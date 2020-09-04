change_pm написав:"Школи зачиняться через місяць, а у кінці жовтня матимемо ситуацію як в Італії": лікар-інфекціоніст
а какие проблемы с Италией? Венецианский фестиваль начался, страна нормально живёт и работает...
Гости смотрели фильмы в масках, а к ковровой дорожке допустили лишь часть фотографов.
Рассадку проредили в целях безопасности. Все гости сидели в масках.
Ограничения коснулись и ковровой дорожки. Публику не допустили ко Дворцу кино, число фотографов значительно сократили, но отменять традиционный проход перед камерами не стали. Знаменитые гости появлялись в медицинских масках, которые снимали перед тем, как позировать для фотокамер. Это нормально? https://style.rbc.ru/impressions/5f4ffd ... 289a287943
В РФ пять вакцин от коронавируса рассматриваются или уже получили разрешение на исследование. Об этом заявил на канале «Россия 1» глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. .... Массовая вакцинация против коронавируса начнется в Москве с 5 сентября.
Пострегистрационные испытания вакцины от COVID-19 в Москве стартуют со следующей недели. Об этом доложил столичный мэр Сергей Собянин президенту РФ Владимиру Путину. По его словам, за несколько дней на испытания записались более 5 тыс. человек.
Семейный врач из Софиевской Борщаговки в Киевской области позвонил диспетчеру Киевской областной станции скорой медицинской помощи, чтобы найти место в больнице больному с двухсторонней пневмонией.
В течение нескольких минут врач пытался узнать, можно ли его положить в больницу, так как у больного 80% легких поражены и лечить его дома нельзя. Однако диспетчер отвечала, что мест в больницах нет и положить совершенно негде.
Запись разговора передали "Стране" медики из Киевской области.
Разговор произошел 3 сентября 2020 года. Больной с двухсторонней пневмонией, который проживает в Софиевской Борщаговке Киевской области, предположительно заразился коронавирусом. Врач пока не может точно сказать, коронавирус это или нет, так как пока нет ПЦР-теста, но, исходя из симптомов и осмотра врач думает, что это точно коронавирус.
Семейный врач объясняет, что больного необходимо госпитализировать, а в ответ слышит о том, что места для больных с подозрением закончились и есть всего 4 места для лечение больных с Covid-19.
Доктор просит найти хоть какое-то место, поскольку пациента нужно срочно госпитализировать. Врач просит в скорой сделать больному тест на коронавирус, чтобы его можно было положить на одно из четырех свободных мест для больных с подтвержденным Covid. В ответ на это диспетчер заявила, что у них нет тестов на коронавирус.
Ну дык, Софиевская Борщаговка же ж с застроенными окрестностями! Дома выгнали и бодро заселили. Больницы, школы, садики "забыли" построить. Со школами и детсадами проще - кто-то в Киев возит, кто-то в платный сдал детей. На медперсонал, который ранее обслуживал 10 тыс по советским нормам, свалилось сразу же почти 100 тысяч населения. Так как много молодежи заселилось, проблема себе тихо вызревала без особых скандалов, молодежи окромя семейников никто не нужен зачастую. Какие могут быть мысли о больницах в 25-35? Разве что о роддомах. И тут вдруг Ой! Какая неожиданная неожиданность! Аплодирую стоя!
В июле в России умерли с диагнозом «коронавирус» 10 079 человек. Такие данные приводит РБК со ссылкой на Росстат.
Из общего числа для 5 тыс. 922 человек коронавирус стал основной причиной смерти. Сюда входят случаи, когда коронавирус не был идентифицирован, но была высока вероятность, что смерть наступила именно из-за него.
У 1191 пациентов коронавирус повлиял на развитие других болезней.
В 2966 случаях коронавирус не стал основной причиной смерти.
Всего с апреля по июля смертность с коронавирусом составила 37 938 человек (из них 2825 умерших в апреле, 12 699 в мае, 12 335 в июне и 10 079 в июле).
Доля умерших в апреле–июле оказалась 4,5% от количества подтвержденных случаев заболевания (839 981 человек по состоянию на 31 июля, по данным оперативного штаба правительства). .... По информации оперативного штаба, с начала пандемии в России зарегистрировано 1 015 105 случаев заболевания коронавирусом, умерли — 17 649 (Разница между данными Росстата и оперштаба объясняется тем, что последний учитывает только те случаи, когда коронавирус стал основной причиной смерти).
Большая часть опрошенных россиян (60%) считают, что если эпидемическая ситуация в стране серьезно ухудшится, то властям следует повторно вводить режим самоизоляции. Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ). ...... При этом 45% респондентов полагают, что в случае ухудшения эпидситуации также следует повторно ввести нерабочие дни.
Как сообщили в региональном Минобразования, Знаменская средняя школа перешла на дистанционный формат обучения до 18 сентября.
Сплошное тестирование стали проводить, когда коронавирусную инфекцию подтвердили у одного из учеников. ...
В итоге тесты сдали 89 человек: 36 педагогов, 37 детей и 16 кухни и технического блока. Положительными на COVID-19 оказались шесть учителей и два работника технического обслуживания. У 20 контактных взяты анализы.