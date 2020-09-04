Додано: П'ят 04 вер, 2020 23:05

beee написав: Про спортсменов, во первых, в статье BBC главный вывод - мы нифига не понимаем.

Во-вторых, почему все думают,что иммунитет спортсменов к чему-то устойчив? Как раз - наоборот Про спортсменов, во первых, в статье BBC главный вывод - мы нифига не понимаем.Во-вторых, почему все думают,что иммунитет спортсменов к чему-то устойчив? Как раз - наоборот

вы правы , именно спортсменов которые на результат работают ( на медаль, кубок, место, рекорд) у них ИМХО ситуация хуже чем у обычных людей . Но там описаны люди которые как раз занимались не спортом а физкультурой "для себя" не гробя особо организм , конечно истину "заставь дурака богу молиться он и лоб пробьет" никто не отменял , но вряд ли . Может кто-то - кто знает прояснить эту тему шире как профессиональный спорт отражается на качестве и длительности жизни ? Вот например феномен Iron man для меня шок ... некоторые украинцы прошли его более 50 раз ...Повальное увлечение просто обычными марафонами меня тоже удивляет ... Раньше элита занималась теннисом, конным поло, водным поло - это я еще понимаю , но вот повальную моду на Iron man и убивание себя марафонами я не понимаю ...