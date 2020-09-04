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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 04 вер, 2020 20:55
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: П'ят 04 вер, 2020 23:05
вы правы , именно спортсменов которые на результат работают ( на медаль, кубок, место, рекорд) у них ИМХО ситуация хуже чем у обычных людей . Но там описаны люди которые как раз занимались не спортом а физкультурой "для себя" не гробя особо организм , конечно истину "заставь дурака богу молиться он и лоб пробьет" никто не отменял , но вряд ли . Может кто-то - кто знает прояснить эту тему шире как профессиональный спорт отражается на качестве и длительности жизни ? Вот например феномен Iron man для меня шок ... некоторые украинцы прошли его более 50 раз ... Повальное увлечение просто обычными марафонами меня тоже удивляет ... Раньше элита занималась теннисом, конным поло, водным поло - это я еще понимаю , но вот повальную моду на Iron man и убивание себя марафонами я не понимаю ...
Додано: Суб 05 вер, 2020 00:58
Логотип то дело десятое.
Но сама речь на высоком уровне демагогии. Не хуже Гитлера или Геббельса.
Смешано всё на свете - и пандемия, и 5G, и цифровая валюта.
А когда он говорит о страхах, то как раз он нагнетанием страхов и занимается.
+ Берлин как передовой отряд борьбы за демократию вызывает только лёгкую улыбку.
Проще всего обвинить весь мир в фальсификации данных. Но как-то слабо верится, что такие разные страны как США и РФ, ЕС и Бразилия, Швеция и Индия сговорились и пляшут под одну дуду, на которой играет Билл Гейтс совместно с Фаучи.
Понятия не имею о политических взглядах и политических амбициях Роберта Кеннеди младшего, но это выступление - классика демагогии и подтверждение того, что свобода слова, необходимая при демократии, имеет и явные отрицательные стороны.
Додано: Суб 05 вер, 2020 01:09
Ветку штормит.
То ударялись в сторону обсуждения чересчур специализированных медицинских вопросов, к обсуждению которых подавляющее большинство участников не готовы. Теперь пошёл уклон в политику и конспирологию с периодическим появлением персонажей с политветки с выкладыванием примитивных комментов "Самый сок".
Просто интересно, господин Шмит ничего другого в инете не смотрит?
Или он предполагает, что Порошенко лично занимался бы похоронами ковидчика?
Додано: Суб 05 вер, 2020 01:14
Додано: Суб 05 вер, 2020 02:13
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Пусть на меня воют феминистские гиены, но я бы боялся заниматься сексом БЕЗ маски с такими представительствами женского пола, как она:
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Додано: Суб 05 вер, 2020 02:22
Если вдруг окажется что российская вакцина будет самой первой/наиболее эффективной, мы ни в коем случае ее не закупим Будем болеть, переполнять больнички но ждать омериканскую или эвропейскую, ну на худой конец китайскую
Додано: Суб 05 вер, 2020 03:02
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