто-то организует и оплатит.
Или власть возьмут (подберут) "более активные" и "сильные" группы - типа бориспольских маршрутчиков, или "детей гор" из Украинки, "местные самообороны" и т.п.

  stm написав:Проблема что вторая и третья не имеют подвода кислорода на эти койки, а без такой радости пациентам всё хуже.
Вот поэтому и строили даже в Москву сити отдельную больничку на хз сколько коек... Не для запугивания граждан, а для возможности увеличения пациентов желающих подышать...

Вся сіль в цьому - коли кожен другий буде мати родича в 3-4-25 черзі, в якіх нема кіслороду, і лікарів, і ліків, то якось інертність і пройде...

Всі ж знають, де іліти обітають, можно прямим ходом йти і питатись:
- чого "стрекоза лето красное пропела" і як гарні дороги, великі вилли, і все па бахатому, допомогли їх родичам не вижити.

зі. Ну, якщо і тут промовчать, тоді вже ніхто не допоможе, коли прийдуть і за ними...
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 15:16

  change_pm написав:Вся сіль в цьому - коли кожен другий буде мати родича в 3-4-25 черзі, в якіх нема кіслороду, і лікарів, і ліків, то якось інертність і пройде...

Всі ж знають, де іліти обітають, можно прямим ходом йти і питатись:

Никто никуда не пойдёт
Да и не подпустят никого к "илите"
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 15:48

  stargazer написав:
  antey1969 написав:Накануне выходных такая информация по Киеву.
1) Суточное количество госпитализаций нарастает.
2) Ковидные отделения больниц второй очереди заполнены примерно на 85-90%.
3) В 8-ой больнице на Кондратюка срочно готовят 120-140 новых коек для инфекционных больных, перепрофилируя соседние отделения.
4) Принято решение о подготовке 10-ой и 12-ой городских клинических больниц к приему пациентов с Ковидом

А на скільки приблизно хворих передбачено заповненість якщо на 100% лікарень другої хвилі в Києві?

Не подскажу даже
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 15:52

  _Mykola_ написав:
  antey1969 написав:Накануне выходных такая информация по Киеву.
1) Суточное количество госпитализаций нарастает.
2) Ковидные отделения больниц второй очереди заполнены примерно на 85-90%.
3) В 8-ой больнице на Кондратюка срочно готовят 120-140 новых коек для инфекционных больных, перепрофилируя соседние отделения.
4) Принято решение о подготовке 10-ой и 12-ой городских клинических больниц к приему пациентов с Ковидом

Если уже вторая очередь заполнена на 85-90%, это уже под красную зону Киев, но никак не желтая. :twisted:

Нет, это еще не красная зона.
Во-первых, заполнены не сами больницы, а только их ковидные отделения. Там есть еще куда расширяться. Кроме всего прочего, в Киеве достаточно клиник, которые могут принимать инфекционку при определенной подготовке отделений, но не включены в первые две волны
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 16:04

  Вкладчик1234 написав:Есть ещё вариант отмены выборов, но это на крайний случай

Кому они реально нужны? В красных зонах все закрыто, теперь люди думают, как отсюда реально выбираться, т.к. школы многих поставили в безвыходное положение.
Какой то движ в крупных городах. В остальном все уже предельно ясно, на Марсе жизни нет.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 16:08

Создание отечественной вакцины профинансировано на 100%(МОЗ)

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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 16:12

Пішле нагнітання...

"Школи зачиняться через місяць, а у кінці жовтня матимемо ситуацію як в Італії": лікар-інфекціоніст
Андрій Александрін вважає, що суттєве погіршення ситуації з коронавірусом буде вже за кілька місяців.

"Я не хочу лякати, просто як інфекціоніст розумію: у кінці жовтня – на початку листопада ми отримаємо точно таку ситуацію, яка була весною в Італії чи Іспанії, коли до лікарні звозитимуть величезну кількість хворих, медики змушені будуть з трьох пацієнтів обирати одного, чиї шанси на одужання найвищі, і лікувати його", – додав лікар-інфекціоніст.

Більше читайте тут: https://tsn.ua/coronavirus/shkoli-zachi ... 19320.html

зі. А я про жовтень на день раніше сказав :!:
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