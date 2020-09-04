Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1748174917501751 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 255 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 29 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 22% 56 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 39 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 5% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 40 Всього голосів : 255 Додано: Суб 05 вер, 2020 11:52 Тракторист написав: change_pm написав: "Школи зачиняться через місяць, а у кінці жовтня матимемо ситуацію як в Італії": лікар-інфекціоніст "Школи зачиняться через місяць, а у кінці жовтня матимемо ситуацію як в Італії": лікар-інфекціоніст

а какие проблемы с Италией? Венецианский фестиваль начался, страна нормально живёт и работает... а какие проблемы с Италией? Венецианский фестиваль начался, страна нормально живёт и работает...



Гости смотрели фильмы в масках, а к ковровой дорожке допустили лишь часть фотографов.



Рассадку проредили в целях безопасности. Все гости сидели в масках.



Ограничения коснулись и ковровой дорожки. Публику не допустили ко Дворцу кино, число фотографов значительно сократили, но отменять традиционный проход перед камерами не стали. Знаменитые гости появлялись в медицинских масках, которые снимали перед тем, как позировать для фотокамер.

Это нормально?

https://style.rbc.ru/impressions/5f4ffd ... 289a287943 Гости смотрели фильмы в масках, а к ковровой дорожке допустили лишь часть фотографов.Рассадку проредили в целях безопасности. Все гости сидели в масках.Ограничения коснулись и ковровой дорожки. Публику не допустили ко Дворцу кино, число фотографов значительно сократили, но отменять традиционный проход перед камерами не стали. Знаменитые гости появлялись в медицинских масках, которые снимали перед тем, как позировать для фотокамер.Это нормально? Renee Повідомлень: 218 З нами з: 22.10.19 Подякував: 55 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 вер, 2020 11:59 В РФ пять вакцин от коронавируса рассматриваются или уже получили разрешение на исследование. Об этом заявил на канале «Россия 1» глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

....

Массовая вакцинация против коронавируса начнется в Москве с 5 сентября.



Пострегистрационные испытания вакцины от COVID-19 в Москве стартуют со следующей недели. Об этом доложил столичный мэр Сергей Собянин президенту РФ Владимиру Путину. По его словам, за несколько дней на испытания записались более 5 тыс. человек.

https://m.rosbalt.ru/russia/2020/09/04/1862071.html



Антитела к новой коронавирусной инфекции выработались у всех выписанных добровольцев, тестировавших вакцину центра «Вектор» (Новосибирск). Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.



«У всех 9 добровольцев», — так ответили в Роспотренадзоре на уточняющий вопрос РИА «Новости» о вакцине.

....

По словам Путина, вакцины центра Гамалеи и «Вектора» будут конкурировать.

https://m.rosbalt.ru/russia/2020/09/03/1861741.html



«Не новость, что люди, которые в легкой форме, „на ногах“ перенесли и бессимптомно, у них точно иммунитет не развивается, их надо вакцинировать», — отметил Гинцбург (глава центра имени Гамалеи).

https://m.rosbalt.ru/moscow/2020/09/02/1861531.html ЛАД 2 Повідомлень: 17129 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4530 раз. Подякували: 4212 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 вер, 2020 12:06 freeze написав: Вот всё-таки неистребимый бардак (((



Семейный врач из Софиевской Борщаговки в Киевской области позвонил диспетчеру Киевской областной станции скорой медицинской помощи, чтобы найти место в больнице больному с двухсторонней пневмонией.



В течение нескольких минут врач пытался узнать, можно ли его положить в больницу, так как у больного 80% легких поражены и лечить его дома нельзя. Однако диспетчер отвечала, что мест в больницах нет и положить совершенно негде.



Запись разговора передали "Стране" медики из Киевской области.



Разговор произошел 3 сентября 2020 года. Больной с двухсторонней пневмонией, который проживает в Софиевской Борщаговке Киевской области, предположительно заразился коронавирусом. Врач пока не может точно сказать, коронавирус это или нет, так как пока нет ПЦР-теста, но, исходя из симптомов и осмотра врач думает, что это точно коронавирус.



Семейный врач объясняет, что больного необходимо госпитализировать, а в ответ слышит о том, что места для больных с подозрением закончились и есть всего 4 места для лечение больных с Covid-19.



Доктор просит найти хоть какое-то место, поскольку пациента нужно срочно госпитализировать. Врач просит в скорой сделать больному тест на коронавирус, чтобы его можно было положить на одно из четырех свободных мест для больных с подтвержденным Covid. В ответ на это диспетчер заявила, что у них нет тестов на коронавирус.



https://www.youtube.com/watch?v=aEawwoG ... e=emb_logo Вот всё-таки неистребимый бардак (((Семейный врач из Софиевской Борщаговки в Киевской области позвонил диспетчеру Киевской областной станции скорой медицинской помощи, чтобы найти место в больнице больному с двухсторонней пневмонией.В течение нескольких минут врач пытался узнать, можно ли его положить в больницу, так как у больного 80% легких поражены и лечить его дома нельзя. Однако диспетчер отвечала, что мест в больницах нет и положить совершенно негде.Запись разговора передали "Стране" медики из Киевской области.Разговор произошел 3 сентября 2020 года. Больной с двухсторонней пневмонией, который проживает в Софиевской Борщаговке Киевской области, предположительно заразился коронавирусом. Врач пока не может точно сказать, коронавирус это или нет, так как пока нет ПЦР-теста, но, исходя из симптомов и осмотра врач думает, что это точно коронавирус.Семейный врач объясняет, что больного необходимо госпитализировать, а в ответ слышит о том, что места для больных с подозрением закончились и есть всего 4 места для лечение больных с Covid-19.Доктор просит найти хоть какое-то место, поскольку пациента нужно срочно госпитализировать. Врач просит в скорой сделать больному тест на коронавирус, чтобы его можно было положить на одно из четырех свободных мест для больных с подтвержденным Covid. В ответ на это диспетчер заявила, что у них нет тестов на коронавирус.

Ну дык, Софиевская Борщаговка же ж с застроенными окрестностями!

Дома выгнали и бодро заселили. Больницы, школы, садики "забыли" построить.

Со школами и детсадами проще - кто-то в Киев возит, кто-то в платный сдал детей.

На медперсонал, который ранее обслуживал 10 тыс по советским нормам, свалилось сразу же почти 100 тысяч населения. Так как много молодежи заселилось, проблема себе тихо вызревала без особых скандалов, молодежи окромя семейников никто не нужен зачастую. Какие могут быть мысли о больницах в 25-35? Разве что о роддомах.

И тут вдруг Ой! Какая неожиданная неожиданность!

Аплодирую стоя! Ну дык, Софиевская Борщаговка же ж с застроенными окрестностями!Дома выгнали и бодро заселили. Больницы, школы, садики "забыли" построить.Со школами и детсадами проще - кто-то в Киев возит, кто-то в платный сдал детей.На медперсонал, который ранее обслуживал 10 тыс по советским нормам, свалилось сразу же почти 100 тысяч населения. Так как много молодежи заселилось, проблема себе тихо вызревала без особых скандалов, молодежи окромя семейников никто не нужен зачастую. Какие могут быть мысли о больницах в 25-35? Разве что о роддомах.И тут вдруг Ой! Какая неожиданная неожиданность!Аплодирую стоя! antey1969 1

Повідомлень: 9842 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1147 раз. Подякували: 2658 раз. Профіль 2 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 вер, 2020 12:08 В июле в России умерли с диагнозом «коронавирус» 10 079 человек. Такие данные приводит РБК со ссылкой на Росстат.



Из общего числа для 5 тыс. 922 человек коронавирус стал основной причиной смерти. Сюда входят случаи, когда коронавирус не был идентифицирован, но была высока вероятность, что смерть наступила именно из-за него.



У 1191 пациентов коронавирус повлиял на развитие других болезней.



В 2966 случаях коронавирус не стал основной причиной смерти.



Всего с апреля по июля смертность с коронавирусом составила 37 938 человек (из них 2825 умерших в апреле, 12 699 в мае, 12 335 в июне и 10 079 в июле).



Доля умерших в апреле–июле оказалась 4,5% от количества подтвержденных случаев заболевания (839 981 человек по состоянию на 31 июля, по данным оперативного штаба правительства).

....

По информации оперативного штаба, с начала пандемии в России зарегистрировано 1 015 105 случаев заболевания коронавирусом, умерли — 17 649 (Разница между данными Росстата и оперштаба объясняется тем, что последний учитывает только те случаи, когда коронавирус стал основной причиной смерти).

https://m.rosbalt.ru/russia/2020/09/04/1862064.html ЛАД 2 Повідомлень: 17129 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4530 раз. Подякували: 4212 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 вер, 2020 12:17 Большая часть опрошенных россиян (60%) считают, что если эпидемическая ситуация в стране серьезно ухудшится, то властям следует повторно вводить режим самоизоляции. Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

......

При этом 45% респондентов полагают, что в случае ухудшения эпидситуации также следует повторно ввести нерабочие дни.

https://m.rosbalt.ru/russia/2020/09/04/1862052.html ЛАД 2 Повідомлень: 17129 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4530 раз. Подякували: 4212 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 вер, 2020 12:18 Всё в духе "американской системы" - нет денег - катись умирать на улицу.



Нужно ещё больше соросят, "реформаторов", "технократов", самокатчиков, слайдеристов и т.д. на миллионные зарплаты



Зато "короно-фонды" пилятся, аж гай шумит Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12479 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7115 раз. Подякували: 3294 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 05 вер, 2020 12:24

Как сообщили в региональном Минобразования, Знаменская средняя школа перешла на дистанционный формат обучения до 18 сентября.



Сплошное тестирование стали проводить, когда коронавирусную инфекцию подтвердили у одного из учеников. ...



В итоге тесты сдали 89 человек: 36 педагогов, 37 детей и 16 кухни и технического блока. Положительными на COVID-19 оказались шесть учителей и два работника технического обслуживания. У 20 контактных взяты анализы.

https://m.rosbalt.ru/russia/2020/09/04/1862047.html И о школах. ЛАД 2 Повідомлень: 17129 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4530 раз. Подякували: 4212 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1748174917501751 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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