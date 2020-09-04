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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1746174717481749

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 255
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
29
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
40
Всього голосів : 255
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 20:55

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Зображення
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 23:03

Schmit
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 23:05

  beee написав:Про спортсменов, во первых, в статье BBC главный вывод - мы нифига не понимаем.
Во-вторых, почему все думают,что иммунитет спортсменов к чему-то устойчив? Как раз - наоборот

вы правы , именно спортсменов которые на результат работают ( на медаль, кубок, место, рекорд) у них ИМХО ситуация хуже чем у обычных людей . Но там описаны люди которые как раз занимались не спортом а физкультурой "для себя" не гробя особо организм , конечно истину "заставь дурака богу молиться он и лоб пробьет" никто не отменял , но вряд ли . Может кто-то - кто знает прояснить эту тему шире как профессиональный спорт отражается на качестве и длительности жизни ? Вот например феномен Iron man для меня шок ... некоторые украинцы прошли его более 50 раз ... :shock: Повальное увлечение просто обычными марафонами меня тоже удивляет ... Раньше элита занималась теннисом, конным поло, водным поло - это я еще понимаю , но вот повальную моду на Iron man и убивание себя марафонами я не понимаю ...
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 23:08

  Тракторист написав:

речь хорошая но напрягает логотип RT :oops:
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 23:54

  yama написав:
  Тракторист написав:

речь хорошая но напрягает логотип RT :oops:

информацию надо получать из разных источников, тем более что "свободные СМИ" цензурируються порой сильнее чем газета Правда в СССР... ;)
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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