RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1746174717481749

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 255
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
29
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
40
Всього голосів : 255
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 20:49

  Волк написав:Постарался собрать реальную смертность от коронавриса на примере Киева. Общая смертность по месяцам:
2020 год 2019 год
июнь: 2897 2731
май: 2552 2834
апрель: 2629 2722
март: 2668 2737
февраль: 2685 2542
январь: 2864
Средняя за март-май 2020 получилась 2606. Отняв от факта за июль среднюю, получилось: 2897-2606 = 281 избыточная смерть в июне. Показатели смертности в июне был выше, чем в любой другой месяц 2020 года (хотя в июне всего 30 дней, а было уже 3 месяца с 31 днем).
По официальной статистике, накопительным итогом на 30 июня в Киеве было 108 умерших от коронавируса.
По моим расчетам, фактическая смертность от вируса выше примерно в 3-4, чем та, которая официально заявляется и публикуется.


слишком маленькие цифры. большая погрешность в обе стороны. избыточная смертность станет видна четко после 100+ официальных ковид смертей в день по Украине. Такой уровень будет достигнут максимум через месяц, скорее через 3 недели, когда будут умирать те, кто заражается за эту - следующую неделю. И выборку нужно брать целиком по стране. За октябрь будет уже очень наглядно и никакие статколебания октября по годам не помогут. Смертность в октябре четко выйдет за границы 10 летнего коридора.
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
Повідомлень: 3396
З нами з: 14.03.06
Подякував: 214 раз.
Подякували: 487 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 20:55

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Зображення
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4483
З нами з: 03.12.14
Подякував: 597 раз.
Подякували: 759 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1746174717481749
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 719, 720, 721
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7208 1639882
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 вер, 2020 20:24
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.