Додано: Суб 05 вер, 2020 21:30

Shram написав: Slx написав: Alex2007 написав: Если вдруг окажется что российская вакцина будет самой первой/наиболее эффективной, мы ни в коем случае ее не закупим Будем болеть, переполнять больнички но ждать омериканскую или эвропейскую, ну на худой конец китайскую Если вдруг окажется что российская вакцина будет самой первой/наиболее эффективной, мы ни в коем случае ее не закупимБудем болеть, переполнять больнички но ждать омериканскую или эвропейскую, ну на худой конец китайскую

Каждый доллар - это несколько смертей от проинвестированных пуль в российские калаши. Каждый доллар - это несколько смертей от проинвестированных пуль в российские калаши.



Тю, можно закупить через Словакию, и тогда это будет истинно демократическая вакцина из ЕС.

По крайней мере с газом это прокатывает.

Ведь многие украинцы верят что страна закупает "словацкий" европейский газ. Тю, можно закупить через Словакию, и тогда это будет истинно демократическая вакцина из ЕС.По крайней мере с газом это прокатывает.Ведь многие украинцы верят что страна закупает "словацкий" европейский газ.

)31866-3/fulltextSafety and immunogenicity of an rAd26 and rAd5 vector-based heterologous prime-boost COVID-19 vaccine in two formulations: two open, non-randomised phase 1/2 studies from Russia