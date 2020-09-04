RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1746174717481749

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 255
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
29
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
40
Всього голосів : 255
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 20:55

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Зображення
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4483
З нами з: 03.12.14
Подякував: 596 раз.
Подякували: 760 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 23:03

Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1590
З нами з: 08.09.09
Подякував: 20 раз.
Подякували: 196 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 23:05

  beee написав:Про спортсменов, во первых, в статье BBC главный вывод - мы нифига не понимаем.
Во-вторых, почему все думают,что иммунитет спортсменов к чему-то устойчив? Как раз - наоборот

вы правы , именно спортсменов которые на результат работают ( на медаль, кубок, место, рекорд) у них ИМХО ситуация хуже чем у обычных людей . Но там описаны люди которые как раз занимались не спортом а физкультурой "для себя" не гробя особо организм , конечно истину "заставь дурака богу молиться он и лоб пробьет" никто не отменял , но вряд ли . Может кто-то - кто знает прояснить эту тему шире как профессиональный спорт отражается на качестве и длительности жизни ? Вот например феномен Iron man для меня шок ... некоторые украинцы прошли его более 50 раз ... :shock: Повальное увлечение просто обычными марафонами меня тоже удивляет ... Раньше элита занималась теннисом, конным поло, водным поло - это я еще понимаю , но вот повальную моду на Iron man и убивание себя марафонами я не понимаю ...
yama
 
Повідомлень: 2666
З нами з: 12.08.17
Подякував: 5049 раз.
Подякували: 546 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 23:08

  Тракторист написав:

речь хорошая но напрягает логотип RT :oops:
yama
 
Повідомлень: 2666
З нами з: 12.08.17
Подякував: 5049 раз.
Подякували: 546 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 00:58

  yama написав:
  Тракторист написав:

речь хорошая но напрягает логотип RT :oops:

Логотип то дело десятое.
Но сама речь на высоком уровне демагогии. Не хуже Гитлера или Геббельса.
Смешано всё на свете - и пандемия, и 5G, и цифровая валюта.
А когда он говорит о страхах, то как раз он нагнетанием страхов и занимается.
+ Берлин как передовой отряд борьбы за демократию вызывает только лёгкую улыбку.

Проще всего обвинить весь мир в фальсификации данных. Но как-то слабо верится, что такие разные страны как США и РФ, ЕС и Бразилия, Швеция и Индия сговорились и пляшут под одну дуду, на которой играет Билл Гейтс совместно с Фаучи.

Понятия не имею о политических взглядах и политических амбициях Роберта Кеннеди младшего, но это выступление - классика демагогии и подтверждение того, что свобода слова, необходимая при демократии, имеет и явные отрицательные стороны.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 17125
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4530 раз.
Подякували: 4212 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 01:09

Ветку штормит.
То ударялись в сторону обсуждения чересчур специализированных медицинских вопросов, к обсуждению которых подавляющее большинство участников не готовы. Теперь пошёл уклон в политику и конспирологию с периодическим появлением персонажей с политветки с выкладыванием примитивных комментов "Самый сок".
Просто интересно, господин Шмит ничего другого в инете не смотрит?
Или он предполагает, что Порошенко лично занимался бы похоронами ковидчика?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 17125
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4530 раз.
Подякували: 4212 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 01:14

  Тракторист написав:
  yama написав:
  Тракторист написав:

речь хорошая но напрягает логотип RT :oops:

информацию надо получать из разных источников, тем более что "свободные СМИ" цензурируються порой сильнее чем газета Правда в СССР... ;)

Святая карамелька!
Элиты захватили мир!
Наши действия, Шкипер? ))))
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2521
З нами з: 04.03.15
Подякував: 66 раз.
Подякували: 444 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 02:13

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  vitaliy_berdinskikh написав:Новости коронои: одевайте маску на время сексуального акта и избегайте поцелуев, советуют канадские доктора.
https://www.reuters.com/article/us-heal ... SKBN25T2Y9

Пусть на меня воют феминистские гиены, но я бы боялся заниматься сексом БЕЗ маски с такими представительствами женского пола, как она:
Зображення
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Slx
 
Повідомлень: 716
З нами з: 23.07.18
Подякував: 219 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 02:22

  freeze написав:Известный медицинский журнал Lancet опубликовал данные по второй фазе испытаний российской вакцины от Гамалеи.
78 добровольцев, у 100 процентов сформировался хороший иммунный ответ, уровень антител даже выше, чем в среднем после реального заболевания.
По крайней мере на бумаге результаты выглядят неожиданно хорошо. Но как на самом деле, думаю, время скоро покажет.


Если вдруг окажется что российская вакцина будет самой первой/наиболее эффективной, мы ни в коем случае ее не закупим :mrgreen: :twisted: Будем болеть, переполнять больнички но ждать омериканскую или эвропейскую, ну на худой конец китайскую :mrgreen:
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 2418
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1121 раз.
Подякували: 980 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 03:02

  ЛАД написав:Но как-то слабо верится, что такие разные страны как США и РФ, ЕС и Бразилия, Швеция и Индия сговорились и пляшут под одну дуду

Из этих государств в G20 нет только Швеции, но так как она в ЕС, отдельные участники которого есть в G20, то ничего удивительного в сговоре нет.
Igneus
 
Повідомлень: 706
З нами з: 29.08.18
Подякував: 279 раз.
Подякували: 363 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1746174717481749
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 719, 720, 721
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7209 1640181
Переглянути останнє повідомлення
Суб 05 вер, 2020 01:06
Ethereum

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.