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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1750175117521753

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 255
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
29
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
40
Всього голосів : 255
Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 21:47

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Вкладчик1234 написав:Изначально эти деньги на дороги были предусмотрены ещё в проекте бюджета, до короны.
Вобщем-то "на дороги" их и потратили.
А назвали это "короно-фондом" "для красного словца

Гроші із коронафонда можна витрачати без тендера, "своїм". Так що є різниця, і суттєва, для бюджета, і для хворих.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 21:50

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Зображення

Вас найдут кем заменить,если что
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 21:52

  flyman написав:
  ЛАД написав:
Осенние листья несут собой угрозу для здоровья человека в период распространения коронавируса. Об этом сообщила врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа.

Медик пояснила, что гниющие осенние листья являются рассадником грибковой инфекции, которая способна спровоцировать сильную аллергию и ослабить иммунитет. Специалист в эфире радиостанции Sputnik отметила, что ослабленный организм — легкая добыча для вирусов.

«Когда начинаются дожди, начинает гнить листва, там развиваются грибы, а грибковая инфекция воспаляет слизистую, и любой вирус быстро подседает», — сказала терапевт, призвав в связи с этим отказаться от прогулок по осенним паркам. Врач подчеркнула, что для заражения достаточно одной такой прогулки.

https://m.rosbalt.ru/moscow/2020/09/02/1861521.html
Это из серии: "Маразм крепчает"?

Отже палимо листя: що згорить, то не згниє.

интересный факт из статистики: промышленость всех стпан мира выбрасывает в атмосферу примерно 100 млрд. тон "парниковых" газов в год, а от горения или гниения биомассы имеем около 300 млрд. тон "парниковых" газов в год...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 22:29

051482:Тракторист"
---
  flyman написав:
  ЛАД написав:
Осенние листья несут собой угрозу для здоровья человека в период распространения коронавируса. Об этом сообщила врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа.

Медик пояснила, что гниющие осенние листья являются рассадником грибковой инфекции, которая способна спровоцировать сильную аллергию и ослабить иммунитет. Специалист в эфире радиостанции Sputnik отметила, что ослабленный организм — легкая добыча для вирусов.

«Когда начинаются дожди, начинает гнить листва, там развиваются грибы, а грибковая инфекция воспаляет слизистую, и любой вирус быстро подседает», — сказала терапевт, призвав в связи с этим отказаться от прогулок по осенним паркам. Врач подчеркнула, что для заражения достаточно одной такой прогулки.

https://m.rosbalt.ru/moscow/2020/09/02/1861521.html
Это из серии: "Маразм крепчает"?

Отже палимо листя: що згорить, то не згниє.

интересный факт из статистики: промышленость всех стпан мира выбрасывает в атмосферу примерно 100 млрд. тон "парниковых" газов в год, а от горения или гниения биомассы имеем около 300 млрд. тон "парниковых" газов в год...
-----
Ще корови та свині "напукують" нехіло. Тому тре їсти соєве м'ясо (і сало).
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 22:31

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  flyman написав:Ще корови та свині "напукують" нехіло. Тому тре їсти соєве м'ясо (і сало).

И самим сделать это вместо коров и свинок.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 22:37

https://ukrblog.com.ua/prosto-volossia- ... PV7RMaY2WY

Рoзмoва сiмeйнoгo лiкаря з Сoфiївськoї Бoрщагiвки (цe вжe вважай Київ) з диспeтчeрoм Київськoї oбласнoї станцiї швидкoї дoпoмoги вiд 3 вeрeсня.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 22:39

Ukrainian , было выше по ветке.
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 22:56

  ЛАД написав:
В июле в России умерли с диагнозом «коронавирус» 10 079 человек. Такие данные приводит РБК со ссылкой на Росстат.
еще раз от далеко не последнего человека в одной из больших поликлинник Москвы без стационара , но которая принимала скорые с больными КОВИД и делала им КТ - " ковид писали как минимум в два раза больше так как из спец фонда больнице выделялись деньги за каждого больного, сейчас деньги не выделяют (закончились) и количество пациентов с диагнозом КОВИД уменьшилось до 15% от тех 100 % которые были на пике (когда выделяли деньги), все уже забыли про КОВИД "
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 23:06

  Schmit написав:
  freeze написав:Вот всё-таки неистребимый бардак (((

Семейный врач из Софиевской Борщаговки в Киевской области позвонил диспетчеру Киевской областной станции скорой медицинской помощи, чтобы найти место в больнице больному с двухсторонней пневмонией.

В течение нескольких минут врач пытался узнать, можно ли его положить в больницу, так как у больного 80% легких поражены и лечить его дома нельзя. Однако диспетчер отвечала, что мест в больницах нет и положить совершенно негде.

Запись разговора передали "Стране" медики из Киевской области.

Разговор произошел 3 сентября 2020 года. Больной с двухсторонней пневмонией, который проживает в Софиевской Борщаговке Киевской области, предположительно заразился коронавирусом. Врач пока не может точно сказать, коронавирус это или нет, так как пока нет ПЦР-теста, но, исходя из симптомов и осмотра врач думает, что это точно коронавирус.

Семейный врач объясняет, что больного необходимо госпитализировать, а в ответ слышит о том, что места для больных с подозрением закончились и есть всего 4 места для лечение больных с Covid-19.

Доктор просит найти хоть какое-то место, поскольку пациента нужно срочно госпитализировать. Врач просит в скорой сделать больному тест на коронавирус, чтобы его можно было положить на одно из четырех свободных мест для больных с подтвержденным Covid. В ответ на это диспетчер заявила, что у них нет тестов на коронавирус.

https://www.youtube.com/watch?v=aEawwoG ... e=emb_logo


Проблемы с местами для ковидных были во всех странах, но власти оперативно готовили места. Китайцы строили клиники в рекордные строки, в Европе переделывал выставочные центры, а у нас кто виноват, что оперативно не подготовили места для ковидных, а деньги коронафонда слили на "велике будивництво"? Правильно, Порох, соросята и Супрун, хотя они уже 1.5 года не при делах.
думаю что до 50% из занятых коек можно просто отправить домой пить чай без последствий для здоровья пациентов, но их же надо доить ! если пациент лежит в больнице он платит персоналу на лапу, он платит за лекарства , даже если он сам покупает ( ну или его родственники ) то фарм представитель бренда приносит определенный % от каждого проданного лекарства \ ну или от сумы доктору , пофиг что это за лекарства , выросли во Львове продажи антибиотика фирмы ХХХ вот процент от продаж докторам выписавшим \ провизорам( фармацевтам) \ торговым представителям ( бегункам) и так далее ! выписываешь 3 вида дорогих антибиотиков пациенту у которого 37,2 и который нормально работает из дома ( реальный факт). Вполне возможно что и на верх за утверждения такого протокола лечения отстегнули кому-то в министерстве . Зачем человеку который работает из дома ! с температурой иногда по вечерах раз в три дня 37,2 два или три вида антибиотиков с ударной дозой даже без диагностированного воспаления легких ? а на КТ очередь, и пациент сам не хочет в очередь еще до заражаться ковидом , со слов пациента - " если у меня и нету воспаления легких то после похода в больницу сидения в очереди на КТ оно у меня будет" . Частично возможно он и прав или нет ? я думаю что НЕ прав , потому что если уже болен ( подтвержден ПЦР) то бояться нечего .
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 23:15

  Тракторист написав:
  Schmit написав:Проблемы с местами для ковидных были во всех странах...

например в Германии таких проблем не было...

потому что в Германии скорее всего страховая компания покрывала затраты на лечение ( страховка ) и они следили за тем что бы в стационар попадали только те кому это нужно , а не просто как тут постили отзыв одного больного три месяца назад - лежит в палате 10 человек практически здоровых и все ждут 14 дней до следующего негативного ПЦР теста ... а без него не выписывают не имеют права , вот и коек нет. Поменялось ли что-то за этих 3 мес ? я не в курсе .
Так как официальной статистики о том сколько людей нуждаются в кислороде или ИВЛ НЕТУ , а это наверное единственное показание к нахождению в стационаре ну еще может те кто имеет серьезные системные заболевания из группы риска ( диабет, ожирение Хн степени, туберкулез, почечная недостаточность, гепатит что там еще да ведь много серьезных заболеваний к которым можно приплюсовать грипп или ковид)
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