Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1745174617471748 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 255 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 29 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 22% 56 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 39 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 5% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 40 Всього голосів : 255 Додано: П'ят 04 вер, 2020 16:30 Re: Эпидемия коронавируса в мире Постарался собрать реальную смертность от коронавриса на примере Киева. Общая смертность по месяцам:

2020 год 2019 год

июнь: 2897 2731

май: 2552 2834

апрель: 2629 2722

март: 2668 2737

февраль: 2685 2542

январь: 2864

Средняя за март-май 2020 получилась 2606. Отняв от факта за июль среднюю, получилось: 2897-2606 = 281 избыточная смерть в июне. Показатели смертности в июне был выше, чем в любой другой месяц 2020 года (хотя в июне всего 30 дней, а было уже 3 месяца с 31 днем).

По официальной статистике, накопительным итогом на 30 июня в Киеве было 108 умерших от коронавируса.

По моим расчетам, фактическая смертность от вируса выше примерно в 3-4, чем та, которая официально заявляется и публикуется. https://novo.od.ua/ Волк Повідомлень: 486 З нами з: 09.11.14 Подякував: 258 раз. Подякували: 260 раз. Профіль Вебсайт 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 вер, 2020 16:35 Re: Эпидемия коронавируса в мире



У патриарха КП Филарета диагностирован коронавирус, с учетом преклонного возраста, как бы



В РФ вакцинировался Шойгу, видео не выкладываю, чтобы не травмировать антипрививочников. Вообще похоже, что уже вся российская Ылита вакцинировалась. Только Кириенко удалось избежать вакцины, помните был такой юный премьер в дефолтном 1998 году, он предьявил общественности справку, что у него в крови полно антител, может замутил что-то



Тут была дискуссия сколько в Украине тяжелых больных. Как раз посмотрел отчёт по ТВ главврача одесской инфекционной больницы, одной из пяти которая принимает коронавирусников, по его отчету в больнице сейчас 252 ковидника, из них состояние 47 характеризуется как серьезное или критическое. Такого в этой больнице не было со времен второй мировой. Новости коронавирусного мира.У патриарха КП Филарета диагностирован коронавирус, с учетом преклонного возраста, как быВ РФ вакцинировался Шойгу, видео не выкладываю, чтобы не травмировать антипрививочников. Вообще похоже, что уже вся российская Ылита вакцинировалась. Только Кириенко удалось избежать вакцины, помните был такой юный премьер в дефолтном 1998 году, он предьявил общественности справку, что у него в крови полно антител, может замутил что-тоТут была дискуссия сколько в Украине тяжелых больных. Как раз посмотрел отчёт по ТВ главврача одесской инфекционной больницы, одной из пяти которая принимает коронавирусников, по его отчету в больнице сейчас 252 ковидника, из них состояние 47 характеризуется как серьезное или критическое. Такого в этой больнице не было со времен второй мировой. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18288 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4400 раз. Подякували: 7096 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 вер, 2020 17:40 Известный медицинский журнал Lancet опубликовал данные по второй фазе испытаний российской вакцины от Гамалеи.

78 добровольцев, у 100 процентов сформировался хороший иммунный ответ, уровень антител даже выше, чем в среднем после реального заболевания.

По крайней мере на бумаге результаты выглядят неожиданно хорошо. Но как на самом деле, думаю, время скоро покажет. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18288 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4400 раз. Подякували: 7096 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 вер, 2020 18:11 ЛАД написав: Для поклонников теории "насморка" - "Коронавирус: почему молодых, спортивных людей болезнь не отпускает так долго? Заметки врача" - https://www.bbc.com/russian/features-53393606 Для поклонников теории "насморка" - "Коронавирус: почему молодых, спортивных людей болезнь не отпускает так долго? Заметки врача" -

ну после почти любых серьезных заболеваний еще некоторое время наблюдаются какие-то негативные последствия восстановления , вот я более 14 дней назад перенес ОРЗ \ ОРВИ с 14 до 18.08.2020 +- и еще полностью не восстановился , конечно пульс в состоянии покоя как был 50 так и есть , одышки нет и в помине , но в целом сейчас я чувствую себя чуть хуже чем до ОРВИ. Нет желания физических нагрузок как раньше. Может это ОНО было ?

Вкладчик1234 написав: В телеграмах пишут, что план на осень такой:

проводим выборы и опять запускаем жёсткий локдаун.

Профиты:

1. Результат выборов зафиксирован, и можно не париться с мнением электората

2. Экономия на коммуналке в гос и коммунальной сфере, а также зарплатах и т.д.

3. Загон "недовольных" в стойло, под лозунгом "заботы о здоровье"



Есть ещё вариант отмены выборов, но это на крайний случай В телеграмах пишут, что план на осень такой:проводим выборы и опять запускаем жёсткий локдаун.Профиты:1. Результат выборов зафиксирован, и можно не париться с мнением электората2. Экономия на коммуналке в гос и коммунальной сфере, а также зарплатах и т.д.3. Загон "недовольных" в стойло, под лозунгом "заботы о здоровье"Есть ещё вариант отмены выборов, но это на крайний случай

надо смотреть на США , мы скопируем ну после почти любых серьезных заболеваний еще некоторое время наблюдаются какие-то негативные последствия восстановления , вот я более 14 дней назад перенес ОРЗ \ ОРВИ с 14 до 18.08.2020 +- и еще полностью не восстановился , конечно пульс в состоянии покоя как был 50 так и есть , одышки нет и в помине , но в целом сейчас я чувствую себя чуть хуже чем до ОРВИ. Нет желания физических нагрузок как раньше. Может это ОНО было ?надо смотреть на США , мы скопируем yama Повідомлень: 2664 З нами з: 12.08.17 Подякував: 5045 раз. Подякували: 545 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1745174617471748 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7206 1639703

ЛОБ Чет 03 вер, 2020 23:01