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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 255
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
29
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
40
Всього голосів : 255
Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 00:28

  yama написав:
  Тракторист написав:
  Schmit написав:Проблемы с местами для ковидных были во всех странах...

например в Германии таких проблем не было...

потому что в Германии скорее всего страховая компания покрывала затраты на лечение ( страховка ) и они следили за тем что бы в стационар попадали только те кому это нужно , а не просто как тут постили отзыв одного больного три месяца назад - лежит в палате 10 человек практически здоровых и все ждут 14 дней до следующего негативного ПЦР теста ... а без него не выписывают не имеют права , вот и коек нет. Поменялось ли что-то за этих 3 мес ? я не в курсе .
Так как официальной статистики о том сколько людей нуждаются в кислороде или ИВЛ НЕТУ , а это наверное единственное показание к нахождению в стационаре ну еще может те кто имеет серьезные системные заболевания из группы риска ( диабет, ожирение Хн степени, туберкулез, почечная недостаточность, гепатит что там еще да ведь много серьезных заболеваний к которым можно приплюсовать грипп или ковид)

кроме того стоит отметить, что в Германии коечный фонд в больницах находится примерно на том уровне который был в СССР - 2,4 койки на 1000 человек населения, в то время как в большинстве европейских стран (а в особености южных) и в постсоветских странах в следствии "реформ" медицины этот показатель зачастую не превышает 2 коек на 1000 человек населения...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 02:28

Ребята, не надо плодить сущности.
Достаточно благополучную ситуацию с больничными койками в Германии можно объяснить проще.
В Германии всего 2995 случаев заболевания на 1 млн. населения. По этому показателю Германия на 86 месте в мире.
Близкие цифры в Дании (3060), Украине (3063) и в Австрии (3226).
При этом в Нидерландах 4309 случаев (65 место), в Италии 4572 (61 место), во Франции 4865 (59 место),в Великобритании 5065 (56 место), в Испании 11060 (22 место).
Не будем уж говорить о Бразилии и США, где по 19000 с лишком заболевших (11 и 10 место, соответственно).
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 07:43

  yama написав: фарм представитель бренда приносит определенный % от каждого проданного лекарства \ ну или от сумы доктору , пофиг что это за лекарства , выросли во Львове продажи антибиотика фирмы ХХХ вот процент от продаж докторам выписавшим \ провизорам( фармацевтам) \ торговым представителям ( бегункам) и так далее !

Как вы себе представляете администрирование всей этой махины? Ну явная же паранойя....
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