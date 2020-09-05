Додано: Суб 05 вер, 2020 23:06

Schmit написав: freeze написав: Вот всё-таки неистребимый бардак (((



Семейный врач из Софиевской Борщаговки в Киевской области позвонил диспетчеру Киевской областной станции скорой медицинской помощи, чтобы найти место в больнице больному с двухсторонней пневмонией.



В течение нескольких минут врач пытался узнать, можно ли его положить в больницу, так как у больного 80% легких поражены и лечить его дома нельзя. Однако диспетчер отвечала, что мест в больницах нет и положить совершенно негде.



Запись разговора передали "Стране" медики из Киевской области.



Разговор произошел 3 сентября 2020 года. Больной с двухсторонней пневмонией, который проживает в Софиевской Борщаговке Киевской области, предположительно заразился коронавирусом. Врач пока не может точно сказать, коронавирус это или нет, так как пока нет ПЦР-теста, но, исходя из симптомов и осмотра врач думает, что это точно коронавирус.



Семейный врач объясняет, что больного необходимо госпитализировать, а в ответ слышит о том, что места для больных с подозрением закончились и есть всего 4 места для лечение больных с Covid-19.



Доктор просит найти хоть какое-то место, поскольку пациента нужно срочно госпитализировать. Врач просит в скорой сделать больному тест на коронавирус, чтобы его можно было положить на одно из четырех свободных мест для больных с подтвержденным Covid. В ответ на это диспетчер заявила, что у них нет тестов на коронавирус.



https://www.youtube.com/watch?v=aEawwoG ... e=emb_logo Вот всё-таки неистребимый бардак (((Семейный врач из Софиевской Борщаговки в Киевской области позвонил диспетчеру Киевской областной станции скорой медицинской помощи, чтобы найти место в больнице больному с двухсторонней пневмонией.В течение нескольких минут врач пытался узнать, можно ли его положить в больницу, так как у больного 80% легких поражены и лечить его дома нельзя. Однако диспетчер отвечала, что мест в больницах нет и положить совершенно негде.Запись разговора передали "Стране" медики из Киевской области.Разговор произошел 3 сентября 2020 года. Больной с двухсторонней пневмонией, который проживает в Софиевской Борщаговке Киевской области, предположительно заразился коронавирусом. Врач пока не может точно сказать, коронавирус это или нет, так как пока нет ПЦР-теста, но, исходя из симптомов и осмотра врач думает, что это точно коронавирус.Семейный врач объясняет, что больного необходимо госпитализировать, а в ответ слышит о том, что места для больных с подозрением закончились и есть всего 4 места для лечение больных с Covid-19.Доктор просит найти хоть какое-то место, поскольку пациента нужно срочно госпитализировать. Врач просит в скорой сделать больному тест на коронавирус, чтобы его можно было положить на одно из четырех свободных мест для больных с подтвержденным Covid. В ответ на это диспетчер заявила, что у них нет тестов на коронавирус.



Проблемы с местами для ковидных были во всех странах, но власти оперативно готовили места. Китайцы строили клиники в рекордные строки, в Европе переделывал выставочные центры, а у нас кто виноват, что оперативно не подготовили места для ковидных, а деньги коронафонда слили на "велике будивництво"? Правильно, Порох, соросята и Супрун, хотя они уже 1.5 года не при делах. Проблемы с местами для ковидных были во всех странах, но власти оперативно готовили места. Китайцы строили клиники в рекордные строки, в Европе переделывал выставочные центры, а у нас кто виноват, что оперативно не подготовили места для ковидных, а деньги коронафонда слили на "велике будивництво"? Правильно, Порох, соросята и Супрун, хотя они уже 1.5 года не при делах.

думаю что до 50% из занятых коек можно просто отправить домой пить чай без последствий для здоровья пациентов, но их же надо доить ! если пациент лежит в больнице он платит персоналу на лапу, он платит за лекарства , даже если он сам покупает ( ну или его родственники ) то фарм представитель бренда приносит определенный % от каждого проданного лекарства \ ну или от сумы доктору , пофиг что это за лекарства , выросли во Львове продажи антибиотика фирмы ХХХ вот процент от продаж докторам выписавшим \ провизорам( фармацевтам) \ торговым представителям ( бегункам) и так далее ! выписываешь 3 вида дорогих антибиотиков пациенту у которого 37,2 и который нормально работает из дома ( реальный факт). Вполне возможно что и на верх за утверждения такого протокола лечения отстегнули кому-то в министерстве . Зачем человеку который работает из дома ! с температурой иногда по вечерах раз в три дня 37,2 два или три вида антибиотиков с ударной дозой даже без диагностированного воспаления легких ? а на КТ очередь, и пациент сам не хочет в очередь еще до заражаться ковидом , со слов пациента - " если у меня и нету воспаления легких то после похода в больницу сидения в очереди на КТ оно у меня будет" . Частично возможно он и прав или нет ? я думаю что НЕ прав , потому что если уже болен ( подтвержден ПЦР) то бояться нечего .