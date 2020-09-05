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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1752175317541755

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 255
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
29
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
4%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
39
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
14
Найманий працівник, втратив роботу
5%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
40
Всього голосів : 255
Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 15:07

  Тракторист написав:вы о технологии блокчейн что-то слышали? поинтересуйтесь как в европейских странах работают системы e-рецептов .

коллега yama пишет, что эта система уже фактически работает у нас давно. Понятно, что команда коммивояжёров получает премии от объёмов продаж.

Но говорить о вычислении для конкретного врача точного процента от каждого прописанного лекарства - я пока оснований не вижу.
Тем более, для безрецептурных препаратов.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 15:52

  juristkostya написав:
  Тракторист написав:вы о технологии блокчейн что-то слышали? поинтересуйтесь как в европейских странах работают системы e-рецептов .

коллега yama пишет, что эта система уже фактически работает у нас давно. Понятно, что команда коммивояжёров получает премии от объёмов продаж.

Но говорить о вычислении для конкретного врача точного процента от каждого прописанного лекарства - я пока оснований не вижу.
Тем более, для безрецептурных препаратов.

а внедрение рецептов ещё более упрощает жизнь для коммивояжеров от медицины...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 16:05

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Striker
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