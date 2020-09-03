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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1746174717481749>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 255
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
29
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
40
Всього голосів : 255
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 16:30

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Постарался собрать реальную смертность от коронавриса на примере Киева. Общая смертность по месяцам:
2020 год 2019 год
июнь: 2897 2731
май: 2552 2834
апрель: 2629 2722
март: 2668 2737
февраль: 2685 2542
январь: 2864
Средняя за март-май 2020 получилась 2606. Отняв от факта за июль среднюю, получилось: 2897-2606 = 281 избыточная смерть в июне. Показатели смертности в июне был выше, чем в любой другой месяц 2020 года (хотя в июне всего 30 дней, а было уже 3 месяца с 31 днем).
По официальной статистике, накопительным итогом на 30 июня в Киеве было 108 умерших от коронавируса.
По моим расчетам, фактическая смертность от вируса выше примерно в 3-4, чем та, которая официально заявляется и публикуется.
https://novo.od.ua/
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 16:35

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Новости коронавирусного мира.

У патриарха КП Филарета диагностирован коронавирус, с учетом преклонного возраста, как бы

В РФ вакцинировался Шойгу, видео не выкладываю, чтобы не травмировать антипрививочников. Вообще похоже, что уже вся российская Ылита вакцинировалась. Только Кириенко удалось избежать вакцины, помните был такой юный премьер в дефолтном 1998 году, он предьявил общественности справку, что у него в крови полно антител, может замутил что-то

Тут была дискуссия сколько в Украине тяжелых больных. Как раз посмотрел отчёт по ТВ главврача одесской инфекционной больницы, одной из пяти которая принимает коронавирусников, по его отчету в больнице сейчас 252 ковидника, из них состояние 47 характеризуется как серьезное или критическое. Такого в этой больнице не было со времен второй мировой.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 17:40

Известный медицинский журнал Lancet опубликовал данные по второй фазе испытаний российской вакцины от Гамалеи.
78 добровольцев, у 100 процентов сформировался хороший иммунный ответ, уровень антител даже выше, чем в среднем после реального заболевания.
По крайней мере на бумаге результаты выглядят неожиданно хорошо. Но как на самом деле, думаю, время скоро покажет.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 18:11

  ЛАД написав:Для поклонников теории "насморка" - "Коронавирус: почему молодых, спортивных людей болезнь не отпускает так долго? Заметки врача" - https://www.bbc.com/russian/features-53393606

ну после почти любых серьезных заболеваний еще некоторое время наблюдаются какие-то негативные последствия восстановления , вот я более 14 дней назад перенес ОРЗ \ ОРВИ с 14 до 18.08.2020 +- и еще полностью не восстановился , конечно пульс в состоянии покоя как был 50 так и есть , одышки нет и в помине , но в целом сейчас я чувствую себя чуть хуже чем до ОРВИ. Нет желания физических нагрузок как раньше. Может это ОНО было ? :|
  Вкладчик1234 написав:В телеграмах пишут, что план на осень такой:
проводим выборы и опять запускаем жёсткий локдаун.
Профиты:
1. Результат выборов зафиксирован, и можно не париться с мнением электората
2. Экономия на коммуналке в гос и коммунальной сфере, а также зарплатах и т.д.
3. Загон "недовольных" в стойло, под лозунгом "заботы о здоровье"

Есть ещё вариант отмены выборов, но это на крайний случай

надо смотреть на США , мы скопируем
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 18:28

Анекдоты. Возможно, слегка в тему.

- Скажите, какие ваши достоинства и недостатки? Вкратце.
- Мыслю правильно, но вслух...

Двое друзей в ресторане. Один заказывает жареную курицу.
— А ты не боишься заразиться куриным гриппом?
— Сема, если этой курице вздумается на меня покашлять, то мне, таки, грозит не грипп, а инфаркт.


— Шо ж Вы так убиваетесь?! Вы же так не убьётесь!
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 18:34

  antey1969 написав:Во-первых, заполнены не сами больницы, а только их ковидные отделения. Там есть еще куда расширяться. Кроме всего прочего, в Киеве достаточно клиник, которые могут принимать инфекционку при определенной подготовке отделений, но не включены в первые две волны

Для того чтобы сделать ковидные отделения пришлось выселять всех пациентов из этих отделений. И, расширение подразумевает расширение кислородных магистралей + сопутствующее оборудование, которого... МОЗ не закупил.

И, все то же, опять обеспечением занимаются волонтеры + меценаты... :twisted:
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 20:01

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Про спортсменов, во первых, в статье BBC главный вывод - мы нифига не понимаем.
Во-вторых, почему все думают,что иммунитет спортсменов к чему-то устойчив? Как раз - наоборот
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 20:14

жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 20:15

  ЛАД написав:Анекдоты. Возможно, слегка в тему.

— Шо ж Вы так убиваетесь?! Вы же так не убьётесь!


Причина смерти: слишком стеснительный, чтобы позвонить в скорую,не хотел причинять кому-либо неудобства
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 20:22

  change_pm написав:"Школи зачиняться через місяць, а у кінці жовтня матимемо ситуацію як в Італії": лікар-інфекціоніст

а какие проблемы с Италией? Венецианский фестиваль начался, страна нормально живёт и работает... ;)
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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П'ят 04 вер, 2020 20:24
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