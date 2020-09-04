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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 04 вер, 2020 20:55
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: П'ят 04 вер, 2020 23:05
вы правы , именно спортсменов которые на результат работают ( на медаль, кубок, место, рекорд) у них ИМХО ситуация хуже чем у обычных людей . Но там описаны люди которые как раз занимались не спортом а физкультурой "для себя" не гробя особо организм , конечно истину "заставь дурака богу молиться он и лоб пробьет" никто не отменял , но вряд ли . Может кто-то - кто знает прояснить эту тему шире как профессиональный спорт отражается на качестве и длительности жизни ? Вот например феномен Iron man для меня шок ... некоторые украинцы прошли его более 50 раз ... Повальное увлечение просто обычными марафонами меня тоже удивляет ... Раньше элита занималась теннисом, конным поло, водным поло - это я еще понимаю , но вот повальную моду на Iron man и убивание себя марафонами я не понимаю ...
Додано: П'ят 04 вер, 2020 23:54
информацию надо получать из разных источников, тем более что "свободные СМИ" цензурируються порой сильнее чем газета Правда в СССР...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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