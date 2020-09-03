Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1746174717481749 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 255 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 29 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 22% 56 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 39 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 5% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 40 Всього голосів : 255 Додано: П'ят 04 вер, 2020 20:49 Волк написав: Постарался собрать реальную смертность от коронавриса на примере Киева. Общая смертность по месяцам:

2020 год 2019 год

июнь: 2897 2731

май: 2552 2834

апрель: 2629 2722

март: 2668 2737

февраль: 2685 2542

январь: 2864

Средняя за март-май 2020 получилась 2606. Отняв от факта за июль среднюю, получилось: 2897-2606 = 281 избыточная смерть в июне. Показатели смертности в июне был выше, чем в любой другой месяц 2020 года (хотя в июне всего 30 дней, а было уже 3 месяца с 31 днем).

По официальной статистике, накопительным итогом на 30 июня в Киеве было 108 умерших от коронавируса.

По моим расчетам, фактическая смертность от вируса выше примерно в 3-4, чем та, которая официально заявляется и публикуется. Постарался собрать реальную смертность от коронавриса на примере Киева. Общая смертность по месяцам:2020 год 2019 годиюнь: 2897 2731май: 2552 2834апрель: 2629 2722март: 2668 2737февраль: 2685 2542январь: 2864Средняя за март-май 2020 получилась 2606. Отняв от факта за июль среднюю, получилось: 2897-2606 = 281 избыточная смерть в июне. Показатели смертности в июне был выше, чем в любой другой месяц 2020 года (хотя в июне всего 30 дней, а было уже 3 месяца с 31 днем).По официальной статистике, накопительным итогом на 30 июня в Киеве было 108 умерших от коронавируса.По моим расчетам, фактическая смертность от вируса выше примерно в 3-4, чем та, которая официально заявляется и публикуется.



слишком маленькие цифры. большая погрешность в обе стороны. избыточная смертность станет видна четко после 100+ официальных ковид смертей в день по Украине. Такой уровень будет достигнут максимум через месяц, скорее через 3 недели, когда будут умирать те, кто заражается за эту - следующую неделю. И выборку нужно брать целиком по стране. За октябрь будет уже очень наглядно и никакие статколебания октября по годам не помогут. Смертность в октябре четко выйдет за границы 10 летнего коридора. слишком маленькие цифры. большая погрешность в обе стороны. избыточная смертность станет видна четко после 100+ официальных ковид смертей в день по Украине. Такой уровень будет достигнут максимум через месяц, скорее через 3 недели, когда будут умирать те, кто заражается за эту - следующую неделю. И выборку нужно брать целиком по стране. За октябрь будет уже очень наглядно и никакие статколебания октября по годам не помогут. Смертность в октябре четко выйдет за границы 10 летнего коридора. It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California adeges Повідомлень: 3396 З нами з: 14.03.06 Подякував: 214 раз. Подякували: 487 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 вер, 2020 20:55 Re: Эпидемия коронавируса в мире Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)

Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня Мизантрóп

Повідомлень: 4483 З нами з: 03.12.14 Подякував: 597 раз. Подякували: 759 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата #<1 ... 1746174717481749 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостейМодератори: ТупУм Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 719 , 720 , 721

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7208 1639882

ЛОБ П'ят 04 вер, 2020 20:24