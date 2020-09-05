freeze написав:А грипп с каких пор стал легкой простудой? Регулярно закрываются на карантин школы и детские сады.
Я ж и говорю, что он опасен. И даже можно было бы локально закрывать учреждения.
Но не закрывать страны и сажать самальоты
Но почему-то нынешнюю версию гриппа решили сделать "самой страшной". Хотя вобщем-то ничего нового.
Вот в этом и вопрос: из-за чего такой переполох мирового масштаба? Из-за очередного гриппа?
Так сейчас эпидемия коронавируса, а школы и детские сады работают. Или хотите, чтобы их тоже закрыли ?
А к закрытию стран и посадкам самолётов уж точно ни один присутствующий на ветке не имеет отношения, масштаб не тот. Переполох из-за того, что смертность больше, чем при гриппе - если не ошибаюсь за весь прошлый год в анналы мировой статистики занесли 600 000 умерших от гриппа. Коронавирус давно превзошёл этот рубеж, а только лето закончилось, да по миру в основном с марта стал распространяться в масштабах. Переполох из-за того, что вакцины нет. От гриппа вакцинируйся и пошли на фиг тот грипп, делай что хочешь.
Від якого штаму, якої мутації, якого саме грипу? Я от раз вакцинувався і перехворів за зиму два рази, а перед тим кілька років без вакцинування і без ГРЗ, як так?
Осенние листья несут собой угрозу для здоровья человека в период распространения коронавируса. Об этом сообщила врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа.
Медик пояснила, что гниющие осенние листья являются рассадником грибковой инфекции, которая способна спровоцировать сильную аллергию и ослабить иммунитет. Специалист в эфире радиостанции Sputnik отметила, что ослабленный организм — легкая добыча для вирусов.
«Когда начинаются дожди, начинает гнить листва, там развиваются грибы, а грибковая инфекция воспаляет слизистую, и любой вирус быстро подседает», — сказала терапевт, призвав в связи с этим отказаться от прогулок по осенним паркам. Врач подчеркнула, что для заражения достаточно одной такой прогулки.
Alex2007 написав:Если вдруг окажется что российская вакцина будет самой первой/наиболее эффективной, мы ни в коем случае ее не закупим Будем болеть, переполнять больнички но ждать омериканскую или эвропейскую, ну на худой конец китайскую
Каждый доллар - это несколько смертей от проинвестированных пуль в российские калаши.
Тю, можно закупить через Словакию, и тогда это будет истинно демократическая вакцина из ЕС. По крайней мере с газом это прокатывает. Ведь многие украинцы верят что страна закупает "словацкий" европейский газ.