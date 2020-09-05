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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 06 вер, 2020 15:07
Тракторист написав:
вы о технологии блокчейн что-то слышали? поинтересуйтесь как в европейских странах работают системы e-рецептов .
коллега yama
пишет, что эта система уже фактически работает у нас давно. Понятно, что команда коммивояжёров получает премии от объёмов продаж.
Но говорить о вычислении для конкретного врача точного процента от каждого прописанного лекарства - я пока оснований не вижу.
Тем более, для безрецептурных препаратов.
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juristkostya
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Додано: Нед 06 вер, 2020 15:52
juristkostya написав: Тракторист написав:
вы о технологии блокчейн что-то слышали? поинтересуйтесь как в европейских странах работают системы e-рецептов .
коллега yama
пишет, что эта система уже фактически работает у нас давно. Понятно, что команда коммивояжёров получает премии от объёмов продаж.
Но говорить о вычислении для конкретного врача точного процента от каждого прописанного лекарства - я пока оснований не вижу.
Тем более, для безрецептурных препаратов.
а внедрение рецептов ещё более упрощает жизнь для коммивояжеров от медицины...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Тракторист
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Додано: Нед 06 вер, 2020 16:05
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