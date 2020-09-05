Осенние листья несут собой угрозу для здоровья человека в период распространения коронавируса. Об этом сообщила врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа.
Медик пояснила, что гниющие осенние листья являются рассадником грибковой инфекции, которая способна спровоцировать сильную аллергию и ослабить иммунитет. Специалист в эфире радиостанции Sputnik отметила, что ослабленный организм — легкая добыча для вирусов.
«Когда начинаются дожди, начинает гнить листва, там развиваются грибы, а грибковая инфекция воспаляет слизистую, и любой вирус быстро подседает», — сказала терапевт, призвав в связи с этим отказаться от прогулок по осенним паркам. Врач подчеркнула, что для заражения достаточно одной такой прогулки.
интересный факт из статистики: промышленость всех стпан мира выбрасывает в атмосферу примерно 100 млрд. тон "парниковых" газов в год, а от горения или гниения биомассы имеем около 300 млрд. тон "парниковых" газов в год...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Осенние листья несут собой угрозу для здоровья человека в период распространения коронавируса. Об этом сообщила врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа.
Медик пояснила, что гниющие осенние листья являются рассадником грибковой инфекции, которая способна спровоцировать сильную аллергию и ослабить иммунитет. Специалист в эфире радиостанции Sputnik отметила, что ослабленный организм — легкая добыча для вирусов.
«Когда начинаются дожди, начинает гнить листва, там развиваются грибы, а грибковая инфекция воспаляет слизистую, и любой вирус быстро подседает», — сказала терапевт, призвав в связи с этим отказаться от прогулок по осенним паркам. Врач подчеркнула, что для заражения достаточно одной такой прогулки.
интересный факт из статистики: промышленость всех стпан мира выбрасывает в атмосферу примерно 100 млрд. тон "парниковых" газов в год, а от горения или гниения биомассы имеем около 300 млрд. тон "парниковых" газов в год... ----- Ще корови та свині "напукують" нехіло. Тому тре їсти соєве м'ясо (і сало).
В июле в России умерли с диагнозом «коронавирус» 10 079 человек. Такие данные приводит РБК со ссылкой на Росстат.
еще раз от далеко не последнего человека в одной из больших поликлинник Москвы без стационара , но которая принимала скорые с больными КОВИД и делала им КТ - " ковид писали как минимум в два раза больше так как из спец фонда больнице выделялись деньги за каждого больного, сейчас деньги не выделяют (закончились) и количество пациентов с диагнозом КОВИД уменьшилось до 15% от тех 100 % которые были на пике (когда выделяли деньги), все уже забыли про КОВИД "
Семейный врач из Софиевской Борщаговки в Киевской области позвонил диспетчеру Киевской областной станции скорой медицинской помощи, чтобы найти место в больнице больному с двухсторонней пневмонией.
В течение нескольких минут врач пытался узнать, можно ли его положить в больницу, так как у больного 80% легких поражены и лечить его дома нельзя. Однако диспетчер отвечала, что мест в больницах нет и положить совершенно негде.
Запись разговора передали "Стране" медики из Киевской области.
Разговор произошел 3 сентября 2020 года. Больной с двухсторонней пневмонией, который проживает в Софиевской Борщаговке Киевской области, предположительно заразился коронавирусом. Врач пока не может точно сказать, коронавирус это или нет, так как пока нет ПЦР-теста, но, исходя из симптомов и осмотра врач думает, что это точно коронавирус.
Семейный врач объясняет, что больного необходимо госпитализировать, а в ответ слышит о том, что места для больных с подозрением закончились и есть всего 4 места для лечение больных с Covid-19.
Доктор просит найти хоть какое-то место, поскольку пациента нужно срочно госпитализировать. Врач просит в скорой сделать больному тест на коронавирус, чтобы его можно было положить на одно из четырех свободных мест для больных с подтвержденным Covid. В ответ на это диспетчер заявила, что у них нет тестов на коронавирус.
Проблемы с местами для ковидных были во всех странах, но власти оперативно готовили места. Китайцы строили клиники в рекордные строки, в Европе переделывал выставочные центры, а у нас кто виноват, что оперативно не подготовили места для ковидных, а деньги коронафонда слили на "велике будивництво"? Правильно, Порох, соросята и Супрун, хотя они уже 1.5 года не при делах.
думаю что до 50% из занятых коек можно просто отправить домой пить чай без последствий для здоровья пациентов, но их же надо доить ! если пациент лежит в больнице он платит персоналу на лапу, он платит за лекарства , даже если он сам покупает ( ну или его родственники ) то фарм представитель бренда приносит определенный % от каждого проданного лекарства \ ну или от сумы доктору , пофиг что это за лекарства , выросли во Львове продажи антибиотика фирмы ХХХ вот процент от продаж докторам выписавшим \ провизорам( фармацевтам) \ торговым представителям ( бегункам) и так далее ! выписываешь 3 вида дорогих антибиотиков пациенту у которого 37,2 и который нормально работает из дома ( реальный факт). Вполне возможно что и на верх за утверждения такого протокола лечения отстегнули кому-то в министерстве . Зачем человеку который работает из дома ! с температурой иногда по вечерах раз в три дня 37,2 два или три вида антибиотиков с ударной дозой даже без диагностированного воспаления легких ? а на КТ очередь, и пациент сам не хочет в очередь еще до заражаться ковидом , со слов пациента - " если у меня и нету воспаления легких то после похода в больницу сидения в очереди на КТ оно у меня будет" . Частично возможно он и прав или нет ? я думаю что НЕ прав , потому что если уже болен ( подтвержден ПЦР) то бояться нечего .
Schmit написав:Проблемы с местами для ковидных были во всех странах...
например в Германии таких проблем не было...
потому что в Германии скорее всего страховая компания покрывала затраты на лечение ( страховка ) и они следили за тем что бы в стационар попадали только те кому это нужно , а не просто как тут постили отзыв одного больного три месяца назад - лежит в палате 10 человек практически здоровых и все ждут 14 дней до следующего негативного ПЦР теста ... а без него не выписывают не имеют права , вот и коек нет. Поменялось ли что-то за этих 3 мес ? я не в курсе . Так как официальной статистики о том сколько людей нуждаются в кислороде или ИВЛ НЕТУ , а это наверное единственное показание к нахождению в стационаре ну еще может те кто имеет серьезные системные заболевания из группы риска ( диабет, ожирение Хн степени, туберкулез, почечная недостаточность, гепатит что там еще да ведь много серьезных заболеваний к которым можно приплюсовать грипп или ковид)