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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1747174817491750

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 255
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
29
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
40
Всього голосів : 255
Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 03:48

  Alex2007 написав:Если вдруг окажется что российская вакцина будет самой первой/наиболее эффективной, мы ни в коем случае ее не закупим :mrgreen: :twisted: Будем болеть, переполнять больнички но ждать омериканскую или эвропейскую, ну на худой конец китайскую :mrgreen:

Каждый доллар - это несколько смертей от проинвестированных пуль в российские калаши. Да и проблема заболевших при всем известной опасности и исключения оной - это все таки проблемы заболевших, за исклюением работников первой необходимости (врачи, полиция, армия и тд).
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Slx
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 09:48

Імунітет від COVID-19. Хтось його має?
«Без клітинного імунітету ми беззахисні до будь-якої вірусної інфекції, а якщо немає антитіл, це ще ні про що не говорить, – говорить Віктор Досенко. – Єдине пояснення, чому досліджують саме антитіла – в простоті та дешевизні визначення їх у крові».

Дійсно, аналізи на антитіла показують моментальний результат. Натомість визначити наявність у людини Т-лімфоцитів – складно, довго і дорого. В Україні, за словами Віктора Досенка, подібних лабораторій узагалі немає, не скрізь вони є і за кордоном.

У США точно є такі лабораторії, і знаючи про те, що Т-лімфоцити точно залишаються в організмі людини, яка перехворіла, американські вчені провели цікаве дослідження. Розглянувши зразки крові, взяті в людей у 2015-2018 роках, вони з’ясували: від 40 до 60% з піддослідних уже мали Т-лімфоцити, здатні захистити від COVID-19, про який тоді ще ніхто не чув. Ці результати також підтвердились у Німеччині, Нідерландах і Сінгапурі.

Як це могло статися? Річ у тому, що в нинішнього коронавірусу були попередники. Найбільш потужні – SARS (важкий гострий респіраторний синдром) та MERS (близькосхідний респіраторний синдром). Інші ж, трохи слабші в дії, часто викликають у нас сезонну застуду. «Тобто якщо людина перехворіла звичайною застудою, що часто викликається коронавірусом, у неї може бути захист до тієї консервативної ділянки білка, що наявна і в нинішнього SARS CoV-2, що певною мірою захищатиме цю людину від цього пандемічного вірусу», – пояснює Семен Єсилевський.

Йдеться саме про Т-лімфоцити, певна частина яких відправляється воювати із зараженими клітинами, а інша, за словами Віктора Досенка, – «засинає», зберігаючи інформацію про новий вірус. І якщо останній потрапить до організму наступного разу, то ці «злопам’ятні» клітини тут же його атакують.
http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages ... ageID=6812
montagvide
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 10:08

  montagvide написав:Натомість визначити наявність у людини Т-лімфоцитів – складно, довго і дорого. В Україні, за словами Віктора Досенка, подібних лабораторій узагалі немає, не скрізь вони є і за кордоном.


Сеть Синэво - 720 грн
https://spravochnik.synevo.ua/ru/analiz ... rofil.html
В принципе в любой уважаемой лаборатории в Украине делают, что хотел сказать автор статьи в этом своём утверждении - загадка, имхо. :wink:
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 10:13

  Slx написав:
  Alex2007 написав:Если вдруг окажется что российская вакцина будет самой первой/наиболее эффективной, мы ни в коем случае ее не закупим :mrgreen: :twisted: Будем болеть, переполнять больнички но ждать омериканскую или эвропейскую, ну на худой конец китайскую :mrgreen:

Каждый доллар - это несколько смертей от проинвестированных пуль в российские калаши. Да и проблема заболевших при всем известной опасности и исключения оной - это все таки проблемы заболевших, за исклюением работников первой необходимости (врачи, полиция, армия и тд).

Так почему Украина коллаборирует в газовой и транзитной сфере?
Украина - богатая страна!
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Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 10:19

  montagvide написав:Імунітет від COVID-19. Хтось його має?
«Без клітинного імунітету ми беззахисні до будь-якої вірусної інфекції, а якщо немає антитіл, це ще ні про що не говорить, – говорить Віктор Досенко. – Єдине пояснення, чому досліджують саме антитіла – в простоті та дешевизні визначення їх у крові».

Дійсно, аналізи на антитіла показують моментальний результат. Натомість визначити наявність у людини Т-лімфоцитів – складно, довго і дорого. В Україні, за словами Віктора Досенка, подібних лабораторій узагалі немає, не скрізь вони є і за кордоном.

У США точно є такі лабораторії, і знаючи про те, що Т-лімфоцити точно залишаються в організмі людини, яка перехворіла, американські вчені провели цікаве дослідження. Розглянувши зразки крові, взяті в людей у 2015-2018 роках, вони з’ясували: від 40 до 60% з піддослідних уже мали Т-лімфоцити, здатні захистити від COVID-19, про який тоді ще ніхто не чув. Ці результати також підтвердились у Німеччині, Нідерландах і Сінгапурі.

Як це могло статися? Річ у тому, що в нинішнього коронавірусу були попередники. Найбільш потужні – SARS (важкий гострий респіраторний синдром) та MERS (близькосхідний респіраторний синдром). Інші ж, трохи слабші в дії, часто викликають у нас сезонну застуду. «Тобто якщо людина перехворіла звичайною застудою, що часто викликається коронавірусом, у неї може бути захист до тієї консервативної ділянки білка, що наявна і в нинішнього SARS CoV-2, що певною мірою захищатиме цю людину від цього пандемічного вірусу», – пояснює Семен Єсилевський.

Йдеться саме про Т-лімфоцити, певна частина яких відправляється воювати із зараженими клітинами, а інша, за словами Віктора Досенка, – «засинає», зберігаючи інформацію про новий вірус. І якщо останній потрапить до організму наступного разу, то ці «злопам’ятні» клітини тут же його атакують.
http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages ... ageID=6812


Этот дядька наверно прочитал (последние 2 строчки на скрине):

  Вкладчик1234 написав:
Ответы Маска:

Зображення

https://twitter.com/elonmusk/status/1300077893352030209
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 10:22

  Вкладчик1234 написав:Этот дядька наверно прочитал (последние 2 строчки на скрине):


Это примерно текст учебника где-то 80-х годов прошлого века, просто добавлены умные и популярные хештеги Ковид, Сарс, Мерс :roll:
Просто написано живо в стиле популяризации давно известных истин для широких масс населения. Пытается автор отобрать хлеб у уважаемого доктора Комаровского. :D
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 10:29

  freeze написав:Это примерно текст учебника где-то 80-х годов прошлого века

Может он его только сейчас для себя открыл :)
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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