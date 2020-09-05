freeze написав:

Вкладчик1234 написав: freeze написав: А грипп с каких пор стал легкой простудой?

Регулярно закрываются на карантин школы и детские сады. А грипп с каких пор стал легкой простудой?Регулярно закрываются на карантин школы и детские сады.

Я ж и говорю, что он опасен. И даже можно было бы локально закрывать учреждения.



Но не закрывать страны и сажать самальоты



Но почему-то нынешнюю версию гриппа решили сделать "самой страшной". Хотя вобщем-то ничего нового.



Вот в этом и вопрос: из-за чего такой переполох мирового масштаба? Из-за очередного гриппа? Я ж и говорю, что он опасен. И даже можно было бы локально закрывать учреждения.Но не закрывать страны и сажать самальотыНо почему-то нынешнюю версию гриппа решили сделать "самой страшной". Хотя вобщем-то ничего нового.Вот в этом и вопрос: из-за чего такой переполох мирового масштаба? Из-за очередного гриппа?

Так сейчас эпидемия коронавируса, а школы и детские сады работают. Или хотите, чтобы их тоже закрыли ?А к закрытию стран и посадкам самолётов уж точно ни один присутствующий на ветке не имеет отношения, масштаб не тот.Переполох из-за того, что смертность больше, чем при гриппе - если не ошибаюсь за весь прошлый год в анналы мировой статистики занесли 600 000 умерших от гриппа. Коронавирус давно превзошёл этот рубеж, а только лето закончилось, да по миру в основном с марта стал распространяться в масштабах. Переполох из-за того, что вакцины нет. От гриппа вакцинируйся и пошли на фиг тот грипп, делай что хочешь.