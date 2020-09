Додано: П'ят 04 вер, 2020 20:49

Волк написав: Постарался собрать реальную смертность от коронавриса на примере Киева. Общая смертность по месяцам:

2020 год 2019 год

июнь: 2897 2731

май: 2552 2834

апрель: 2629 2722

март: 2668 2737

февраль: 2685 2542

январь: 2864

Средняя за март-май 2020 получилась 2606. Отняв от факта за июль среднюю, получилось: 2897-2606 = 281 избыточная смерть в июне. Показатели смертности в июне был выше, чем в любой другой месяц 2020 года (хотя в июне всего 30 дней, а было уже 3 месяца с 31 днем).

По официальной статистике, накопительным итогом на 30 июня в Киеве было 108 умерших от коронавируса.

слишком маленькие цифры. большая погрешность в обе стороны. избыточная смертность станет видна четко после 100+ официальных ковид смертей в день по Украине. Такой уровень будет достигнут максимум через месяц, скорее через 3 недели, когда будут умирать те, кто заражается за эту - следующую неделю. И выборку нужно брать целиком по стране. За октябрь будет уже очень наглядно и никакие статколебания октября по годам не помогут. Смертность в октябре четко выйдет за границы 10 летнего коридора. слишком маленькие цифры. большая погрешность в обе стороны. избыточная смертность станет видна четко после 100+ официальных ковид смертей в день по Украине. Такой уровень будет достигнут максимум через месяц, скорее через 3 недели, когда будут умирать те, кто заражается за эту - следующую неделю. И выборку нужно брать целиком по стране. За октябрь будет уже очень наглядно и никакие статколебания октября по годам не помогут. Смертность в октябре четко выйдет за границы 10 летнего коридора.

