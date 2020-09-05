yama написав: фарм представитель бренда приносит определенный % от каждого проданного лекарства \ ну или от сумы доктору , пофиг что это за лекарства , выросли во Львове продажи антибиотика фирмы ХХХ вот процент от продаж докторам выписавшим \ провизорам( фармацевтам) \ торговым представителям ( бегункам) и так далее !
Как вы себе представляете администрирование всей этой махины? Ну явная же паранойя....
да очень просто . Заходишь в 1:С и смотришь продажи \ Валовый доход от продаж , если он вырос значит торговая команда работает хорошо. Дальше число визитов к врачам , каждый торг представитель в конце недели дает отчет по коичеству встречь с докторами ( количеству проведенных презентаций) и так далее над ними супервайзер и так далее . На сегодня врач невропатолог в обычной поликлинике может получать еще как пол зарплаты от фарм представителей , редко больше . Это факт , жена моего коллеги по работе - невропатолог в поликлинике и в скорой подрабатывает, скрывает от мужа ( моего коллеги) свой реальный доход от фарм представителей , откуда же я знаю цыфри если она их скрывает ? Она просто часто тролила мужа - вот мне сегодня 1500, 3000, 4000 грн принесли, а ты что так мало принес в семью ?
Дальше идут мои предположение : На примере мобилок Нокиа и могу ошибаться Самсунг в 2009 + делала по другому каждый телефон имел три наклейки с кодом имей одна на гарантийный талон , одна в бланк отчета представителю Нокии , ведомость с неклееными ИМЕЙ раз в месяц от директора магазина передается представителю, за что директору дается денежка четко оговоренная сума за каждый телефон , уже директор магазина распределял между продавцами . В ало также существовала интересная шутка для мотивации продавцов ставка за выполенение минимального плана и при выполнении плана за каждый товар свой бонус который прямо на ценнике указывался как КОД 0045 (45 грн) что бы продавец сам себе прикидывал что продать чехол на котором наценка 200% с кодом 0025 выгодней чем нокиа 101 с кодом 0005 . Сейчас очень просто отслеживать продажи . Вплоть до того что каждой пачке можно в теории присвоить код и отследить ее движение и продажу аж до самого провизора как было с телефонами - ИМЕЙ . как пример Большой брат следить не зря за всеми . посмотрите лекции про Биг дата есть такой пацанчик с дредами в ютубе хорошо рассказывает. смотреть\набирать в поиске в ютуба - " биг дата артур хачуян " человек этим зарабатывает . Генеральный директор Tazeros Global Systems Артур Хачуян: «Вряд ли у кого-то есть больше данных, чем у нас»
Востаннє редагувалось yama в Нед 06 вер, 2020 13:16, всього редагувалось 3 разів.
yama написав: фарм представитель бренда приносит определенный % от каждого проданного лекарства \ ну или от сумы доктору , пофиг что это за лекарства , выросли во Львове продажи антибиотика фирмы ХХХ вот процент от продаж докторам выписавшим \ провизорам( фармацевтам) \ торговым представителям ( бегункам) и так далее !
Как вы себе представляете администрирование всей этой махины? Ну явная же паранойя....
да очень просто . Заходишь в 1:С и смотришь продажи \ Валовый доход от продаж , если он вырос значит торговая команда работает хорошо. Дальше число визитов к врачам , каждый торг представитель в конце недели дает отчет по коичеству встречь с докторами ( количеству проведенных презентаций) и так далее над ними супервайзер и так далее . На сегодня врач невропатолог в обычной поликлинике может получать еще как пол зарплаты от фарм представителей , редко больше . Это факт , жена моего коллеги по работе - невропатолог в поликлинике и в скорой подрабатывает, скрывает от мужа ( моего коллеги) свой реальный доход от фарм представителей , откуда же я знаю цыфри если она их скрывает ? Она просто часто тролила мужа - вот мне сегодня 1500, 3000, 4000 грн принесли, а ты что так мало принес в семью ?
Дальше идут мои предположение : На примере мобилок Нокиа и могу ошибаться Самсунг в 2009 + делала по другому каждый телефон имел три наклейки с кодом имей одна на гарантийный талон , одна в бланк отчета представителю Нокии , ведомость с неклееными ИМЕЙ раз в месяц от директора магазина передается представителю, за что директору дается денежка четко оговоренная сума за каждый телефон , уже директор магазина распределял между продавцами . В ало также существовала интересная шутка для мотивации продавцов ставка за выполенение минимального плана и при выполнении плана за каждый товар свой бонус который прямо на ценнике указывался как КОД 0045 (45 грн) что бы продавец сам себе прикидывал что продать чехол на котором наценка 200% с кодом 0025 выгодней чем нокиа 101 с кодом 0005 . Сейчас очень просто отслеживать продажи . Вплоть до того что каждой пачке можно в теории присвоить код и отследить ее движение и продажу аж до самого провизора как было с телефонами - ИМЕЙ . как пример Большой брат следить не зря за всеми . посмотрите лекции про Биг дата есть такой пацанчик с дредами в ютубе хорошо рассказывает. смотреть\набирать в поиске в ютуба - " биг дата артур хачуян " человек этим зарабатывает . Генеральный директор Tazeros Global Systems Артур Хачуян: «Вряд ли у кого-то есть больше данных, чем у нас»
Подтверждаю наличие таких "мотиваций", сам когда-то давно был связан по бытовой технике. По медицине: через знакомого знаю, что врачи могут получать "мотивацию", путём отчёта упаковками, корешками, бутылочками использованных лекарств, средств, и т.п. В данном случае - производителю всё равно в какой аптеке или подворотне был куплен товар. Главное - что товар его, а не конкурента В некоторых сетевых аптеках 1С сама "подсказывает" дженерики с "мотивацией" (повышенным %, или премией за выполнение плана), или "продавцам" просто спускают списки с "мотивациями".
Есть ещё много нюансов, но то уже "технические детали", и что-то могло уже поменяться. Но суть такова: есть товар, за который продавец поощряется, есть товар "обычный", и есть товар, за продажу которого могут даже наказать (например, если перекос на "промо-товары". В таком случае, продавцам проще сказать, что такого товара нет, спрятать его на склад, и не продавать. Или выставить на витрину некондицию, и говорить, что это последний)
Украина - богатая страна! ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
yama написав:да очень просто . Заходишь в 1:С и смотришь продажи \ Валовый доход от продаж , если он вырос значит торговая команда работает хорошо. Дальше число визитов к врачам , каждый торг представитель в конце недели дает отчет по коичеству встречь с докторами ( количеству проведенных презентаций) и так далее над ними супервайзер и так далее .
и как в этой схеме отследить, что конкретный терапевт Иванов выписал столько-то доз конкретного лекарства? (А ведь они должны быть не только выписаны, но фактически куплены. А куплены они будут не у врача, а в аптеке.)
Напоминаю, по вашим словам: "фарм представитель бренда приносит определенный % от каждого проданного лекарства \ ну или от сумы доктору"
juristkostya написав:и как в этой схеме отследить, что конкретный терапевт Иванов выписал столько-то доз конкретного лекарства? (А ведь они должны быть не только выписаны, но фактически куплены. А куплены они будут не у врача, а в аптеке.)
вот именно по этой причине у нас много лет лобируется необходимость продажи лекарств по рецепту...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
juristkostya написав:и как в этой схеме отследить, что конкретный терапевт Иванов выписал столько-то доз конкретного лекарства? (А ведь они должны быть не только выписаны, но фактически куплены. А куплены они будут не у врача, а в аптеке.)
вот именно по этой причине у нас много лет лобируется необходимость продажи лекарств по рецепту...
даже если по рецепту: каждая аптека должна вести базу в формате "врач - выписанное лекарство - количество доз - правообладатель(оптовик) данного лекарства" И это надо делать постоянно из года в год. Такое даже теоретически невозможно держать в тайне, в аптеках нет "первого отдела" ))))))
juristkostya если лекарство продаётся по рецепту то такая база как раз должна быть обязательным ПО в аптеке. Иначе как проконтролировать продажу без нарушения предписаний?
А уже потом выдавать эту инфу третьим лицам - дело самой аптеки. Не думаю что есть хоть один закон запрещающий аптеке передавать информацию в разрече "врач - количество проданных по рецепту упаковок фуфломицина".
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польськомубанку для українськоготуристаcutt.ly/konto_w_Polsce
Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
juristkostya написав:и как в этой схеме отследить, что конкретный терапевт Иванов выписал столько-то доз конкретного лекарства? (А ведь они должны быть не только выписаны, но фактически куплены. А куплены они будут не у врача, а в аптеке.)
вот именно по этой причине у нас много лет лобируется необходимость продажи лекарств по рецепту...
даже если по рецепту: каждая аптека должна вести базу в формате "врач - выписанное лекарство - количество доз - правообладатель(оптовик) данного лекарства" И это надо делать постоянно из года в год. Такое даже теоретически невозможно держать в тайне, в аптеках нет "первого отдела" ))))))
вы о технологии блокчейн что-то слышали? поинтересуйтесь как в европейских странах работают системы e-рецептов - сегодня в большинстве случаев пациенту даже не надо посешать врача для получения рецепта, а достаточно ему перезвонить или написать, а получив рецепт просто зайти в аптеку. при этом в аптеке если данный препарат покрывается вашей страховкой полностью, то за него даже не надо платить, а если частично, то вы платите только ту часть, которая не покрывается страховкой и т.д. и т.п.
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...