Alex2007 написав:Если вдруг окажется что российская вакцина будет самой первой/наиболее эффективной, мы ни в коем случае ее не закупим Будем болеть, переполнять больнички но ждать омериканскую или эвропейскую, ну на худой конец китайскую
Каждый доллар - это несколько смертей от проинвестированных пуль в российские калаши. Да и проблема заболевших при всем известной опасности и исключения оной - это все таки проблемы заболевших, за исклюением работников первой необходимости (врачи, полиция, армия и тд).
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Імунітет від COVID-19. Хтось його має? «Без клітинного імунітету ми беззахисні до будь-якої вірусної інфекції, а якщо немає антитіл, це ще ні про що не говорить, – говорить Віктор Досенко. – Єдине пояснення, чому досліджують саме антитіла – в простоті та дешевизні визначення їх у крові».
Дійсно, аналізи на антитіла показують моментальний результат. Натомість визначити наявність у людини Т-лімфоцитів – складно, довго і дорого. В Україні, за словами Віктора Досенка, подібних лабораторій узагалі немає, не скрізь вони є і за кордоном.
У США точно є такі лабораторії, і знаючи про те, що Т-лімфоцити точно залишаються в організмі людини, яка перехворіла, американські вчені провели цікаве дослідження. Розглянувши зразки крові, взяті в людей у 2015-2018 роках, вони з’ясували: від 40 до 60% з піддослідних уже мали Т-лімфоцити, здатні захистити від COVID-19, про який тоді ще ніхто не чув. Ці результати також підтвердились у Німеччині, Нідерландах і Сінгапурі.
Як це могло статися? Річ у тому, що в нинішнього коронавірусу були попередники. Найбільш потужні – SARS (важкий гострий респіраторний синдром) та MERS (близькосхідний респіраторний синдром). Інші ж, трохи слабші в дії, часто викликають у нас сезонну застуду. «Тобто якщо людина перехворіла звичайною застудою, що часто викликається коронавірусом, у неї може бути захист до тієї консервативної ділянки білка, що наявна і в нинішнього SARS CoV-2, що певною мірою захищатиме цю людину від цього пандемічного вірусу», – пояснює Семен Єсилевський.
Йдеться саме про Т-лімфоцити, певна частина яких відправляється воювати із зараженими клітинами, а інша, за словами Віктора Досенка, – «засинає», зберігаючи інформацію про новий вірус. І якщо останній потрапить до організму наступного разу, то ці «злопам’ятні» клітини тут же його атакують. http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages ... ageID=6812
montagvide написав:Натомість визначити наявність у людини Т-лімфоцитів – складно, довго і дорого. В Україні, за словами Віктора Досенка, подібних лабораторій узагалі немає, не скрізь вони є і за кордоном.
Alex2007 написав:Если вдруг окажется что российская вакцина будет самой первой/наиболее эффективной, мы ни в коем случае ее не закупим Будем болеть, переполнять больнички но ждать омериканскую или эвропейскую, ну на худой конец китайскую
Каждый доллар - это несколько смертей от проинвестированных пуль в российские калаши. Да и проблема заболевших при всем известной опасности и исключения оной - это все таки проблемы заболевших, за исклюением работников первой необходимости (врачи, полиция, армия и тд).
Так почему Украина коллаборирует в газовой и транзитной сфере?
Украина - богатая страна! ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
montagvide написав:Імунітет від COVID-19. Хтось його має? «Без клітинного імунітету ми беззахисні до будь-якої вірусної інфекції, а якщо немає антитіл, це ще ні про що не говорить, – говорить Віктор Досенко. – Єдине пояснення, чому досліджують саме антитіла – в простоті та дешевизні визначення їх у крові».
Дійсно, аналізи на антитіла показують моментальний результат. Натомість визначити наявність у людини Т-лімфоцитів – складно, довго і дорого. В Україні, за словами Віктора Досенка, подібних лабораторій узагалі немає, не скрізь вони є і за кордоном.
У США точно є такі лабораторії, і знаючи про те, що Т-лімфоцити точно залишаються в організмі людини, яка перехворіла, американські вчені провели цікаве дослідження. Розглянувши зразки крові, взяті в людей у 2015-2018 роках, вони з’ясували: від 40 до 60% з піддослідних уже мали Т-лімфоцити, здатні захистити від COVID-19, про який тоді ще ніхто не чув. Ці результати також підтвердились у Німеччині, Нідерландах і Сінгапурі.
Як це могло статися? Річ у тому, що в нинішнього коронавірусу були попередники. Найбільш потужні – SARS (важкий гострий респіраторний синдром) та MERS (близькосхідний респіраторний синдром). Інші ж, трохи слабші в дії, часто викликають у нас сезонну застуду. «Тобто якщо людина перехворіла звичайною застудою, що часто викликається коронавірусом, у неї може бути захист до тієї консервативної ділянки білка, що наявна і в нинішнього SARS CoV-2, що певною мірою захищатиме цю людину від цього пандемічного вірусу», – пояснює Семен Єсилевський.
Йдеться саме про Т-лімфоцити, певна частина яких відправляється воювати із зараженими клітинами, а інша, за словами Віктора Досенка, – «засинає», зберігаючи інформацію про новий вірус. І якщо останній потрапить до організму наступного разу, то ці «злопам’ятні» клітини тут же його атакують. http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages ... ageID=6812
Этот дядька наверно прочитал (последние 2 строчки на скрине):
Вкладчик1234 написав:Этот дядька наверно прочитал (последние 2 строчки на скрине):
Это примерно текст учебника где-то 80-х годов прошлого века, просто добавлены умные и популярные хештеги Ковид, Сарс, Мерс Просто написано живо в стиле популяризации давно известных истин для широких масс населения. Пытается автор отобрать хлеб у уважаемого доктора Комаровского.
Семейный врач из Софиевской Борщаговки в Киевской области позвонил диспетчеру Киевской областной станции скорой медицинской помощи, чтобы найти место в больнице больному с двухсторонней пневмонией.
В течение нескольких минут врач пытался узнать, можно ли его положить в больницу, так как у больного 80% легких поражены и лечить его дома нельзя. Однако диспетчер отвечала, что мест в больницах нет и положить совершенно негде.
Запись разговора передали "Стране" медики из Киевской области.
Разговор произошел 3 сентября 2020 года. Больной с двухсторонней пневмонией, который проживает в Софиевской Борщаговке Киевской области, предположительно заразился коронавирусом. Врач пока не может точно сказать, коронавирус это или нет, так как пока нет ПЦР-теста, но, исходя из симптомов и осмотра врач думает, что это точно коронавирус.
Семейный врач объясняет, что больного необходимо госпитализировать, а в ответ слышит о том, что места для больных с подозрением закончились и есть всего 4 места для лечение больных с Covid-19.
Доктор просит найти хоть какое-то место, поскольку пациента нужно срочно госпитализировать. Врач просит в скорой сделать больному тест на коронавирус, чтобы его можно было положить на одно из четырех свободных мест для больных с подтвержденным Covid. В ответ на это диспетчер заявила, что у них нет тестов на коронавирус.