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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 05 вер, 2020 03:48
Каждый доллар - это несколько смертей от проинвестированных пуль в российские калаши. Да и проблема заболевших при всем известной опасности и исключения оной - это все таки проблемы заболевших, за исклюением работников первой необходимости (врачи, полиция, армия и тд).
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