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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 06 вер, 2020 13:10
ЛАД написав:yama
"пацанчики с дредами в ютубе" много чего рассказывают.
смотреть\набирать в поиске в ютуба - " биг дата артур хачуян " человек этим зарабатывает .
Генеральный директор Tazeros Global Systems Артур Хачуян: «Вряд ли у кого-то есть больше данных, чем у нас»
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yama
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Додано: Нед 06 вер, 2020 14:09
yama написав: juristkostya написав: yama написав:
фарм представитель бренда приносит определенный % от каждого проданного лекарства \ ну или от сумы доктору , пофиг что это за лекарства , выросли во Львове продажи антибиотика фирмы ХХХ вот процент от продаж докторам выписавшим \ провизорам( фармацевтам) \ торговым представителям ( бегункам) и так далее !
Как вы себе представляете администрирование всей этой махины? Ну явная же паранойя....
да очень просто . Заходишь в 1:С и смотришь продажи \ Валовый доход от продаж , если он вырос значит торговая команда работает хорошо. Дальше число визитов к врачам , каждый торг представитель в конце недели дает отчет по коичеству встречь с докторами ( количеству проведенных презентаций) и так далее над ними супервайзер и так далее . На сегодня врач невропатолог в обычной поликлинике может получать еще как пол зарплаты от фарм представителей , редко больше . Это факт
, жена моего коллеги по работе - невропатолог в поликлинике и в скорой подрабатывает, скрывает от мужа ( моего коллеги) свой реальный доход от фарм представителей , откуда же я знаю цыфри если она их скрывает ? Она просто часто тролила мужа - вот мне сегодня 1500, 3000, 4000 грн принесли, а ты что так мало принес в семью ?Дальше идут мои предположение :
На примере мобилок Нокиа и могу ошибаться Самсунг в 2009 + делала по другому каждый телефон имел три наклейки с кодом имей одна на гарантийный талон , одна в бланк отчета представителю Нокии , ведомость с неклееными ИМЕЙ раз в месяц от директора магазина передается представителю, за что директору дается денежка четко оговоренная сума за каждый телефон , уже директор магазина распределял между продавцами .
В ало также существовала интересная шутка для мотивации продавцов ставка за выполенение минимального плана и при выполнении плана за каждый товар свой бонус который прямо на ценнике указывался как КОД 0045 (45 грн) что бы продавец сам себе прикидывал что продать чехол на котором наценка 200% с кодом 0025 выгодней чем нокиа 101 с кодом 0005
. Сейчас очень просто отслеживать продажи . Вплоть до того что каждой пачке можно в теории присвоить код и отследить ее движение и продажу аж до самого провизора как было с телефонами - ИМЕЙ .
как пример Большой брат следить не зря за всеми . посмотрите лекции про Биг дата есть такой пацанчик с дредами в ютубе хорошо рассказывает.
смотреть\набирать в поиске в ютуба - " биг дата артур хачуян " человек этим зарабатывает .
Генеральный директор Tazeros Global Systems Артур Хачуян: «Вряд ли у кого-то есть больше данных, чем у нас»
Подтверждаю наличие таких "мотиваций", сам когда-то давно был связан по бытовой технике.
По медицине: через знакомого знаю, что врачи могут получать "мотивацию", путём отчёта упаковками, корешками, бутылочками использованных лекарств, средств, и т.п.
В данном случае - производителю всё равно в какой аптеке или подворотне был куплен товар. Главное - что товар его, а не конкурента
В некоторых сетевых аптеках 1С сама "подсказывает" дженерики с "мотивацией" (повышенным %, или премией за выполнение плана), или "продавцам" просто спускают списки с "мотивациями".
Есть ещё много нюансов, но то уже "технические детали", и что-то могло уже поменяться. Но суть такова: есть товар, за который продавец поощряется, есть товар "обычный", и есть товар, за продажу которого могут даже наказать
(например, если перекос на "промо-товары". В таком случае, продавцам проще сказать, что такого товара нет, спрятать его на склад, и не продавать. Или выставить на витрину некондицию, и говорить, что это последний)
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Додано: Нед 06 вер, 2020 14:31
ЛАД написав:
"колебаться с частотой 60 миллиардов Герц в секунду"
"герцы" - это колебания в секунду.
Отсюда, "герцы в секунду" - это "колебания на секунду в квадрате"
Как такое вообще возможно? Это прирост/снижение частоты получается?
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juristkostya
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