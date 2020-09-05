yama написав:
потому что в Германии скорее всего страховая компания покрывала затраты на лечение ( страховка ) и они следили за тем что бы в стационар попадали только те кому это нужно , а не просто как тут постили отзыв одного больного три месяца назад - лежит в палате 10 человек практически здоровых и все ждут 14 дней до следующего негативного ПЦР теста ... а без него не выписывают не имеют права , вот и коек нет. Поменялось ли что-то за этих 3 мес ? я не в курсе .
Так как официальной статистики о том сколько людей нуждаются в кислороде или ИВЛ НЕТУ , а это наверное единственное показание к нахождению в стационаре ну еще может те кто имеет серьезные системные заболевания из группы риска ( диабет, ожирение Хн степени, туберкулез, почечная недостаточность, гепатит что там еще да ведь много серьезных заболеваний к которым можно приплюсовать грипп или ковид)
кроме того стоит отметить, что в Германии коечный фонд в больницах находится примерно на том уровне который был в СССР - 2,4 койки на 1000 человек населения, в то время как в большинстве европейских стран (а в особености южных) и в постсоветских странах в следствии "реформ" медицины этот показатель зачастую не превышает 2 коек на 1000 человек населения...