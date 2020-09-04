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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1747174817491750

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 255
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
29
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
40
Всього голосів : 255
Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 03:48

  Alex2007 написав:Если вдруг окажется что российская вакцина будет самой первой/наиболее эффективной, мы ни в коем случае ее не закупим :mrgreen: :twisted: Будем болеть, переполнять больнички но ждать омериканскую или эвропейскую, ну на худой конец китайскую :mrgreen:

Каждый доллар - это несколько смертей от проинвестированных пуль в российские калаши. Да и проблема заболевших при всем известной опасности и исключения оной - это все таки проблемы заболевших, за исклюением работников первой необходимости (врачи, полиция, армия и тд).
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