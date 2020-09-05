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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1751175217531754 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 255 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 29 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 22% 56 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 4% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 39 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 5% 14 Найманий працівник, втратив роботу 5% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 40 Всього голосів : 255 Додано: Нед 06 вер, 2020 00:28 yama написав: Тракторист написав: Schmit написав: Проблемы с местами для ковидных были во всех странах... Проблемы с местами для ковидных были во всех странах...

например в Германии таких проблем не было... например в Германии таких проблем не было...

потому что в Германии скорее всего страховая компания покрывала затраты на лечение ( страховка ) и они следили за тем что бы в стационар попадали только те кому это нужно , а не просто как тут постили отзыв одного больного три месяца назад - лежит в палате 10 человек практически здоровых и все ждут 14 дней до следующего негативного ПЦР теста ... а без него не выписывают не имеют права , вот и коек нет. Поменялось ли что-то за этих 3 мес ? я не в курсе .

Так как официальной статистики о том сколько людей нуждаются в кислороде или ИВЛ НЕТУ , а это наверное единственное показание к нахождению в стационаре ну еще может те кто имеет серьезные системные заболевания из группы риска ( диабет, ожирение Хн степени, туберкулез, почечная недостаточность, гепатит что там еще да ведь много серьезных заболеваний к которым можно приплюсовать грипп или ковид) потому что в Германии скорее всего страховая компания покрывала затраты на лечение ( страховка ) и они следили за тем что бы в стационар попадали только те кому это нужно , а не просто как тут постили отзыв одного больного три месяца назад - лежит в палате 10 человек практически здоровых и все ждут 14 дней до следующего негативного ПЦР теста ... а без него не выписывают не имеют права , вот и коек нет. Поменялось ли что-то за этих 3 мес ? я не в курсе ., а это наверное единственное показание к нахождению в стационаре ну еще может те кто имеет серьезные системные заболевания из группы риска ( диабет, ожирение Хн степени, туберкулез, почечная недостаточность, гепатит что там еще да ведь много серьезных заболеваний к которым можно приплюсовать грипп или ковид)

кроме того стоит отметить, что в Германии коечный фонд в больницах находится примерно на том уровне который был в СССР - 2,4 койки на 1000 человек населения, в то время как в большинстве европейских стран (а в особености южных) и в постсоветских странах в следствии "реформ" медицины этот показатель зачастую не превышает 2 коек на 1000 человек населения... кроме того стоит отметить, что в Германии коечный фонд в больницах находится примерно на том уровне который был в СССР - 2,4 койки на 1000 человек населения, в то время как в большинстве европейских стран (а в особености южных) и в постсоветских странах в следствии "реформ" медицины этот показатель зачастую не превышает 2 коек на 1000 человек населения... жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса... Тракторист

Повідомлень: 4791 З нами з: 06.08.08 Подякував: 249 раз. Подякували: 752 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 вер, 2020 02:28 Ребята, не надо плодить сущности.

Достаточно благополучную ситуацию с больничными койками в Германии можно объяснить проще.

В Германии всего 2995 случаев заболевания на 1 млн. населения. По этому показателю Германия на 86 месте в мире.

Близкие цифры в Дании (3060), Украине (3063) и в Австрии (3226).

При этом в Нидерландах 4309 случаев (65 место), в Италии 4572 (61 место), во Франции 4865 (59 место),в Великобритании 5065 (56 место), в Испании 11060 (22 место).

Не будем уж говорить о Бразилии и США, где по 19000 с лишком заболевших (11 и 10 место, соответственно). ЛАД 2 Повідомлень: 17130 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4530 раз. Подякували: 4213 раз. Профіль 2 2 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 вер, 2020 07:43 yama написав: фарм представитель бренда приносит определенный % от каждого проданного лекарства \ ну или от сумы доктору , пофиг что это за лекарства , выросли во Львове продажи антибиотика фирмы ХХХ вот процент от продаж докторам выписавшим \ провизорам( фармацевтам) \ торговым представителям ( бегункам) и так далее ! фарм представитель бренда приносит определенный % от каждого проданного лекарства \ ну или от сумы доктору , пофиг что это за лекарства , выросли во Львове продажи антибиотика фирмы ХХХ вот процент от продаж докторам выписавшим \ провизорам( фармацевтам) \ торговым представителям ( бегункам) и так далее !

Как вы себе представляете администрирование всей этой махины? Ну явная же паранойя.... Как вы себе представляете администрирование всей этой махины? Ну явная же паранойя.... juristkostya Повідомлень: 3284 З нами з: 08.12.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 945 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 вер, 2020 08:28 ЛАД написав: Ребята, не надо плодить сущности.

Достаточно благополучную ситуацию с больничными койками в Германии можно объяснить проще.

В Германии всего 2995 случаев заболевания на 1 млн. населения. По этому показателю Германия на 86 месте в мире. Ребята, не надо плодить сущности.Достаточно благополучную ситуацию с больничными койками в Германии можно объяснить проще.В Германии всего 2995 случаев заболевания на 1 млн. населения. По этому показателю Германия на 86 месте в мире.



Действительно обычно у проблемы простое объяснение.

Всегда вспоминаю анекдот про Зигмунда Фрейда, после того как прочитал очередную конспирологическую теорию.



Зигмунд Фрейд сидит у себя дома перед камином, покуривает трубку, попивает кофе, после напряженного дня отдыхает. Тут вбегает его дочка: "Папа! мне сегодня приснился вооот такой банан!"

Поперхнувшись, Фрейд помолчал с минуту и задумчиво сказал: "Знаешь дочка, иногда банан - это просто банан" Действительно обычно у проблемы простое объяснение.Всегда вспоминаю анекдот про Зигмунда Фрейда, после того как прочитал очередную конспирологическую теорию.Зигмунд Фрейд сидит у себя дома перед камином, покуривает трубку, попивает кофе, после напряженного дня отдыхает. Тут вбегает его дочка: "Папа! мне сегодня приснился вооот такой банан!"Поперхнувшись, Фрейд помолчал с минуту и задумчиво сказал: "Знаешь дочка, иногда банан - это просто банан" Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18303 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4405 раз. Подякували: 7107 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 вер, 2020 08:42 yama написав: сейчас деньги не выделяют (закончились) и количество пациентов с диагнозом КОВИД уменьшилось до 15% от тех 100 % которые были на пике (когда выделяли деньги), все уже забыли про КОВИД сейчас деньги не выделяют (закончились) и количество пациентов с диагнозом КОВИД уменьшилось до 15% от тех 100 % которые были на пике (когда выделяли деньги), все уже забыли про КОВИД



Спустя полгода напряженной выработки коллективного иммунитета, количество больных в России от пика уменьшилось в два раза, а не на 85 процентов, хотя как вы пишите перестали выделять деньги.



yama написав: думаю что до 50% из занятых коек можно просто отправить домой пить чай без последствий для здоровья пациентов, думаю что до 50% из занятых коек можно просто отправить домой пить чай без последствий для здоровья пациентов,



Это всё равно, что думать про фильм, не посмотрев его, не почитав отзывы посмотревших, просто название не нравится - коронавирус, поэтому я думаю, что фильм плохой.



Тут прочитал отзывы небезызвестного депутата Гетманцева, недавно переболевшего коронавирусом.

Провел в больнице 2 недели, говорит, что даже его математический ум с трудом вспоминает, что это было, всё как в тумане, настолько было ему хреново. Кстати совсем молодой мужик, 42 года, без особых хронических заболеваний и лишнего веса. Спустя полгода напряженной выработки коллективного иммунитета, количество больных в России от пика уменьшилось в два раза, а не на 85 процентов, хотя как вы пишите перестали выделять деньги.Это всё равно, что думать про фильм, не посмотрев его, не почитав отзывы посмотревших, просто название не нравится - коронавирус, поэтому я думаю, что фильм плохой.Тут прочитал отзывы небезызвестного депутата Гетманцева, недавно переболевшего коронавирусом.Провел в больнице 2 недели, говорит, что даже его математический ум с трудом вспоминает, что это было, всё как в тумане, настолько было ему хреново. Кстати совсем молодой мужик, 42 года, без особых хронических заболеваний и лишнего веса. Востаннє редагувалось freeze в Нед 06 вер, 2020 08:46, всього редагувалось 2 разів. Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18303 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4405 раз. Подякували: 7107 раз. Профіль 22 3 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 вер, 2020 08:44 freeze написав: Поперхнувшись, Фрейд помолчал с минуту и задумчиво сказал: "Знаешь дочка, иногда банан - это просто банан" Поперхнувшись, Фрейд помолчал с минуту и задумчиво сказал: "Знаешь дочка, иногда банан - это просто банан"



Действительно.

Иногда отсутствие системы здравоохранения, повальная коррупция в этой сфере и тотальная нехватка квалифицированного персонала - это просто государственная политика. Действительно.Иногда отсутствие системы здравоохранения, повальная коррупция в этой сфере и тотальная нехватка квалифицированного персонала - это просто государственная политика. Теперь уже точно не вернусь Shram Повідомлень: 3132 З нами з: 26.03.16 Подякував: 165 раз. Подякували: 958 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 06 вер, 2020 09:49 Не читаю Будивельника, пустая трата времени freeze 4 Повідомлень: 18303 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4405 раз. Подякували: 7107 раз. Профіль 22 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1751175217531754 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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