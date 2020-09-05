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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1749175017511752

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 255
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
29
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
40
Всього голосів : 255
Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 19:41

:mrgreen:
  freeze написав:
  Вкладчик1234 написав:
  freeze написав:А грипп с каких пор стал легкой простудой?
Регулярно закрываются на карантин школы и детские сады.

Я ж и говорю, что он опасен. И даже можно было бы локально закрывать учреждения.

Но не закрывать страны и сажать самальоты

Но почему-то нынешнюю версию гриппа решили сделать "самой страшной". Хотя вобщем-то ничего нового.

Вот в этом и вопрос: из-за чего такой переполох мирового масштаба? Из-за очередного гриппа?


Так сейчас эпидемия коронавируса, а школы и детские сады работают. Или хотите, чтобы их тоже закрыли ?

А к закрытию стран и посадкам самолётов уж точно ни один присутствующий на ветке не имеет отношения, масштаб не тот.
Переполох из-за того, что смертность больше, чем при гриппе - если не ошибаюсь за весь прошлый год в анналы мировой статистики занесли 600 000 умерших от гриппа. Коронавирус давно превзошёл этот рубеж, а только лето закончилось, да по миру в основном с марта стал распространяться в масштабах. Переполох из-за того, что вакцины нет. От гриппа вакцинируйся и пошли на фиг тот грипп, делай что хочешь.

Від якого штаму, якої мутації, якого саме грипу?
Я от раз вакцинувався і перехворів за зиму два рази, а перед тим кілька років без вакцинування і без ГРЗ, як так?
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 19:48

Re: Эпидемия коронавируса в мире

flyman написав::mrgreen:
Я от раз вакцинувався і перехворів за зиму два рази, а перед тим кілька років без вакцинування і без ГРЗ, як так?

Так вакцина от гриппа, а разных ОРВИ, если не ошибаюсь, под сто видов.
Грипп в общем количестве зимних ОРВИ занимает не большой процент.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 19:54

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Renee написав:снимали перед тем, как позировать для фотокамер.

У нас это называется "носить маску на бороде".
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 20:06

  ЛАД написав:
Осенние листья несут собой угрозу для здоровья человека в период распространения коронавируса. Об этом сообщила врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа.

Медик пояснила, что гниющие осенние листья являются рассадником грибковой инфекции, которая способна спровоцировать сильную аллергию и ослабить иммунитет. Специалист в эфире радиостанции Sputnik отметила, что ослабленный организм — легкая добыча для вирусов.

«Когда начинаются дожди, начинает гнить листва, там развиваются грибы, а грибковая инфекция воспаляет слизистую, и любой вирус быстро подседает», — сказала терапевт, призвав в связи с этим отказаться от прогулок по осенним паркам. Врач подчеркнула, что для заражения достаточно одной такой прогулки.

https://m.rosbalt.ru/moscow/2020/09/02/1861521.html
Это из серии: "Маразм крепчает"?

Отже палимо листя: що згорить, то не згниє.
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 20:14

flyman
Дуже сумніваюсь що тобі дадуть палити листя в Польщі. Це ти на форумі герой. :lol:
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 20:23

  Ukrainian написав:flyman
Дуже сумніваюсь що тобі дадуть палити листя в Польщі. Це ти на форумі герой. :lol:

Я тицьну статтю з росбалт.
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 20:50

Интересный факт.
В Индии сейчас за сутки заболевает коронавирусом больше, чем в Китае за всё время эпидемии с начала года.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 21:30

  Shram написав:
  Slx написав:
  Alex2007 написав:Если вдруг окажется что российская вакцина будет самой первой/наиболее эффективной, мы ни в коем случае ее не закупим :mrgreen: :twisted: Будем болеть, переполнять больнички но ждать омериканскую или эвропейскую, ну на худой конец китайскую :mrgreen:

Каждый доллар - это несколько смертей от проинвестированных пуль в российские калаши.


Тю, можно закупить через Словакию, и тогда это будет истинно демократическая вакцина из ЕС.
По крайней мере с газом это прокатывает.
Ведь многие украинцы верят что страна закупает "словацкий" европейский газ.


https://www.thelancet.com/journals/lanc ... 40-6736(20)31866-3/fulltext
Safety and immunogenicity of an rAd26 and rAd5 vector-based heterologous prime-boost COVID-19 vaccine in two formulations: two open, non-randomised phase 1/2 studies from Russia
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 21:42

  Вкладчик1234 написав:Всё в духе "американской системы" - нет денег - катись умирать на улицу

а разве колония не должна жить по правилам метрополии?... ;)
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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